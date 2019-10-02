Как заниматься нетворкингом, если вы его ненавидите

26 сентября состоялась традиционная вечеринка «Клуба партнеров Абсолют Банка» для застройщиков и риелторов. Прибыв в пространство Omega Rooftop гости погрузились в футуристическую атмосферу и попробовали представить, каким должен быть прогрессивный мегаполис, а также понять, в каком направлении ему следует развиваться.

У министра экономразвития появился первый заместитель, в концерне «Россиум» назначен новый руководитель, в банке «Зенит» — главный управляющий директор, в ВТБ — зампред правления, в «Дом.РФ» — директор по операционному управлению. Назначения прошли в УК «Альфа-Капитал», МТС Банке и Русфинанс Банке.

Для многих налаживать контакт с новым человеком — примерно как втыкать себе в руку вилку. В колонке для портала Minutes.co мотивационный оратор Ричард Ньюман делится советами, которые помогут заводить полезные знакомства без психологического дискомфорта.

Для многих налаживать контакт с новым человеком — примерно как втыкать себе в руку вилку. В колонке для портала Minutes.co мотивационный оратор Ричард Ньюман делится советами, которые помогут заводить полезные знакомства без психологического дискомфорта.

Признаться, я всегда чувствовал себя неловко, если предстояло идти на нетворкинг-мероприятия, например бизнес-завтрак или вечерний коктейль. Обстановка на них казалась мне полной неловкости и фальши. Куча людей подходят с визитками и объяснениями, почему вы должны покупать их продукты или рассказывать о них своим клиентам. После подобных мероприятий я чувствовал себя опустошенным и разочарованным.

Нас таких много, и это неудивительно. Исследования показывают , что нетворкинг может даже становиться триггером излишней тревожности. Каждый четвертый гость мероприятия с большим числом незнакомых людей не общается на нем вообще. Поскольку любой деловой контакт вы в конечном счете налаживаете в собственных целях, нередко возникает ощущение эгоистичности ваших действий. Многие избегают нетворкинга именно по этой причине.

Однако, несмотря на все неудобства, все же нужно уметь эффективно налаживать рабочие связи. Этот навык поможет вам не только познакомиться с влиятельными людьми, но и вырасти профессионально. В исследовании профессора бизнес-школы Чикагского университета Рональда Берта говорится, что развитие нетворкинг-компетенций на 42—74% увеличивает шансы на повышение по службе.

Лично я почувствовал себя комфортно в деловом общении, как только нашел способы превратить болезненные переживания в инструмент саморазвития. Вот несколько методов, с помощью которых мне удалось наладить продуктивные рабочие связи и, как следствие, расширить бизнес.





Предложите другим что-то ценное

Зачастую нетворкинг похож на улицу с односторонним движением — большинство людей хотят извлечь выгоду из общения, не предлагая ничего взамен. Потратьте время и обдумайте, чем вы можете быть полезным собеседникам, учитывая ваши связи и профессиональную деятельность. В этом случае ни у кого не останется ощущения впустую потраченного времени и всем будет хорошо. Возможно, вы даже приобретете друга на всю жизнь. Не воспринимайте нетворкинг в негативном ключе, лучше сфокусируйтесь на мысли, что вы можете оказать поддержку другому человеку.

Например, я подхожу к людям с одной целью: внимательно их выслушать и в случае необходимости поделиться экспертными знаниями. Не рассказываю сразу о бизнесе, а ищу способы стать полезным, предложить свои варианты решения волнующих собеседника проблем.

Таким образом я не просто налаживаю деловые контакты — я делаю что-то ценное для другого, даю старт искренним отношениям. Нетворкинг становится естественным и приятным, никто не чувствует себя использованным. Поверьте, другой человек тоже постарается поделиться чем-то вам полезным в ответ.





Устанавливайте не только деловые, но и личные контакты

Не относитесь к нетворкингу как к тому, что нужно делать в случае крайней необходимости. Вы ведь звоните друзьям не только когда вам нужна услуга, верно? В деловое общение тоже не стоит включаться лишь с целью получить какую-то выгоду. Устанавливая контакты, думайте о выстраивании взаимовыгодных и долгосрочных отношений.

Такой подход потребует от вас искренности. И вот в этой связи несколько советов.

Будьте терпеливым. Позвольте новым связям развиваться постепенно, не форсируйте события, требуя немедленных бонусов. Здесь все как в дружбе — ваши знакомые познаются и узнаются неделями, месяцами, годами. А когда вы уже долго друг друга знаете, легче обращаться за поддержкой.

Будьте постоянным. Время от времени отправляйте личные сообщения, интересуйтесь, как дела. Доброжелательность и последовательность играют в общении важную роль.

Знакомьте людей друг с другом. Когда вы представляете одного достойного человека другому — укрепляете не только свои связи с ними, но и доверие к вам.





Дарите окружающим свои знания

Мой бизнес ежегодно растет на 40% вот уже 11 лет подряд. Один из самых действенных инструментов, которые я использую для этого, — короткие выступления перед гостями мероприятий.

Различные нетворкинг-встречи предполагают присутствие приглашенного спикера. Он делится инсайтами, мотивирует и вдохновляет. При этом организаторы всегда находятся в поиске достойного оратора, готового произнести свой спич бесплатно, не превратив его в коммерческое предложение.

Я старался не пропустить ни одного такого события и проводил для их участников небольшие интерактивные семинары. В рамках них делился с аудиторией советами (не всеми, конечно, но классными), которые давал своим платным клиентам. Я знал: со встречи люди уйдут с ощущением, что узнали что-то новое. А значит, шансы, что они позже захотят поговорить и наладить со мной контакт, становились намного выше.

На одном из мероприятий среди слушателей оказалась важная дама — глава департамента обучения и развития крупной телекоммуникационной компании. Благодаря ей в течение следующих нескольких лет моя команда получила контрактов более чем на 250 000 фунтов стерлингов. Один короткий спич принес ощутимую прибыль бизнесу.

Закончу хорошей новостью: необязательно любить нетворкинг, чтобы успешно им заниматься, достаточно пересмотреть свой подход к общению. Повторюсь: будьте полезным и постарайтесь сделать эффективные коммуникации частью своей повседневной жизни. Если сможете — легко создадите развитую сеть контактов, которая многие годы будет помогать вам в карьере и бизнесе.