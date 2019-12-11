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Семь лайфхаков для путешествий с банковской картой

Директор по маркетингу и рекламе IDF Eurasia и увлеченный путешественник Денис Зверик делится опытом, какие карты брать в поездку, на чем можно сэкономить и как не стать жертвой мошенников.

Денис Зверик
Денис Зверик

Я много путешествую, каждый год стараюсь открыть для себя хотя бы два-три новых направления. Вот так постепенно их набралось уже 46. Любая поездка за границу, особенно в «сложные» для рядового туриста страны, такие как Колумбия или Бангладеш, вызывает беспокойство из-за организационных вопросов. Финансы — один из них. Какую валюту с собой везти? Брать карту или наличные? Как избежать высоких комиссий? Давайте разбираться.


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Заранее выясните, как в стране обстоят дела с платежной инфраструктурой 

С Европой, Турцией и Юго-Восточной Азией все в целом очевидно — практически везде можно расплатиться картой. Хотя в некоторых западных странах есть нюансы. Например, в Германии, Голландии, Франции, Испании часто приходится использовать наличные в ресторане-кафе-пекарне, если ваш счет менее 10—15 евро. Такая же практика во многих парикмахерских, табачных киосках и других небольших торговых точках. При этом оплатить пластиком проезд в общественном транспорте или такси можно повсеместно. 

Лайфхак 1: лучше иметь карту в валюте страны, в которую вы едете, а не рублевую. Это связано с особенностью проведения расчетов. В момент совершения покупки ваши деньги замораживаются, а их списание с карточного счета происходит позже — в течение трех суток. Если обменный курс успеет серьезно измениться, то потраченная сумма в рублях будет отличаться от той, на которую вы рассчитывали.

В России без проблем можно открыть карты в долларах, евро, английских фунтах и швейцарских франках. По другим валютам предложений почти нет, да и особой нужды в таких вариантах — тоже. Встречается опция: вы открываете несколько счетов и можете в любой момент перепривязывать свою карту к нужному через мобильное приложение или интернет-банк. Тем не менее я всегда рекомендую иметь в поездке минимум два пластика. Если один из них будет скомпрометирован, со вторым вы не остаетесь без денег.

Информацию о менее «заезженных» направлениях советую заранее поискать в Интернете. Во многих экзотических местах расплатиться безналично или даже найти банкомат — большая проблема. В каждой стране есть русскоязычные сообщества, на их страницах в соцсетях бывает достаточно данных, чтобы понять, с какой валютой или картой лучше ехать. Почитайте, где менять деньги выгодно, а где нет, особенно если собираетесь в Южную Америку. Скажем, в Аргентине и Бразилии в соседних обменниках курс может отличаться на 10—15%. А есть государства вообще без собственной валюты: например, в Камбодже и Эквадоре в ходу американская. Это варианты «без вариантов» — берите с собой доллары наличными и соответствующую карту.

В экзотической стране я рекомендую снимать деньги в отделении банка, отеле или торговом центре. В таких местах сложно установить на банкомат нелегальное оборудование, а значит, меньше риск, что данные вашей карты попадут к мошенникам.

Денис Зверик

Лайфхак 2: если вы собрались путешествовать по Западной Европе, Скандинавии или Великобритании, то знайте, что общественный транспорт и такси там дороги. Часто бюджетные перевозки вообще отсутствуют: к примеру в Германии, Дании, Венгрии, Болгарии не работает Uber. Заранее погуглите названия мобильных приложений для оплаты поездок — зачастую билеты там дешевле, чем в автоматах или кассах. Разница невелика, но все равно приятно. Также обратите внимание на дневной проездной, билет выходного дня и варианты для групп, если путешествуете с друзьями. Эти опции бывают выгодными.

Лайфхак 3: на Кубу лучше ехать с наличными, причем с долларами. В крайнем случае берите с собой карту платежной системы Mastercard. Мест, в которых принимают к оплате пластик, мало, а снять с него деньги можно только в отделении банка (и то лишь одного). Если же у вас Visa — считайте, что вы с пустыми карманами. Давние «добрососедские» отношения Кубы с США привели к тому, что карты американской платежной системы в стране фактически не обслуживаются.

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Узнайте про комиссии и ограничения 

Поинтересуйтесь, сколько удерживает ваш банк за снятие наличных за рубежом и как происходит валютная конвертация. Некоторые карты позволяют оплачивать покупки по более выгодному курсу или получать деньги в банкоматах без дополнительных издержек (как правило, доступно ограниченное число таких операций). В любом случае я рекомендую пользоваться в путешествии банкоматами крупных международных банков — ниже вероятность, что вас «обуют» на дополнительных комиссиях.

