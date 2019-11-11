Максим Чернущенко о пяти финтех-направлениях будущего

27 октября Ситибанк, «Детский мир» и Mastercard представили новую кредитную карту, по которой выгодно получать бонусы и тратить их на покупки. Отметить это событие решили весело, шумно и ярко.

День революции не давал покоя. Проводить его тихо не хотелось. Поэтому пошла ва-банк и пригласила на коктейль-пати партнеров Finparty.

Генеральный директор финтех-компании Cashwagon Максим Чернущенко рассказывает о главных трендах в индустрии и об инструментах завтрашнего дня, которые уже применяются на практике.

Генеральный директор финтех-компании Cashwagon Максим Чернущенко рассказывает о главных трендах в индустрии и об инструментах завтрашнего дня, которые уже применяются на практике.

Темпы развития сектора финтех-услуг можно сравнить разве что со скоростью выхода новых серий на Netflix. По данным PWC, 81% руководителей банков обеспокоены быстротой распространения технологических инноваций.

Для компаний жизненно важно улавливать тренды и начинать использовать новые технологии быстрее конкурентов. Это единственная выигрышная стратегия. От стремительного роста финтех-индустрии можно получить много выгоды, если вовремя распознавать действительно важные разработки.





Робототехника и искусственный интеллект



Уже в 2020 году виртуальные ассистенты и роботы будут серьезно помогать финансовому сектору. Задачи, которые они смогут решать:

мониторинг бизнес-процессов и оптимизация производительности компании;

анализ финансового рынка на наличие угроз для бизнеса;

определение болевых точек для клиентов и сотрудников и поиск потенциальных решений;

управление цепями поставок, планирование и контроль перевозок грузов.

В 2019 году JPMorgan Chase подписал пятилетний контракт со стартапом Persado, использующим искусственный интеллект для копирайтинга. А в Сбербанке роботы выполняют вместо людей рутинные операции в 53 различных процессах.





Чат-боты

Компании уже активно используют этот инструмент для общения с клиентами в Facebook, Telegram, Viber, Instagram и на своих сайтах. Виртуальный собеседник отвечает на вопросы, делает рассылки, принимает оплату и выполняет много других задач.

Например, немецкая T-Mobile вовсю продает мобильные телефоны с помощью чат-бота. Как это работает: пользователь подключается к чату и получает ненавязчивые сообщения о покупке, а при желании может связаться с реальным сотрудником. Утверждается, что новая технология значительно увеличила продажи. На нашей платформе Cashwagon также давно используются чат-боты, что обеспечивает связь с пользователями 24 часа в сутки.

К концу 2020 года появятся полностью автоматизированные кол-центры с чат-ботами, которых будет невозможно отличить от человека.





Зарплата в удобный день



Финтех-компании стараются модернизировать и упростить процесс выплат сотрудникам. Например, Gusto — американский облачный сервис расчета заработной платы, льгот и управления персоналом — запустил функцию Flexible Pay. Она позволяет работникам компании-клиента выбирать, когда они получат плату за свой труд. В 2018 году количество клиентов Gusto превысило рубеж в 100 000 компаний. Американская торговая сеть Walmart, один из крупнейших ретейлеров в мире, подключил а данную опцию для более чем 1,4 млн своих сотрудников.

Крупный американский кол-центр DialAmerica также с 2017 года предлагает своим 3000 работникам мгновенный доступ к заработной плате. Для этого он договорился о партнерстве с компанией DailyPay.





Блокчейн

Пока одни эксперты предсказывают конец эры блокчейна, другие видят в нем будущее. Это уже не просто основа криптовалюты, а инструмент, решающий финтех-задачи. А именно:

выявление мошенничества и предотвращение кибератак. Так, Bank of New York Mellon использует децентрализованную базу данных для защиты личной и финансовой информации клиентов. В отличие от устаревшей централизованной системы она предполагает хранение всех сведений на нескольких блокчейн-серверах. Это позволяет свести к минимуму риски кибератак;

кардинальное ускорение трансграничных денежных переводов. Привычные способы их совершения уже не отвечают современным требованиям. В той же системе SWIFT деньги могут идти в течение трех дней. Совсем недавно немецкий ReiseBank провел транзакцию на $1000 через блокчейн-платформу RippleNet за 20 секунд.





Биометрия



Биометрические технологии уже очень близки к тому, что мы видели в научно-фантастических фильмах. Компьютеры распознают ваш голос, понимают и выполняют команды — и это только начало!

Помимо идентификации по венозному рисунку и радужной оболочке глаза будет широко востребовано определение личности и по другим параметрам. Например, по термическим характеристикам, геометрии руки.

В США только в 2017 году более 35 млн людей посетило больницы. Это сотни миллионов анализов, диагнозов, лекарств, методов лечения. К сожалению, 7—10% пациентов неправильно идентифицируются, что приводит к дорогостоящим и даже смертельным последствиям. Биометрическое распознавание лиц и сканирование рисунка пальцев могут значительно уменьшить эту цифру.

В магазинах биометрия поможет идентифицировать потенциальных покупателей алкоголя. Причем в перспективе технологию будут применять и в интернет-торговле.

Динамика, с которой у современного потребителя меняются привычки, диктует игрокам рынка новые правила. Опоздания с внедрением новых технологий обходятся все дороже. Даже небольшого промедления достаточно, чтобы у конкурентов появилось преимущество и компания начала терять позиции.