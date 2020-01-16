Семь страхов, которые мешают вам достичь цели

В свои 53 года Хестон Блюменталь добился огромного признания на гастрономическом поприще. Но его интересы простираются далеко за пределы классической кулинарии: сегодня он увлечен изучением свойств воды и совершенствуется в «сборке» блюд на молекулярном уровне.

Финансовый блогер Рут Сукап вместе с психологами опросила 4000 человек, чтобы узнать, что им мешает двигаться дальше. На основе ответов были выявлены архетипы наших страхов. И вот рекомендации, которые помогут побороть любую из этих фобий.

Финансовый блогер Рут Сукап вместе с психологами опросила 4000 человек, чтобы узнать, что им мешает двигаться дальше. На основе ответов были выявлены архетипы наших страхов. И вот рекомендации, которые помогут побороть любую из этих фобий.

По итогам исследования выяснилось сначала очевидное: страхи у всех разные. А потом и невероятное: зная, к какому из семи архетипов относится человек, можно найти способы фобию преодолеть.

Многие узнают свои черты в нескольких описаниях, но авторы исследования убеждены, что у каждого есть доминирующая характеристика. Она проявляется заметнее остальных и влияет на человека сильнее (чтобы ее определить, можно, например, пройти тест ).



Прокрастинатор



Прокрастинаторы зациклены на конечном результате. Ситуацию усугубляет свойственный им перфекционизм — все, что они делают, должно быть идеальным. В итоге они тратят массу времени на планирование и подготовку, вместо того чтобы сразу погрузиться в процесс. Понятно, что на само движение к цели никаких сил уже не остается.

Таким людям нужно преодолеть страх начала. Сделать первый шаг бывает сложно, но иначе что вы будете совершенствовать, над чем работать? Как исправлять или улучшать пустоту?

Прокрастинаторам стоит принять как данность, что идеала не существует. Не спешите бросать все силы на подготовительный этап, они пригодятся на корректировку промежуточных результатов. Рекомендуется также ставить себе дедлайны — заранее решать, в какой момент вы заканчиваете планировать и переходите к действиям.



Приверженец правил



Такие люди стремятся следовать принципам и рекомендациям, которые устанавливают другие. Они выполняют чужие предписания как можно четче — независимо от того, как это влияет на них самих. Приверженцы правил боятся сделать неверный выбор, одержимы идеей всегда принимать только правильные решения.

Лучший способ преодолеть это — научиться относиться к себе с таким же сочувствуем, как к любимому другу. То есть вместо того, чтобы, стиснув зубы, пренебрегать собственными переживаниями, обращать на них внимание и прощать слабости.

Дайте себе право на ошибки. Поймите, что все ошибаются и это нормально. А еще постарайтесь определить набор собственных принципов, чтобы не полагаться всецело на навязываемые установки.





Угодник

Люди с таким архетипом боятся, что не оправдают надежд и разочаруют окружающих, поэтому с трудом устанавливают собственные границы и отвечают на просьбы отказом. Зачастую это приводит к тому, что человек энергетически быстро выгорает, чувствует себя опустошенным.

Но из пустого чайника невозможно ничего налить в чашку. Запомните, что, находясь в гармонии с собой и не игнорируя свои желания, вы с большей вероятностью станете для других идеальным другом, партнером или коллегой. И поверьте, ваши приоритеты заслуживают внимания ничуть не меньше, чем желания остальных.



Изгнанник

Кажется, что они смелые и отважные, но это не совсем так. В глубине души обладатели этого архетипа боятся быть отвергнутыми, остаться за бортом. Изгнанники пытаются первыми оттолкнуть других людей, чтобы избежать душевных травм. Хотя вместо этого им бы лучше перестать фокусироваться на плохом. Ведь события могут развиваться и по альтернативному сценарию, возможно, более благоприятному. А если все время настраиваться на плохое, то нетрудно упустить из виду множество преимуществ любой ситуации.

Попробуйте начать доверять окружающим. Если дать им шанс, поверьте, это может привести к неожиданным результатам. Волноваться не о чем, ведь если вдруг дела пойдут плохо — вы уже знаете, как справиться.



Неуверенный

Такие люди считают, что они недостаточно хороши, постоянно сомневаются в себе и своих возможностях. Могут даже критиковать других, чтобы скрыть собственные страхи. В неуверенности и причина их трудоголизма. С помощью больших объемов работы они пытаются преодолеть собственные психологические барьеры.

Но для того, чтобы обрести уверенность, нужно другое. Попробуйте выходить из зоны комфорта, отмечайте свои достижения. Тренируйтесь быть проактивным по отношению к себе — и вы поймете, что способны на многое.



Мастер оправданий



Этому архетипу мешает боязнь ответственности. Его обладатели предпочитают, чтобы за них принимали решения, и постоянно отсиживаются на скамье запасных. Однако чужой выбор не всегда делается в ваших интересах. Если вы пассивны, достичь желаемого труднее.

Чтобы побороть страсть к перекладыванию ответственности, ставьте перед собой небольшие цели. Пусть они будут конкретными, измеримыми, достижимыми, уместными и ограниченными по времени. Важно, чтобы вы были в состоянии их выполнить — на старте лучше обойтись без перегрузок. Вот так с маленьких самостоятельных решений потихоньку начнется движение к большим результатам.



Пессимист



Пессимисты боятся невзгод и препятствий. Из-за прошлых травм они склонны считать себя жертвами (что в отдельных случаях справедливо) и не желают бороться. Первые же сложности для них — знак все бросить и причина сдаться.

Таким людям следует научиться воспринимать препятствия как уроки или ступени на пути к победе. Мы все сталкиваемся с трудностями, но важно, под каким углом на них смотрим. Это очень влияет на нашу возможность их преодолевать. Так что когда в очередной раз перед вами возникнет проблема, не паникуйте, а возьмите паузу и подумайте, чему вас учит ситуация и как можно привести ее к более благоприятному исходу.