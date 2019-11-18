Михаил Фридман: «Мне всю жизнь интересно»

1 ноября «Уралсиб Private Bank» пригласил клиентов в особняк на Волхонке, чтобы весьма эффектно отметить свое 25-летие. «Неожиданно! Удивительно! Элегантно!» — так эмоционально по завершении вечера гости высказались об увиденном.

Если вам довелось работать в такой экстремальной индустрии, как интертеймент, то полученные там уроки пригодятся в любом бизнесе, убежден предприниматель Сами Русани. Собственным опытом он поделился в колонке для сайта Minutes.

В один из октябрьских вечеров клиенты Alfa Capital Wealth собрались в отеле Four Seasons Moscow по особенному случаю — послушать беседу Владимира Познера с Михаилом Фридманом о бизнесе и жизни.

В один из октябрьских вечеров клиенты Alfa Capital Wealth собрались в отеле Four Seasons Moscow по особенному случаю — послушать беседу Владимира Познера с Михаилом Фридманом о бизнесе и жизни.

Владимир Познер, Михаил Фридман

В фойе гостей встречали живая музыка, шампанское, изысканный фуршет и партнеры вечера — Bvlgary Jewelry и Bvlgary Hotel & Residences.

Официальное начало не заставило себя долго ждать, так как для обоих собеседников пунктуальность имеет большое значение. По сложившейся на мероприятиях «Альфа-Капитала» традиции к клиентам обратился с приветственным словом директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян.

Слева — Григорий Ройтберг

Владимир Верхошинский с супругой

Андрей Бабиян

Владимир Познер сразу предупредил, что находится на вечере в качестве интервьюера, а не выступающего. Он заметил, что его собеседник до программы «Познер» так и не дошел, и подчеркнул, что очень рад этой долгожданной беседе. Михаил Фридман, в свою очередь, сказал, что программу смотрит и любит. Также Познер сообщил, что предстоящий диалог будет полным экспромтом: с Фридманом они заранее не встречались и не обсуждали темы, которые будут поднимать.

Перед началом самого интервью Михаил Фридман объявил минуту молчания, так как день начался с печального события — прощания с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым, который внес огромный вклад в развитие «Альфа-Групп». Он был одним из основателей «Альфа-Капитала», а также на протяжении многих лет принимал деятельное участие в работе Альфа-Банка. Фридман подчеркнул, что уход Леонова из жизни — это не только невосполнимая личная потеря для близко знавших его людей, но и огромная утрата для группы.

Интервью Познер вел в своей характерной манере — интеллигентно, но в то же время затрагивая острые для собеседника темы. Началась беседа с истоков — с вопроса о том, каким Михаил Фридман с детства помнит родной Львов. Тот ответил: интересным, сложным, многонациональным, многослойным. «Я горжусь тем, что родился и вырос в городе, где в центре находится не площадь Ленина, а площадь Рынок. И там стоит памятник не Ленину, а Нептуну. И есть здание посольства Венецианской республики XV века», — добавил Фридман.

Выяснилось, что историю города предприниматель знает в деталях, с трепетом относится к корням и тепло вспоминает детство и юность: «Я уехал в 81-м году, мне тогда было 17 лет. Но я по-прежнему люблю Львов. Безусловно, это город сложный, но он очень много мне дал».

Прозвучал вопрос о происхождении Фридмана, о его семье. «У вас мать еврейка, отец еврей. Испытывали ли вы неприятности антисемитизма и в чем это выражалось?» — поинтересовался Познер. В ответ собеседник привел пример: «Я не смог поступить в Московский физико-технический институт, хотя выиграл украинскую олимпиаду по физике в десятом классе и успешно сдал экзамены. Но была еще система собеседований, во время которых мне вполне недвусмысленно дали понять, что не возьмут».

Родители предпринимателя в 90-х эмигрировали и сейчас живут в Германии, в Кельне, но время от времени оба и сейчас бывают в родном Львове. «Они у меня относительно молодые, маме исполнилось 79 лет, а отцу через несколько дней будет столько же», — улыбнулся Фридман. Отец — лауреат Государственной премии СССР, всю жизнь занимался военной авиацией.

Александр Либерман, Андрей Косогов

О школьных годах герой вечера тоже вспоминал с улыбкой. Он учился в еврейской школе, в которую с такой фамилией, как у него, принимали охотно. И с антисемитизмом там боролись вместе: «Когда один мальчик кого-то обозвал, его, я помню, били всем классом».

Учась в школе, Фридман не подрабатывал. Он сдавал макулатуру, но тоже не с целью получения прибыли. Деньги за это никто не платил, зато давали талоны на литературу: «Книгами я интересовался всю жизнь, для меня это было важно».

В списке того, о чем мечтал школьник Михаил, был катушечный магнитофон. Но родители строго наказали, чтобы часть денег на него сын заработал сам. В седьмом классе на летних каникулах тот устроился корректором в проектный институт к своей маме. И подработка принесла результат: «Я сверял напечатанные и рукописные варианты и внизу должен был подписаться. За месяц мне заплатили 70 рублей, я был доволен». Добавив к этой сумме еще 200 рублей, подаренные бабушкой, будущий предприниматель пошел и купил магнитофон, исполнив мечту.

