Мгновенные переводы: как работает синхронист на бизнес-мероприятиях

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На конференциях с иностранными участниками обычно присутствует представитель незаметной, но важной профессии — переводчик-синхронист. Нам стала интересна «кухня» такой работы, и мы попросили рассказать о ней директора по маркетингу группы компаний «ЭГО Транслейтинг» Евгению Лукашевич.

На конференциях с иностранными участниками обычно присутствует представитель незаметной, но важной профессии — переводчик-синхронист. Нам стала интересна «кухня» такой работы, и мы попросили рассказать о ней директора по маркетингу группы компаний «ЭГО Транслейтинг» Евгению Лукашевич.



Евгения Лукашевич

Синхронный перевод на деловых мероприятиях — один из самых сложных. Он требует от исполнителей максимальной концентрации на процессе, ведь нужно успевать воспринимать информацию на двух языках параллельно и не допускать никаких смысловых потерь. Перевод осуществляется почти одновременно с речью спикера — с минимальной задержкой в три — семь секунд. Именно это позволяет проводить круглые столы, пленарные заседания, панельные дискуссии в формате живого диалога, не тратя время на последовательное дублирование высказываний.

Одним из видов синхронного перевода является так называемый шушотаж, когда переводчик буквально нашептывает в ухо клиенту перевод слов собеседника или выступающего.





Форс-мажоры и стресс

Работать синхронным переводчиком трудно на любом мероприятии, будь то культурный форум, медицинский симпозиум или конференция по инвестициям. Если специалист выполняет свою задачу хорошо, это принимается как данность. Но как только что-то идет не так, пусть даже по вине организаторов, тень падает именно на переводчика. Такие ситуации очень неприятны и превращают работу в стресс. Особенно в наш век социальных сетей, когда люди оставляют отзывы часто, обо всем и по большей части нелестные.

На внешнеполитических мероприятиях еще сильнее ощущаешь волнение из-за ранга события и присутствующих на нем людей. Здесь цена ошибки бывает максимально высока. В обычном недочете перевода кто-то может усмотреть даже политическую подоплеку, учитывая уровень вопросов, которые выносятся на обсуждение.





Рабочее место

Для синхронных переводчиков устанавливают специальную кабину — это позволяет исключить лишние раздражающие факторы, а также создать тишину при работе с микрофоном. Специалисты обязательно присутствуют на мероприятии в паре и сменяют друг друга каждые 15—30 минут, чтобы качество перевода не снижалось из-за переутомления.

Необходимое оборудование устанавливается в самом конце всех монтажных работ, когда уже можно учесть расположение мебели и техники на площадке. Места переводчиков должны находиться не на проходе, иначе они будут привлекать к себе ненужное внимание. Если же кабины монтируются вне зала, то в них ставятся мониторы, на которые выводятся выступления спикеров.





Голос из «облака»

Современные технологии в некоторых случаях позволяют избежать сложностей с установкой оборудования, исключив само физическое присутствие переводчиков на площадке. Для связи с ними может использоваться облачная платформа. Участники мероприятия слушают синхрониста с помощью своих смартфонов, на которые загружают специальное приложение.

Такой способ сокращает затраты организаторов и дает возможность обеспечить качественный перевод практически в любой точке мира. Однако он невозможен, например, на мероприятиях с высокопоставленными гостями, так как в этих случаях часто возникают проблемы с мобильным Интернетом. Коммуникации между спикерами, переводчиками и посетителями требуют качественного сигнала, и здесь кроется слабость облачных решений. Иногда без кабин для синхронистов по-прежнему не обойтись.





Знакомство с темой

Работа на деловом мероприятии требует предварительной подготовки. Переводчику нужно понимать специфику события, его отраслевую направленность, быть готовым к использованию выступающими соответствующей лексики.

К слову, организаторам важно это учитывать на этапе подбора специалистов. Для сложных тем можно приглашать того, кто помимо лингвистического образования имеет дополнительное, например медицинское или экономическое — в соответствии со спецификой мероприятия.

Как правило, переводчики заранее запрашивают материалы для подготовки: имена и должности спикеров, презентации, темы выступлений. Если организаторы не могут предоставить всю информацию, специалисты стараются найти ее самостоятельно. С докладчиком можно попробовать связаться напрямую, благо профессиональные соцсети позволяют это сделать. Когда же наладить контакты не получается, желательно познакомиться хотя бы с предыдущими статьями, выступлениями, книгами эксперта.

Также можно приехать на площадку заранее, чтобы успеть пообщаться с докладчиками лично, услышать их комментарии. Например, достаточно часто в выступлениях эксперты используют термины, «сконструированные» ими самостоятельно. Чтобы перевод получился корректным, важно получить разъяснения до мероприятия.





Другие особенности

Как и остальные участники любой деловой встречи, переводчик должен соблюдать дресс-код. Играют свою роль и особенности межкультурной коммуникации — они могут накладывать ограничения при выборе специалиста.

Наиболее часто особые требования предъявляются к полу синхрониста. Например, некоторые иностранные спикеры настоятельно просят в переводчики только мужчин. Или же заказчики настаивают, чтобы в паре на мероприятии работали специалисты одного пола и не происходило чередования мужского и женского голосов.

Перевод возможен не только синхронный, но и последовательный — как правило, на сцене рядом со спикером. Также представители нашей профессии могут быть задействованы в качестве промоперсонала на выставочных стендах. В последних двух случаях предъявляется максимальное количество дополнительных требований: от возраста и телосложения до национальности.





Случай из практики

В сезон важных мероприятий каждый день работы переводчиков бывает расписан буквально по часам. И вот во время Петербургского международного экономического форума в 2018 году нам поступает срочный заказ на синхрон с японского. Все специалисты на нужные даты уже заняты, что же делать?

Нам повезло, что один из синхронистов, с которым мы сотрудничали в Японии, приехал в Петербург на выходные. Он согласился выполнить этот заказ. Однако сессия для перевода должна была длиться около четырех часов! Ни один квалифицированный специалист не взял бы на себя ответственность работать такое время без напарника на мероприятии с высоким статусом.

Мы продолжали искать второго синхрониста, и это было очень непросто. Как раз здесь на помощь нам и пришли новые технологии — облачное решение для удаленной связи. Мы подключили второго переводчика из Японии, хотя на момент начала мероприятий у него было всего четыре часа утра. В итоге все прошло успешно, заказчик остался доволен.