Лайфхак 4: в США далеко не везде можно расплатиться картой Mastercard, тут Visa — ваше все. А еще в Штатах сплошь и рядом архаичные терминалы, которые принимают только пластик со слип-полосой. Российские банки, кажется, уже и не выпускают карты без чипа. Кроме того, в Америке очень распространены случаи мошенничества: тысячи терминалов, даже в сетевых магазинах, скомпрометированы. Рекомендую иметь при себе наличные и не держать на пластике крупные суммы. Лучше каждый день понемногу перекладывать деньги с текущего счета на карточный — максимум $100—150 или ровно столько, сколько необходимо вам для крупной покупки.

Лайфхак 5: Китай — это другой мир, поэтому здесь воспользоваться картой у вас вряд ли получится вот прямо сразу. Обязательно берите с собой наличные, иначе рискуете не выбраться даже из аэропорта. Деньги советую снимать только в банкоматах и отделениях Bank of China. Вышеописанное не относится к Гонконгу и Макао — там все работает, как мы привыкли.

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Какая карта лучше в путешествиях: кредитная или дебетовая?

Скажу сразу — лучше, если у вас есть обе. Дебетовую правильнее использовать в магазинах, ресторанах и при получении наличных, а кредитной стоит оплачивать депозит в отеле или службе проката автомобилей.

Лайфхак 6: помните, что в большинстве компаний вы попросту не арендуете машину без кредитной карты. И если вы берете напрокат автомобиль в недорогой фирме, то в девяти случаях из десяти залог за него будет самый высокий. К примеру, в премиальных Sixt или Hertz за седан С-класса попросят оставить 200—300 евро, а в бюджетных Budget или Alamo за такой же автомобиль могут взять уже 800—1000 евро. Но цена аренды у первых будет, скорее всего, гораздо больше. Если вам нужна прокатная машина в Европе или США, то кредитный лимит по вашей карте должен быть эквивалентен хотя бы 1000 евро. 

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Кредитная карта

Плюсы:   

точка2.pngКогда отель или прокат автомобилей удерживают залог, на счете замораживаются средства банка в рамках кредитного лимита. Реальные же деньги при этом не списываются и никаких комиссий вы не платите.

точка2.pngБонусные программы по кредитным картам часто более привлекательные, чем по дебетовым. А значит, за отпуск можно поднакопить неплохую сумму баллов. 

точка2.pngЕсли карта была скомпрометирована и мошенники списали с нее деньги, то у банка будет куда выше мотивация по оспариванию транзакций, чем в случае кражи ваших личных средств. 

Минусы:

точка2.pngКредитная карта чаще всего небесплатная, стоимость годового обслуживания начинается от 1000 рублей и доходит до 12 000—15 000. Это зависит от уровня пластика и привязанных к нему «плюшек».

точка2.pngКредитные карты для розничных клиентов обычно открываются только в рублях.

точка2.pngС кредитки невыгодно снимать наличные: комиссия достигает 6—10%.

точка2.pngНу и последнее: аппетиты в отпуске могут вырасти несоразмерно доходам. Проще говоря, если у вашей карты большой кредитный лимит, есть соблазн залезть в долг, который придется погашать много месяцев.

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Дебетовая карта

Плюсы:

точка2.pngУ большей части дебетовых карт бесплатные выпуск и обслуживание. Если на счет приходит зарплата, то пластик точно вам ничего не будет стоить.

точка2.pngЕсть возможность оформить несколько карт в разных валютах или одну мультивалютную.

точка2.pngТакже можно найти карты с бесплатным снятием наличных в банкоматах за границей.

Минусы:

точка2.pngКогда прокат или отель блокируют залог по карте, ждать его разблокировки иногда приходится целый месяц.

точка2.pngВ случае компрометации карты вам проще лишиться своих кровных. Если банк не сумеет или не успеет оспорить мошенническую операцию, возврат ваших средств становится нереальной задачей.

Лайфхак 7: как не остаться совсем без денег? В жизни всякое случается, особенно в отпуске, поэтому на всякий пожарный случай изучите рынок микрофинансов. Сейчас некоторые МФО предлагают займы под 0% (реальный ноль, а не со звездочкой!). Когда просить денег у мамы, мужа, друзей не позволяет совесть, вы можете за десять минут взять онлайн небольшую сумму, обычно в пределах $200, на короткий срок. На пару оставшихся дней отпуска хватит, а по возвращении домой не составит труда эти средства вернуть.

Денис Зверик

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