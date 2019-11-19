Правила успеха, которые вывел Сами Русани, поработав в Голливуде

Московский Кредитный Банк взял курс на внедрение лучших международных практик в сфере корпоративной социальной ответственности. Мы узнали, как идет работа в данном направлении и что в планах.

Если вам довелось работать в такой экстремальной индустрии, как интертеймент, то полученные там уроки пригодятся в любом бизнесе, убежден предприниматель Сами Русани. Собственным опытом он поделился в колонке для сайта Minutes.

Если вам довелось работать в такой экстремальной индустрии, как интертеймент, то полученные там уроки пригодятся в любом бизнесе, убежден предприниматель Сами Русани. Собственным опытом он поделился в колонке для сайта Minutes.

За десять лет в Голливуде я пробовал себя в разных профессиях: был агентом, менеджером, бренд-стратегом, консультантом. И одна из важных вещей, которую я узнал, — все существенные вопросы решаются здесь до 11 утра. И еще: главное — не что ты знаешь, а кого. Это абсолютное для интертеймент-индустрии правило подходит для любого бизнеса.

Нет, конечно, исключения существуют — ваш сценарий или демозапись могут совершенно случайно попасть в правильные руки. Но 99% происходящего в Голливуде связано с тем, что кто-то знает нужного человека, а тот знаком с еще более нужным и так далее. Поэтому в моей голове прочно закрепилась важность качественного нетворкинга. Кроме этого, я сформулировал еще несколько правил, которые позже помогли добиться успеха в новых для меня сферах предпринимательства.



Всегда ведите переговоры с человеком, который принимает решения

Правило работает в любой ситуации, независимо от того, собираетесь вы снимать фильм или продавать подержанные автомобили. В индустрии развлечений довольно быстро становится понятно, что существует примерно восемь разных уровней ассистентов и прочих «стражей», которые будут препятствовать вашей встрече с нужным человеком. Если вы захотите обсудить что-то непосредственно с агентом, то не получится просто позвонить и договориться о встрече. Сперва придется столкнуться с помощником, чья работа заключается в отсеивании всех, кто может впустую потратить время босса. Единственный способ обойти эту преграду — наладить хорошую сеть контактов и обеспечить себе правильные рекомендации.

Вокруг Лос-Анджелеса «плавает» миллион сценариев, и некоторые совершенно поразительны. Но фильмы по ним никогда не увидят свет, потому что они никогда не попадут в правильные руки. В любой отрасли, организации и даже семье есть человек, за которым остается последнее слово. И если вы разговариваете не с ним, то попросту теряете время.



Учитесь отделять зерна от плевел

В Голливуде вы быстро замечаете большой контингент людей, которые будто существуют исключительно для того, чтобы тратить время других или присваивать себе чужие заслуги.

Однажды я попал к крупному музыкальному издателю и думал, что общаюсь с нужным человеком. После моей презентации он сказал: «Это совсем не то, чем мы тут занимаемся». Упс. Дело в том, что встретиться с ним мне рекомендовал персонаж, который якобы имел прямое отношение к этой компании. Получилось, что он понятия не имел, в чем состоит ее деятельность. Люди всегда хотят казаться теми, кем не являются. Возмущение. Шок. Видео.

В индустрии развлечений подобные истории случаются повсеместно, но и за территорией «фабрики грез» они, конечно, нередки. В любой отрасли найдутся люди, которые попытаются примазаться к проекту и приписать себе чужие достижения. Да, навык выявлять проходимцев — зачастую результат тяжелого и неприятного опыта. Но поверьте, эта способность имеет ключевое значение в любом бизнесе.



Придерживайтесь своих принципов

Однажды я встречался с топ-менеджерами музыкальной компании, чтобы обсудить работу с артисткой, которую тогда представлял. Один из них сразу сказал, что нужны ее фотографии. Я попросил сперва послушать ее музыку, но меня остановили резким: «Нет. Снимки». Увидев фото, мне заявили, что готовы сотрудничать, только если девушка скинет 20 фунтов, хотя она и так была достаточно худа.

Это выглядело несправедливым по отношению к ней. И кто я такой, чтобы просить кого-либо сбрасывать или набирать вес? Несмотря на настойчивость собеседников, моя позиция оставалась непреклонной: либо мы работаем с тем, что есть, либо сделки не будет.

Таков голливудский тест на прочность — все пытаются проверить, поступитесь ли вы моралью ради успеха, на что пойдете в погоне за прибылью. Чем бы вы ни занимались по жизни, попадая в подобные ситуации, стойте на своем. Поверьте, если предадите собственные принципы, сделаете только хуже. Лучший способ чувствовать себя уверенно — делать то, что считаешь правильным.



Будьте стойкими и празднуйте маленькие победы

Мне нравится отрасль развлечений, несмотря на все ее недостатки. Я люблю Голливуд и уважаю людей, которые заставляют вращаться эту махину. Особенно мне импонирует, что участники индустрии отмечают любые победы. Здесь празднуют, когда удалось сделать классно что-то такое, что кажется незначительным на первый взгляд. Люди расценивают это как важный шаг на пути к большой цели, которая всегда — игра вдолгую.

Успех не приходит в одночасье. В биографиях многих успешных актеров есть моменты, когда им приходилось жить в крошечных грязных квартирах, неблагополучных районах или работать уличным зазывалой в костюме курицы. Они переживали времена разной степени тяжести, но не сдались, не испугались и не сбежали, поджав хвост.

Многие часто будут вам отказывать, в какой бы сфере вы ни занимались бизнесом. Главное — понимать, что справиться с неприятностями помогают стойкость и упорство. Зато когда вам скажут «да», даже не бог весть по какому поводу, отпразднуйте это. Мысленно отступите в прошлое и сместите вектор внимания с ваших дальнейших целей на то, насколько вы продвинулись уже сейчас. При большом трудолюбии и небольшой удаче вы можете достичь успеха быстрее, чем думаете.