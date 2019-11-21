Пережить увольнение: советы эксперта

Недопонимание нередко становится причиной серьезных размолвок, а иногда приводит и к разрыву отношений. А ведь избежать этого проще, чем кажется. Нужно научиться слушать, а главное — слышать другого человека.

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Из-за кадрового решения начальства вы покинули компанию — ситуация малоприятная. Партнер «Экопси-Консалтинг» Мария Макарушкина дает советы, которые помогут вам сохранить самооценку и конструктивный настрой.

Процесс увольнения всегда порождает негативные эмоции. Для работодателя это тяжкая обязанность, для сотрудника — важное событие в жизни, которое оборачивается обидой, болью, а порой и ощущением жизненной катастрофы.

Вот как описал свои ассоциации со словом «увольнение» мой клиент, руководитель коммерческой службы крупного металлургического производства: «Ох, как я ненавидел своего босса, когда он выгнал меня за неудачную презентацию для важного клиента! Казалось, что моя карьера, толком не начавшись, плачевно закончилась. А теперь я сам начальник, и мне приходится инициировать уход подчиненных. Конечно, я стараюсь сделать так, чтобы человек не впал в гнев или депрессию. Но, увы, не всегда это получается».

Обычно работодатели утверждают, что прощаются с подчиненными из-за их непрофессионализма, допущенных ими ошибок, отсутствия должной мотивации. А увольняемые чаще всего считают себя жертвами интриг и несправедливого отношения. В этом вопросе никогда не бывает объективности или единственной правды.

Приведу драматический рассказ одного офисного работника: «Я трудился в компании с очень дружным коллективом, коллеги были для меня как вторая семья. На шестой год работы я заболел и долго отсутствовал, а на мое место временно пришел другой человек, хороший специалист. Но после моего возвращения в офисе оставили его, а не меня. Свет померк — произошло предательство! Ведь в жизни у меня больше ничего нет. Я страдал и ненавидел весь мир. В итоге эта уже давняя история научила меня одной вещи: работа не должна становиться центром жизни и уж тем более ее смыслом».

Как же достойно справиться с увольнением? Ниже — шесть советов, которые позволят принять новую ситуацию и обратить ее на пользу, не обрекая себя на самобичевание.





Давайте выход эмоциям

Увольнение, тем более неожиданное, вызывает множество негативных переживаний: злость, стыд, ненависть, отчаяние… Если их только заглушить, то они останутся в подсознании и в дальнейшем будут плохо влиять на ваше настроение и доверие к людям. Поэтому крайне важно, не теряя времени, в деталях рассказать близким людям о произошедшем. Или написать письмо своим «обидчикам».

Вот отрывки из рассказов менеджеров, внезапно лишившихся работы. «Чувствуя, что со мной обошлись несправедливо, я составил несколько длинных писем — руководителю и коллегам. Выразив в них всю горечь от увольнения, я ощутил облегчение, хотя, конечно, отправлять их не стал». «После увольнения я много общался с приятелем, который переживал точно такой же эпизод в своей жизни. Мы обсуждали случившееся, пересказывали детали. Я мог разделить эмоции с близким человеком, и это помогало».





Не обвиняйте других

Перекладывая ответственность за увольнение на бесчувственное руководство, завистливых и злобных сослуживцев, мы создаем негативную внутреннюю парадигму — «мир против меня». В итоге такая установка приводит к гораздо более серьезным проблемам, чем просто потеря рабочего места.





Извлекайте уроки

Причины увольнения могут быть объективными (например, прогулы, регулярные опоздания и другие нарушения трудового законодательства) и субъективными. Последние в основном связаны с межличностными отношениями в коллективе. Низкая самодисциплина, слабые волевые качества, отсутствие ориентации на результат — вот главные черты, которые приводят к печальным последствиям. И конечно, вероятность увольнения велика, если человек не выстраивает конструктивный контакт с руководителем, предпочитает не сотрудничать, а конфликтовать (а в его понимании — бороться за справедливость).



Необходимо честно разобраться в своих недостатках, слабых сторонах. Важно понять, что же вы сделали не так, ведь непредвиденное расторжение трудового договора — в конечном счете следствие вашего поведения, тех или иных действий либо бездействия.





Развивайте требуемые качества

Теперь настал черед заняться собой. Посвятите время профессиональной подготовке (на курсах, специализированных семинарах), а также прицельной работе над навыками, которые помогут вам стать более социально ориентированным и психологически тонким. Ими можно постепенно овладеть при помощи коуча или занимаясь самостоятельно.





Включайтесь в общение

Организовывайте приятные встречи, беритесь за увлекательные дела, не оставляя времени на жалость к себе и депрессивные мысли. Поставьте локальные цели на период своей «рабочей паузы»: например, освоить дополнительное направление в информационных технологиях, улучшить физическую форму, научиться плавать или рисовать, познакомиться с полезными людьми или активизировать прежние контакты.





Ищите следующую работу

Увольнение — это не только неприятный, трудный опыт, но и переход, пусть вынужденный, на новый этап жизни. Разобравшись с допущенными ошибками, выработав более совершенные алгоритмы поведения, вы сможете уверенно искать работу лучше предыдущей. Такую, с которой вы откроете истинное призвание и будете испытывать желание двигаться вперед.