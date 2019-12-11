Семь лайфхаков для путешествий с банковской картой

Отправиться на Рождество или новогодние каникулы в Эстонию — одна из самых удачных идей, какие можно представить. Детское ощущение праздника и незабываемый гурманский опыт вам обеспечены.

8 декабря в Росбанке подвели итоги традиционного 48-часового хакатона. В этом году за денежные призы и возможность получить оффер в успешную компанию боролось рекордное количество команд.

Директор по маркетингу и рекламе IDF Eurasia и увлеченный путешественник Денис Зверик делится опытом, какие карты брать в поездку, на чем можно сэкономить и как не стать жертвой мошенников.

Директор по маркетингу и рекламе IDF Eurasia и увлеченный путешественник Денис Зверик делится опытом, какие карты брать в поездку, на чем можно сэкономить и как не стать жертвой мошенников.

Денис Зверик

Я много путешествую, каждый год стараюсь открыть для себя хотя бы два-три новых направления. Вот так постепенно их набралось уже 46. Любая поездка за границу, особенно в «сложные» для рядового туриста страны, такие как Колумбия или Бангладеш, вызывает беспокойство из-за организационных вопросов. Финансы — один из них. Какую валюту с собой везти? Брать карту или наличные? Как избежать высоких комиссий? Давайте разбираться.







Заранее выясните, как в стране обстоят дела с платежной инфраструктурой



С Европой, Турцией и Юго-Восточной Азией все в целом очевидно — практически везде можно расплатиться картой. Хотя в некоторых западных странах есть нюансы. Например, в Германии, Голландии, Франции, Испании часто приходится использовать наличные в ресторане-кафе-пекарне, если ваш счет менее 10—15 евро. Такая же практика во многих парикмахерских, табачных киосках и других небольших торговых точках. При этом оплатить пластиком проезд в общественном транспорте или такси можно повсеместно.

Лайфхак 1: лучше иметь карту в валюте страны, в которую вы едете, а не рублевую. Это связано с особенностью проведения расчетов. В момент совершения покупки ваши деньги замораживаются, а их списание с карточного счета происходит позже — в течение трех суток. Если обменный курс успеет серьезно измениться, то потраченная сумма в рублях будет отличаться от той, на которую вы рассчитывали.

В России без проблем можно открыть карты в долларах, евро, английских фунтах и швейцарских франках. По другим валютам предложений почти нет, да и особой нужды в таких вариантах — тоже. Встречается опция: вы открываете несколько счетов и можете в любой момент перепривязывать свою карту к нужному через мобильное приложение или интернет-банк. Тем не менее я всегда рекомендую иметь в поездке минимум два пластика. Если один из них будет скомпрометирован, со вторым вы не остаетесь без денег.

Информацию о менее «заезженных» направлениях советую заранее поискать в Интернете. Во многих экзотических местах расплатиться безналично или даже найти банкомат — большая проблема. В каждой стране есть русскоязычные сообщества, на их страницах в соцсетях бывает достаточно данных, чтобы понять, с какой валютой или картой лучше ехать. Почитайте, где менять деньги выгодно, а где нет, особенно если собираетесь в Южную Америку. Скажем, в Аргентине и Бразилии в соседних обменниках курс может отличаться на 10—15%. А есть государства вообще без собственной валюты: например, в Камбодже и Эквадоре в ходу американская. Это варианты «без вариантов» — берите с собой доллары наличными и соответствующую карту.

В экзотической стране я рекомендую снимать деньги в отделении банка, отеле или торговом центре. В таких местах сложно установить на банкомат нелегальное оборудование, а значит, меньше риск, что данные вашей карты попадут к мошенникам.

Лайфхак 2: если вы собрались путешествовать по Западной Европе, Скандинавии или Великобритании, то знайте, что общественный транспорт и такси там дороги. Часто бюджетные перевозки вообще отсутствуют: к примеру в Германии, Дании, Венгрии, Болгарии не работает Uber. Заранее погуглите названия мобильных приложений для оплаты поездок — зачастую билеты там дешевле, чем в автоматах или кассах. Разница невелика, но все равно приятно. Также обратите внимание на дневной проездной, билет выходного дня и варианты для групп, если путешествуете с друзьями. Эти опции бывают выгодными.

Лайфхак 3: на Кубу лучше ехать с наличными, причем с долларами. В крайнем случае берите с собой карту платежной системы Mastercard. Мест, в которых принимают к оплате пластик, мало, а снять с него деньги можно только в отделении банка (и то лишь одного). Если же у вас Visa — считайте, что вы с пустыми карманами. Давние «добрососедские» отношения Кубы с США привели к тому, что карты американской платежной системы в стране фактически не обслуживаются.