На вопрос Познера: «А когда вы первый раз захотели стать миллионером?» — Фридман ответил, не задумываясь: «Вы знаете, когда родился, сразу захотел. Стремление хорошо жить ощущалось всегда, хоть и не было оформлено в виде желания стать миллионером».

По поводу такого факта биографии собеседника, как учеба в Московском институте стали и сплавов, Познер не смог скрыть своего удивления. На что получил объяснение: «Я успешно сдал экзамены в физтех, но меня не взяли. А так как они считались самыми сложными и проходили на месяц раньше, чем везде, то прямо в день объявления результатов там стояли вербовщики из разных московских вузов. С высокими оценками из физтеха в них брали без экзаменов. Мой выбор пал на МИСиС, который привлек, откровенно говоря, тем, что находится в самом центре, на Октябрьской площади. И там был чудесный зал Дома культуры, где проходила масса мероприятий».

Познер поинтересовался, в чем состоит цель занятия бизнесом: только ли в получении материальных благ? «Для меня цель — самореализация, а деньги — это индикатор успешности, — объяснил Фридман. — Трудно спорить, кто лучший художник. В бизнесе, к счастью, все более четко».

Много внимания в интервью было уделено теме образования и тому, что с ним связано. Например, не секрет, что будущие акционеры «Альфа-Групп» познакомились еще в студенчестве в том самом МИСиС: «Мы втроем с друзьями (Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом — FP) учились в одном университете и видимся практически каждый день вот уже 30 лет. Мы сохранили партнерство и доверительные отношения. Это предмет гордости, уникальное явление, мне тут повезло».

Сегодня, как и три десятилетия назад, друзья не только занимаются бизнесом, но и часто вместе путешествуют. Такие поездки дают возможность прочувствовать атмосферу красивых экзотических мест и понять, насколько многообразен мир.

Особенным предметом гордости Михаила Фридмана являются его дети и их образование. Сын окончил одну из лучших школ Англии — Sevenoaks School, две дочери — выпускницы Йеля. На реплику Познера о том, что все эти учебные заведения очень дорогие, бизнесмен заметил: «На образовании моих детей я решил не экономить».

Свою предпринимательскую деятельность в Англии и других зарубежных странах Фридман рассматривает как своеобразный вызов. Добившись многого в России, интересно и амбициозно конкурировать в совершенно новых условиях. А вот для сына, который с 13 лет жил в Англии, вызовом мог стать скорее недавний переезд в Москву. «Ему страшно нравится в России, так как со всеми обо всем можно договориться, — рассказал отец. — Все правила носят очень философский характер. В Англии договориться гораздо сложнее». «Тем не менее вы переехали туда жить», — напомнил Познер. На что Фридман уверенно ответил: «Мне нравится, что нельзя договориться».

Собеседники подняли и другие темы, касающиеся реалий современной жизни. Например, Познер спросил, как Фридман смотрит на новое поколение и не ощущает ли извечного разрыва между старшими и молодыми. Бизнесмен высказал мнение, что базовые ценности общества остаются прежними, а происходящие вокруг технологического изменения — это неизбежный и хороший процесс. Ведущий задался вопросом: а будет ли следующее поколение жить лучше? «Да, лучше и дольше. Будет ли оно счастливее — не факт», — считает Фридман.

Отвечая на вопрос Познера об отношении к вере, предприниматель назвал себя человеком верующим, но не религиозным. Также он сказал о признательности действующей власти за то, что к евреям относятся как минимум с симпатией: «Отсутствуют любые проявления антисемитизма, дискриминации и ксенофобии. Как представитель еврейского комьюнити я за это глубоко благодарен».

Интервью получилось о сугубо личном и глобальном, об обыденном и масштабном. По завершении диалога настало время для вопросов из зала, и один из гостей попросил бизнесмена назвать свою формулу счастья. Фридман ответил так: «Я очень счастливый человек, потому что мне всю жизнь интересно. Когда наступает воскресенье, я с радостью думаю, что мне завтра идти на работу. Мне это дико нравится».

Владимир Познер завершил беседу притчей. В XIII веке в Шартре возводили самый красивый собор, на его строительстве работало много человек. Один мудрец, пытавшийся ответить на вопрос, в чем смысл жизни, во время небольшого перерыва подошел к тройке работающих и задал им вопрос: «Что вы делаете?» Первый пробормотал: «Тачку тяжелую качу». Второй сказал: «3арабатываю на кусок хлеба семье». А третий ответил: «Я строю Шартрский собор!»

«Я правда очень счастливый человек», — прокомментировал Михаил Фридман.

«Вы строите собор», — отметил Владимир Познер.

Андрей Бабиян, Ирина Кривошеева, Владимир Познер, Стефани Кайкова

Дина Немцова, Владимир Познер, Екатерина Одинцова

Алена Долецкая, Ваге Енгибарян

Михаил Давидянц

Эмма Салимова, Олег Савченко

Александр Чигиринский