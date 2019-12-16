Эксперт Huawei: начинается эпоха новых банков

Традиционную финансовую индустрию все сильнее теснят инновационные технологические сервисы. О том, как участникам рынка адаптироваться к происходящим изменениям, рассуждает старший эксперт Huawei Юйтянь Ван.
Сегодня финансовые компании старого типа сталкиваются с огромными проблемами. Развитие мобильных и интернет-технологий повлияло на поведение потребителей и привело к революционным изменениям в таких областях, как прием платежей, кредитование, инвестиции, управление активами, привлечение и обслуживание клиентов. Появляются новые сервисы, которые дополняют привычные финансовые услуги онлайн-технологиями, создают удобные каналы доступа, устраняют из цепочек посреднические звенья.
Традиционным участникам рынка приходится думать о защите своих позиций, особенно в рознице. На этом фоне набирает популярность концепция так называемого открытого банкинга (предполагает доступ к банковским информационным системам для разработчиков сторонних приложений — FP). Постепенно ее постулаты переходят из теоретической плоскости в практическую, что позволяет говорить о новом этапе трансформации индустрии. На нем уже недостаточно простого наложения инноваций на обычные схемы работы — требуется глубокая перестройка бизнес-процессов.
Очевидно, что в будущем появится возможность легко интегрировать финансовые сервисы почти в любой аспект человеческой жизни. Банки фактически будут повсюду.
Ключ к успеху — умение работать с данными
Для традиционных игроков открытый банкинг — это не только дополнительные возможности, но и вызовы. Нужно иначе выстроить внутренние и внешние процессы, научиться привлекать клиентов в новых условиях и в то же время оставаться прибыльными. Как всего этого добиться? Ответ — за счет правильного использования данных.
Финансовый сектор всегда был производителем, владельцем и пользователем большого объема информации, состав которой определяется характеристиками конкретной компании. К банкам это относится прежде всего. Они наиболее сфокусированы на анализе накапливаемых данных и принятии решений на основе полученных результатов.
Большие данные становятся жизненно важным источником финансовых инноваций. Участники рынка должны в полной мере осознать всю ценность имеющегося у них ресурса и предпринять шаги для его монетизации. Можно сказать, что умение работать с накопленной информацией — главный фактор успеха на пути цифровой трансформации.
Новые возможности для банков
Анализ больших данных и искусственный интеллект уже используются для решения различных задач. Например, они помогают повысить качество предлагаемых банками услуг, степень удовлетворенности клиентов. На уровне мидл-офиса они успешно применяются для выявления попыток мошенничества, оценки и ограничения рисков. Также благодаря им удается улучшить эффективность управленческих решений.
Пример: за счет комплексного анализа внутренних и внешних данных банк может гораздо точнее оценивать платежеспособность клиента, претендующего на экспресс-кредит. Это ведет к снижению рисков, операционных расходов и повышению доходности кредитования.
Работа с большими данными в финансовой сфере включает в себя три этапа.
1. Агрегирование и обработка
Новые решения приходят на смену обычным базам данных и другим устаревшим методам накопления информации из разных источников. Распределенное хранение, облачные ресурсы и специальные технологические платформы, с одной стороны, расширяют возможности для анализа и обеспечивают масштабируемость процессов, с другой — намного сокращают расходы на построение и поддержание корпоративной IT-инфраструктуры.
2. Онлайн-анализ и принятие решений
На данном этапе происходит глубокое внедрение механизмов big data в работу компании. Параллельные вычисления и технология in-memory позволяют создавать мощные инструменты для обработки информации в режиме реального времени и принятия «умных решений» в риск-менеджменте и других направлениях деятельности.
3. Искусственный интеллект
Соответствующие технологии будут внедряться в финансовой сфере по мере того, как растут мощности IT-платформ и появляются новые сценарии работы с большими данными.
Что представляет собой искусственный интеллект? По сути, это воспроизведение мышления и интеллектуального поведения человека с помощью компьютерных технологий (в том числе таких процессов, как изучение, рассуждение, обдумывание, планирование). В перспективе они могут стать настолько совершенными, что смогут моделировать работу мозга.
Сегодня искусственный интеллект как технология анализа больших данных — горячая тема в финансовой индустрии. В ближайшем будущем он будет использоваться при взаимодействии с потребителями, в управлении рисками, при создании новых продуктов.
Что предлагает Huawei
Наша компания много лет развивает платформы для работы с данными, технологии распределенного хранения и искусственного интеллекта. В разных странах действует восемь наших исследовательских центров, в которых трудятся тысячи специалистов. Сотни изобретений в трех упомянутых сферах были запатентованы.
Huawei предлагает ряд готовых решений для клиентов из финансового сектора. Это комплексная инфраструктура для работы с большими данными (сети, серверы, облачное хранение), различные платформы для обработки информации, параллельных вычислений, оценки принятых мер, а также для управления и развития приложений. В рамках принятой стратегии при создании таких разработок мы сотрудничаем с партнерами по экосистеме.
Десятки банков по всему миру используют продукты компании для замещения устаревших хранилищ данных, получения аналитики в реальном времени, применения искусственного интеллекта и так далее. Решения Huawei и наших партнеров позволят участникам финансового рынка полностью раскрывать потенциал имеющейся информации о клиентах, увеличивать стоимость бизнеса и сохранять конкурентное преимущество.
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12 Дек 2019 Еда