Узнайте про комиссии и ограничения

Поинтересуйтесь, сколько удерживает ваш банк за снятие наличных за рубежом и как происходит валютная конвертация. Некоторые карты позволяют оплачивать покупки по более выгодному курсу или получать деньги в банкоматах без дополнительных издержек (как правило, доступно ограниченное число таких операций). В любом случае я рекомендую пользоваться в путешествии банкоматами крупных международных банков — ниже вероятность, что вас «обуют» на дополнительных комиссиях.

Лайфхак 4: в США далеко не везде можно расплатиться картой Mastercard, тут Visa — ваше все. А еще в Штатах сплошь и рядом архаичные терминалы, которые принимают только пластик со слип-полосой. Российские банки, кажется, уже и не выпускают карты без чипа. Кроме того, в Америке очень распространены случаи мошенничества: тысячи терминалов, даже в сетевых магазинах, скомпрометированы. Рекомендую иметь при себе наличные и не держать на пластике крупные суммы. Лучше каждый день понемногу перекладывать деньги с текущего счета на карточный — максимум $100—150 или ровно столько, сколько необходимо вам для крупной покупки.

Лайфхак 5: Китай — это другой мир, поэтому здесь воспользоваться картой у вас вряд ли получится вот прямо сразу. Обязательно берите с собой наличные, иначе рискуете не выбраться даже из аэропорта. Деньги советую снимать только в банкоматах и отделениях Bank of China. Вышеописанное не относится к Гонконгу и Макао — там все работает, как мы привыкли.



Какая карта лучше в путешествиях: кредитная или дебетовая?

Скажу сразу — лучше, если у вас есть обе. Дебетовую правильнее использовать в магазинах, ресторанах и при получении наличных, а кредитной стоит оплачивать депозит в отеле или службе проката автомобилей.

Лайфхак 6: помните, что в большинстве компаний вы попросту не арендуете машину без кредитной карты. И если вы берете напрокат автомобиль в недорогой фирме, то в девяти случаях из десяти залог за него будет самый высокий. К примеру, в премиальных Sixt или Hertz за седан С-класса попросят оставить 200—300 евро, а в бюджетных Budget или Alamo за такой же автомобиль могут взять уже 800—1000 евро. Но цена аренды у первых будет, скорее всего, гораздо больше. Если вам нужна прокатная машина в Европе или США, то кредитный лимит по вашей карте должен быть эквивалентен хотя бы 1000 евро.





Кредитная карта

Плюсы:

Когда отель или прокат автомобилей удерживают залог, на счете замораживаются средства банка в рамках кредитного лимита. Реальные же деньги при этом не списываются и никаких комиссий вы не платите.

Бонусные программы по кредитным картам часто более привлекательные, чем по дебетовым. А значит, за отпуск можно поднакопить неплохую сумму баллов.

Если карта была скомпрометирована и мошенники списали с нее деньги, то у банка будет куда выше мотивация по оспариванию транзакций, чем в случае кражи ваших личных средств.

Минусы:

Кредитная карта чаще всего небесплатная, стоимость годового обслуживания начинается от 1000 рублей и доходит до 12 000—15 000. Это зависит от уровня пластика и привязанных к нему «плюшек».

Кредитные карты для розничных клиентов обычно открываются только в рублях.

С кредитки невыгодно снимать наличные: комиссия достигает 6—10%.

Ну и последнее: аппетиты в отпуске могут вырасти несоразмерно доходам. Проще говоря, если у вашей карты большой кредитный лимит, есть соблазн залезть в долг, который придется погашать много месяцев.





Дебетовая карта

Плюсы:

У большей части дебетовых карт бесплатные выпуск и обслуживание. Если на счет приходит зарплата, то пластик точно вам ничего не будет стоить.

Есть возможность оформить несколько карт в разных валютах или одну мультивалютную.

Также можно найти карты с бесплатным снятием наличных в банкоматах за границей.

Минусы:

Когда прокат или отель блокируют залог по карте, ждать его разблокировки иногда приходится целый месяц.

В случае компрометации карты вам проще лишиться своих кровных. Если банк не сумеет или не успеет оспорить мошенническую операцию, возврат ваших средств становится нереальной задачей.

Лайфхак 7: как не остаться совсем без денег? В жизни всякое случается, особенно в отпуске, поэтому на всякий пожарный случай изучите рынок микрофинансов. Сейчас некоторые МФО предлагают займы под 0% (реальный ноль, а не со звездочкой!). Когда просить денег у мамы, мужа, друзей не позволяет совесть, вы можете за десять минут взять онлайн небольшую сумму, обычно в пределах $200, на короткий срок. На пару оставшихся дней отпуска хватит, а по возвращении домой не составит труда эти средства вернуть.