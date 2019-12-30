Звон бокалов, наряды и танцы без устали, во время которых забываются даже самые горящие дедлайны, — в том числе таким запомнится декабрь сотрудникам финансовых компаний. Ну а мы по традиции рассказываем о ярких вечеринках сезона.

Считается, что эмансипированных, деловых и состоятельных женщин сложно чем-либо удивить на Новый год. Но так ли это на самом деле?

Елена Ищеева Руководитель проекта



Все статьи автора Чем сильные женщины радуют себя в канун Нового года

Считается, что эмансипированных, деловых и состоятельных женщин сложно чем-либо удивить на Новый год. Но так ли это на самом деле?

Мои подруги из «Бриллиантового клуба» уже хорошо известны многим. Из разных сфер бизнеса, мы очень активные и всегда на виду. Так случилось, что сегодня мы уже трендсеттеры деловых встреч для душевного общения и положительных эмоций. Подарки друг другу входят в нашу программу обязательно, но и себя тайно порадовать — это как лекарство от стресса и усталости. Что уж скрывать, в конце года Свиньи проблемы у многих явно преобладали... А потому поднять себе настроение — опция must do. Итак!





Мария Павлищева,

владелица ивент-агентства PrideParty

— Мне очень нравятся вещи, смоделированные российскими дизайнерами и сшитые под меня. Поэтому с удовольствием воспользовалась предложением фабрики Solstudio Александры Калошиной напечатать шелковую ткань с моим именем! Дизайнеры разместили слово Maria на веточке цветного горошка.

Кстати, на сегодняшний день это единственная фабрика в России, где можно напечатать на шелковых тканях собственный рисунок заказчика в самом высоком разрешении, а дизайнеры студии разрабатывают принты, которые раскупаются мировыми брендами под пошив коллекций кутюрье!

Теперь у меня не только индивидуальные модель платья и пошив, но и именная ткань. Конечно, это о-о-очень приятный подарок под Новый год.





Елена Ищеева,

исполнительный директор «Банки.ру», руководитель проекта Finparty

— Хештег #поддержисвоих, который я однажды придумала для церемонии «Банк года», теперь мне особенно ценен и стал определять многое. Поэтому моя маленькая предновогодняя радость — это забавный комплект колец из полудрагоценных камней от российского бренда Kliment & Mariya.

Он Падре, добрейший служитель и целитель человеческих душ, который тайно обвенчал влюбленных Ромео и Джульетту, но не уберег их жизни. Ювелиры предлагают такое развитие событий: «Золотая дробь — предательский выстрел в спину... Никто не узнает, что Падре не виноват... Остановившись между небом и землей, ему есть кому помочь и тут. А за золотыми очками спрятаны веселые глаза, он знает — все будет хорошо!»

О, наша юная Джульетта — современный тинейджер в алмазных брекетах. Ее глаза из агата — тема отдельная и очень смешная. Но когда эта пара красуется на моих руках, все подруги и окружающие мужчины обращают внимание — так знакомства на предновогодних ярмарках в Европе участились вдвойне;))

Я верю в украшения с историей и в силу российского дизайна. Эти кольца с удовольствием ношу зимой как с деловыми костюмами, так и под царственные меха от другого отечественного бренда — Color Temperature Яны Аброськиной. Тоже не удержалась и порадовала себя в ожидании снега, без которого зима в России — не зима. Все же девиз «Поддержи своих!» стал моим очевидным трендом не только года, но и жизни.





Марианна Щербакова,

руководитель lifestyle-направления в компании Aravana Capital Management

— К Новому году пополнила свою коллекцию иллюстрированных детских книг совершенно оригинальным двухтомным изданием знаменитой «Алисы» Кэрролла с невероятным художественным материалом авторства Ксении Лавровой.

В день, когда книги лежали у меня на столе, написала у себя на странице в «Фейсбуке»: «Я видела сотни иллюстраций к кэрролловской «Алисе», но эти ни на что не похожи. Как можно так построить композицию, так передать фактурность, заполнить пространство деталями и увидеть персонажей? Тут все на грани. На грани уродливого с прекрасным, яркого с монохромным, витиеватого с простым...»

В минувшем августе на клиентском мероприятии, которое я проводила в галерее японского искусства «Касугай» в Санкт-Петербурге, мне посчастливилось познакомиться с Ксенией лично. Урожденная петербурженка в молодости получила художественное образование по специальности «мебельно-декоративные ткани», увлеклась историей моды, работала с известными петербургскими дизайнерами, наполняя их коллекции изысканными батиками. Интерес художницы к искусству Дальнего Востока вылился во второе высшее образование в Восточном институте по специальности «востоковед-регионовед».

Бытует мнение, что каждый великий актер мечтает сыграть Гамлета. В кругу состоявшихся художников-иллюстраторов такой звездной «ролью» может стать иллюстрирование книги Льюиса Кэрролла. Тогда, в августе на мероприятии, я пообещала Ксении обязательно сделать совместный проект. Настолько многогранна, фундаментальна и интересна она в своем увлечении Востоком, в неповторимом графическом стиле, в своих произведениях в прикладном искусстве, что невозможно не получить удовольствие от работы с ней. Надеюсь, Ксения примет приглашение поучаствовать в 2020 году в моем выставочном проекте, посвященном женскому образу в искусстве, и порадует столичную публику лекциями о выразительном периоде японской культурной жизни IX—XII веков — так называемом «женском литературном веке» Хэйан.





