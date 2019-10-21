В сентябре — октябре команда УК «Альфа-Капитал» встретилась с состоятельными клиентами в разных городах, рассказав об идеях для выгодных вложений. А затем вышла в прямой эфир, который смотрели частные инвесторы со всей России.

Аналитик, преподаватель учебного центра «Финам» Юлия Афанасьева знает о среде частных трейдеров все и даже больше. Кому как не ей рассуждать о том, какие мужчины из этой сферы становятся хорошими мужьями, а какие — не очень.

Редакция Finparty



Все статьи автора Как выйти замуж за трейдера и не обжечься

Аналитик, преподаватель учебного центра «Финам» Юлия Афанасьева знает о среде частных трейдеров все и даже больше. Кому как не ей рассуждать о том, какие мужчины из этой сферы становятся хорошими мужьями, а какие — не очень.

Юлия Афанасьева

Занесло меня как-то в один из девичьих пабликов «Инстаграма». Там все как обычно: дети, звезды, косметика, деньги, ну и, конечно, замужество. В момент моего прихода обсуждалась тема, где познакомиться с привлекательным статусным мужчиной. Я, не задумываясь, ответила: на биржевых тусовках! А вот теперь думаю — зря. Ярких состоятельных красавчиков в нашей сфере хоть отбавляй, но как бы девушки, которые меня послушают и поведутся на красивую обертку, не попали впросак.

Специфика биржевой торговли откладывает на мужчин свой отпечаток: одних она закаляет, других делает семейно-сентиментальными, а третьих превращает в настоящих тиранов. Впрочем, риски столкнуться с последним вариантом малы. Особенно если у мужчины есть стабильный небиржевой источник дохода или его торговый счет настолько велик, что позволяет при помощи консервативных инструментов (с гарантированной доходностью) покрывать текущие расходы.

Вообще мужчины-трейдеры — не для охотниц за миллионами, ибо на бирже очень сложно построить стратегию с большой гарантированной ежемесячной доходностью. Например, даже если прибыль нереально огромная, основная ее часть может прийтись на конец года, когда у вас уже накопились незакрытые потребности, обязательства и, не дай бог, долги. Так что с трейдерами — исключительно по любви!

В ее пелене нужно видеть не только достоинства, но и недостатки избранника. Перечислю те, которые нельзя прощать и спускать на тормозах. Заранее предупреждаю: я счастлива в браке с успешным трейдером и на удивление всем поддерживаю дружеские отношения с другими представителями этой сферы, которые до замужества проявляли ко мне не деловой интерес. Так что перед вами не крик души «брошенки» и «обиженки». Я просто наблюдаю чужие истории. Память у меня не очень… Но когда все повторяется, сложно не запомнить.





«Дорогая, давай все делать вместе»

Если мужчина-трейдер пытается привлечь вас к своим биржевым делам — это плохой звоночек. Наивные девочки думают: как мило, у нас теперь общие интересы и одно занятие на двоих! А если бы ваш парень был хирургом, пожарным, дальнобойщиком, вы бы так рассуждали? Конечно, нет! Вместе надо заниматься только приятностями, а не решением профессиональных задач.

Вы скажете: но есть же огромное количество примеров, когда супружеские пары открывают кондитерские, кофейни, создают торговые империи. Однако давайте смотреть правде в глаза: по-настоящему успешные совместные бизнесы строились на партнерских началах с четким определением обязанностей. Когда тебя зовут на готовенькое, «присмотреть и поддержать», — это сомнительно.

Не верите? Посмотрим, что вы скажете после первой неудачной биржевой сделки. Сразу предупрежу: нет, вы в ней не будете виноваты! Вы просто нужны, чтобы в случае чего было кого обвинить.

«Дорогая, я все возьму на себя»

Еще хуже, когда близкий мужчина вызывается управлять вашим капиталом, а вам доступ к счету перекрывает. Особенно печально, если все документы изначально оформляются на избранника — тут дело попахивает откровенным мошенничеством. Запомните: деньги должны оставаться на вашем счете. Максимум, что может быть у мужчины, — доверенность.

Допустим, все оформлено как положено, но избранник покупает на бирже не то, что вы хотели, — без разрешения совершает рискованные сделки и несет потери. Не ведитесь на оправдания, не слушайте жалобы, что рынок подвел. Рынок всегда такой, как надо, даже в кризисы! Да, доход может задерживаться, но при правильной стратегии и жестком контроле рисков он будет получен.

Упрощу: вы доверили избраннику миллион рублей и уточнили, что готовы на временную просадку счета в 10%. Допустил больше — «расстреливайте»! Отнимайте доступы и переводите капитал в консервативные активы, пока не восстановитесь, не залижете раны.

Как много раз я слышала: он меня бросит, если я заберу у него доступ к счету! Не буду даже комментировать эту абсурдную чушь. Если он с вами ради того, чтобы играться вашим капиталом, — «купите» себе лучше, моложе, красивее и такого, который не треплет нервы.





«Дорогая, ты прекрасна, но биржа лучше»



Если мужчина умоляет не отнимать у него доступ к счету или несет все деньги из семьи на биржу, потому что свято верит в ее возможности, значит, он страдает от игровой зависимости. Наркоман, алкоголик, игроман… Пояснять далее? Думаю, не надо — мама вас учила. Вопрос в том, как такого распознать при знакомстве.

Обратите внимание, как мужчина рассказывает о трейдинге. Либо он говорит о своем занятии как о девушке, в которую страстно влюблен, — руки трясутся, глаз горит. Либо как о сложном деле — интересном, приятном, но имеющем и минусы. Влюблен в биржу — игроман! Все еще не уверены, сомневаетесь? Попробуйте пригласить избранника на свидание в среду, в момент публикации данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Или сделайте вид, что ваше авто сломалось на МКАДе в час выхода американской статистики по рынку труда. Не приехал, отказал? При этом не отрывался от ноутбука или телефона? Ну что ж, «поздравляю»!





«Дорогая, а кто идеален...»

Некоторым дамам везет втройне: все упомянутые выше негативные черты сочетаются в одном человеке. И это не исправить. Если вам не лень — можете попытаться. Только придерживайтесь финансового планирования, если избранник будет участвовать в вашей торговле на бирже, и не пробуйте помогать ему в собственных сделках. Особенно если эта помощь — не совет, а живые деньги.

Но я бы в любом случае не тратила время. Ведь в мире мужчин-трейдеров есть очень достойные представители и без заморочек. Таких видно сразу, от них «пахнет» вдохновением. Коротко с ними пообщавшись, вы сами становитесь умнее и лучше, причем здесь и сейчас, а не в будущем. А еще один верный признак, что у вас правильный мужчина-трейдер, — если он «дарит» вам личный счет или хотя бы хорошее обучение вместо того, чтобы постоянно лезть с расспросами и советами.