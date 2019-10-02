Как заниматься нетворкингом, если вы его ненавидите

Для многих налаживать контакт с новым человеком — примерно как втыкать себе в руку вилку. В колонке для портала Minutes.co мотивационный оратор Ричард Ньюман делится советами, которые помогут заводить полезные знакомства без психологического дискомфорта.
Признаться, я всегда чувствовал себя неловко, если предстояло идти на нетворкинг-мероприятия, например бизнес-завтрак или вечерний коктейль. Обстановка на них казалась мне полной неловкости и фальши. Куча людей подходят с визитками и объяснениями, почему вы должны покупать их продукты или рассказывать о них своим клиентам. После подобных мероприятий я чувствовал себя опустошенным и разочарованным.
Нас таких много, и это неудивительно. Исследования
Однако, несмотря на все неудобства, все же нужно уметь эффективно налаживать рабочие связи. Этот навык поможет вам не только познакомиться с влиятельными людьми, но и вырасти профессионально. В
Лично я почувствовал себя комфортно в деловом общении, как только нашел способы превратить болезненные переживания в инструмент саморазвития. Вот несколько методов, с помощью которых мне удалось наладить продуктивные рабочие связи и, как следствие, расширить бизнес.
Предложите другим что-то ценное
Зачастую нетворкинг похож на улицу с односторонним движением — большинство людей хотят извлечь выгоду из общения, не предлагая ничего взамен. Потратьте время и обдумайте, чем вы можете быть полезным собеседникам, учитывая ваши связи и профессиональную деятельность. В этом случае ни у кого не останется ощущения впустую потраченного времени и всем будет хорошо. Возможно, вы даже приобретете друга на всю жизнь. Не воспринимайте нетворкинг в негативном ключе, лучше сфокусируйтесь на мысли, что вы можете оказать поддержку другому человеку.
Например, я подхожу к людям с одной целью: внимательно их выслушать и в случае необходимости поделиться экспертными знаниями. Не рассказываю сразу о бизнесе, а ищу способы стать полезным, предложить свои варианты решения волнующих собеседника проблем.
Таким образом я не просто налаживаю деловые контакты — я делаю что-то ценное для другого, даю старт искренним отношениям. Нетворкинг становится естественным и приятным, никто не чувствует себя использованным. Поверьте, другой человек тоже постарается поделиться чем-то вам полезным в ответ.
Устанавливайте не только деловые, но и личные контакты
Не относитесь к нетворкингу как к тому, что нужно делать в случае крайней необходимости. Вы ведь звоните друзьям не только когда вам нужна услуга, верно? В деловое общение тоже не стоит включаться лишь с целью получить какую-то выгоду. Устанавливая контакты, думайте о выстраивании взаимовыгодных и долгосрочных отношений.
Такой подход потребует от вас искренности. И вот в этой связи несколько советов.
Будьте терпеливым. Позвольте новым связям развиваться постепенно, не форсируйте события, требуя немедленных бонусов. Здесь все как в дружбе — ваши знакомые познаются и узнаются неделями, месяцами, годами. А когда вы уже долго друг друга знаете, легче обращаться за поддержкой.
Будьте постоянным. Время от времени отправляйте личные сообщения, интересуйтесь, как дела. Доброжелательность и последовательность играют в общении важную роль.
Знакомьте людей друг с другом. Когда вы представляете одного достойного человека другому — укрепляете не только свои связи с ними, но и доверие к вам.
Дарите окружающим свои знания
Мой бизнес ежегодно растет на 40% вот уже 11 лет подряд. Один из самых действенных инструментов, которые я использую для этого, — короткие выступления перед гостями мероприятий.
Различные нетворкинг-встречи предполагают присутствие приглашенного спикера. Он делится инсайтами, мотивирует и вдохновляет. При этом организаторы всегда находятся в поиске достойного оратора, готового произнести свой спич бесплатно, не превратив его в коммерческое предложение.
Я старался не пропустить ни одного такого события и проводил для их участников небольшие интерактивные семинары. В рамках них делился с аудиторией советами (не всеми, конечно, но классными), которые давал своим платным клиентам. Я знал: со встречи люди уйдут с ощущением, что узнали что-то новое. А значит, шансы, что они позже захотят поговорить и наладить со мной контакт, становились намного выше.
На одном из мероприятий среди слушателей оказалась важная дама — глава департамента обучения и развития крупной телекоммуникационной компании. Благодаря ей в течение следующих нескольких лет моя команда получила контрактов более чем на 250 000 фунтов стерлингов. Один короткий спич принес ощутимую прибыль бизнесу.
Закончу хорошей новостью: необязательно любить нетворкинг, чтобы успешно им заниматься, достаточно пересмотреть свой подход к общению. Повторюсь: будьте полезным и постарайтесь сделать эффективные коммуникации частью своей повседневной жизни. Если сможете — легко создадите развитую сеть контактов, которая многие годы будет помогать вам в карьере и бизнесе.Источник:
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