Анна Урумян,

глава представительства федеральной земли Нижняя Саксония в РФ, генеральный директор компании «БМС»

— Этот год был удивительно насыщен путешествиями. Нет, наверное, правильнее сказать — поездками, потому что такого количества командировок, деловых встреч, презентаций, выступлений и мастер-классов я не припомню. И почему-то очень часто отдых плавно перетекал в работу, она в этом году доминировала.

Как-то в момент медитации на тему work-life balance родилась идея добавить красоты, легкости и комфорта в рабочие будни. Ведь это секрет Полишинеля, что рабочая неделя у нас явно не 40 часов и точно не пятидневная. Я долго присматривалась, брала в руки, примеряла в сумочку... и выбрала его. Мой новый верный спутник на 2020 год и не только — Microsoft Notebook 2. Мы с тобой за совмещение приятного с полезным!





Наталья Ионова,

управляющий партнер CAF Group

— К наступающему Новому году решила купить себе… красивую фигуру! Счастье приносят не вещи, а эмоции — и это мой жизненный приоритет. Поэтому я подарила себе слот на соревнование по триатлону на дистанции 51,5 км на Кипре.

Когда ты ставишь цель поучаствовать в подобном соревновании, нет времени на отдых — тренировки должны быть каждый день на протяжении нескольких месяцев. Ежедневные занятия по бегу, плаванию, велоспорту дают заряд энергии и создают красивую фигуру. Так в прошлом году подготовка к Ironman 70.3 Turkey помогла мне сбросить 15 кг лишнего веса.

Любите себя — занимайтесь спортом!









Светлана Виноградова,

директор по спецпроектам группы компаний «Мебеленд»

— В свете всех наших перипетий уходящего года я понимаю, что главное — не эта штучка на фото, а событие. Для меня настоящий праздник к новому и, дай бог, счастливому 2020 году — моими скромными самостоятельными усилиями построенный на местах любимых предков дом. Он мой главный итог.

Мне досталась земля рядом с отчим домом прапрадеда, расстрелянного фашистами во времена Великой Отечественной войны. Я купила ее чудом, без всяких на то возможностей и против законов физики. Там построила маленький пленэрный дом, мое место силы. В тех исторических местах разбили Наполеона под Москвой и потом фашистов в ВОВ. И конечно, это мой самый большой подарок, сделанный себе в прошедшем году.

Если же говорить о вещах, то подарком стала редкая чашка для латте, которой мне недоставало для полного счастья. Масштаб иной. Но! Считаю, что утро должно начинаться красиво и чисто — таков и день будет. Потому сделала себе приятное: купила кружку «Венская роза» марки Herend лиможского фарфора. Из этого фарфора пьют свой утренний кофе члены королевской семьи Англии и многие благородные мира сего. Пусть же и наш день начинается правильно!





Елена Женина,

руководитель пресс-службы городской клинической больницы им. С. И. Спасокукоцкого

— Что может подарить себе на Новый год сильная женщина? Да все, что пожелает. И не только на Новый год. Поездка куда-то, приглянувшееся украшение, новый автомобиль... Все эти подарки самой себе, безусловно, вызывают положительные эмоции, но не всегда приносят удовлетворение. И это, наверное, самое главное — создавать себе настроение несмотря ни на что. Нет, не настроение, состояние. Улыбаться, искренне радоваться, сверкать глазами и верить, что чудеса существуют.

Подарок — это прежде всего эмоции, которые ты испытываешь, глядя на него. И я решила подарить себе эстетическое удовольствие — портьеры в гостиную.

Я довольно долго думала, что же в итоге хочу видеть, приходя домой. Какие это должны быть цвет, фактура, дизайн... Чтобы получилось не только по-домашнему уютно, но и сочеталось с моим внутренним ощущением именно этой комнаты. Несмотря на постоянную занятость, я очень люблю бывать дома. И мне крайне важно, чтобы в нем было не только красиво, но и располагающе уютно. Чтобы вечером, придя домой с работы, скинув туфли на каблуках и переодевшись, я могла насладиться домашней обстановкой. Я называю это «подышать домом». Ведь не зря же говорят, что дома и стены лечат.





Вера Сиротина,

генеральный директор компании «Цедима»

— Что может стать разрядкой напряженности для деловой женщины? Покупка чего-нибудь для себя любимой. А если фатально хочется яркого и фиолетового? А предрекается год серебристой металлической Мыши... Тогда без блеска в одежде, а не только в глазах, уже не можешь! Коли перепады настроения зависят от хамелеоновских ситуаций в бизнесе и в жизни, то, конечно, именно такой кардиган с многоцветной от света лучистостью «прилип» ко мне в студии дизайнера Юлии Далакян. Теперь ко встрече Нового года я абсолютно готова!

P. S. Милые мои подруги и все читатели Finparty, поднимем в Новый год бокалы на счастье и произнесем легендарную мантру «Бриллиантового клуба»: «За наши грани! Чтобы не тускнели »