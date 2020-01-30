Синдром годовщины: обнаружить и обезвредить

Что делать, если ваш поезд рано приходит на Московский вокзал, а встреча с партнерами начнется дай бог в одиннадцать? Берите такси и езжайте на завтрак, чтобы проникнуться духом петербургской беззаботности по-онегински! Куда именно — сейчас расскажу.

Многие глобальные компании в стремлении приумножить не только финансовый, но и человеческий капитал создают свои учебные заведения. Альфа-Банк поддержал этот тренд, открыв корпоративный университет «Альфа-Академия». Его работа началась с любопытного public talk, в котором приняли участие звездные эксперты рынка.

Теряете работу именно осенью? Обязательно ссоритесь с родными под Новый год? Не спешите себя корить, советует психолог, партнер компании «Экопси Консалтинг» Мария Макарушкина. Возможно, дело в «синдроме предков» — влиянии на жизнь бессознательных семейных сценариев.

Теряете работу именно осенью? Обязательно ссоритесь с родными под Новый год? Не спешите себя корить, советует психолог, партнер компании «Экопси Консалтинг» Мария Макарушкина. Возможно, дело в «синдроме предков» — влиянии на жизнь бессознательных семейных сценариев.

Иногда с нами случаются события, объяснить которые сразу не удается. Одна моя клиентка, руководитель департамента крупной компании, внезапно оформила отпуск за свой счет и исчезла — неизвестно куда и, главное, зачем. Тогда ей было 40 лет, она успешно строила карьеру. Никаких разумных объяснений ее поступку у ближайшего круга не нашлось. Женщина вернулась через пару месяцев, и когда мы с ней встретились, она рассказала, что неожиданно почувствовала сильную тревогу, сопровождавшуюся острым, непреодолимым желанием выбраться из столицы. Так она и поступила, к большому изумлению членов семьи полетев в Таиланд, где сразу ощутила себя гораздо спокойнее. «Конечно, я переживала, как там работа, но вернуться домой не могла: даже мысль об этом поднимала душевную панику, — недоумевала моя собеседница. — Со мной такое впервые».

Несколько непростых психологических сессий позволили нам разобраться в случившемся побеге. Клиентка пережила так называемый синдром годовщины — состояние, описанное в исследованиях психиатра Жозефины Хилгард и психотерапевта Анн Анселин Шутценбергер. Под этим явлением подразумеваются случаи, когда в одном и том же возрасте у членов семьи из разных поколений происходят одинаковые события. Или же они совершают схожие, часто нелогичные поступки.

Удивительная родовая программа на бессознательном уровне заставляет нас исполнять вполне конкретный и порой страшный «ритуал». В какой-то момент счастливый в семейной жизни человек вдруг бросает жену и детей. А другой, совершенно здоровый, серьезно заболевает. Реальные причины таких жизненных сбоев кроются в прошлом — причем не личном, а семейном, всего рода. Трагический случай, произошедший иногда даже несколько поколений назад, остается в фокусе внимания потомков, и в итоге через десятки лет люди послушно воспроизводят модели поведения, которые были связаны с давним событием. Один из ярких примеров — судьба Марго Луизы Хемингуэй. Внучка знаменитого писателя покончила с собой в те же даты, что и ее дед, только через 35 лет.





Как передается подобная информация

Несмотря на то что страшные или постыдные события часто в семье не обсуждаются, недомолвки и намеки пробуждают интерес и фантазию. Узнав о случившей когда-то коллизии и воображая детали, человек повторяет ее в собственной жизни в период, совпадающий с датами исходного эпизода. Тем самым он бессознательно демонстрирует глубинную причастность к тайнам своего рода. С приближением «годовщины» он становится уязвимым и может сам «идти навстречу» проблемам, болезням или катастрофе.

Этот синдром может проявляться не только с наступлением реальных драматических обстоятельств. Бывает, что человек, попавший во власть прошлых семейных трагедий, ежегодно в одно и то же время испытывает сильное беспричинное беспокойство, резкий эмоциональный спад. Его мучают безосновательные, на первый взгляд, дурные предчувствия, накатывают приступы страха. И он не может понять подспудную связь между своим состоянием и некой ситуацией из семейного прошлого.

Вернемся к истории моей клиентки, скрывшейся в Таиланде. В результате долгой психологической работы мы докопались до давних обстоятельств, побудивших ее внезапно все бросить. В период сталинских репрессий ее бабушка бежала из Москвы в Сибирь после ареста деда, опасаясь преследования как родственницы врага народа. На тот момент ей исполнилось как раз 40 лет. В ходе анализа семейной истории выяснилось, что и мама этой женщины в свое сорокалетие совершила дальнее путешествие, которое было спровоцировано исключительно внутренней паникой.

Описанные проблемы чаще возникают у женщин. По натуре они более восприимчивы и тревожны, а именно эти качества способствуют тому, чтобы унаследованный груз печалей и скорби заявлял о себе с новой силой.





Как избавиться от синдрома годовщины

Во-первых, необходимо углубиться в семейную историю. Для выявления первопричины ваших проблем помогут рассказы старших родственников, изучение сохранившихся писем и дневников, проливающих свет на былые драмы. Также нелишним будет восполнить пробелы в своем историческом знании: любые сложные времена в стране, такие как война, репрессии, массовые депортации, — это благодатная почва для различных трагедий. Попытайтесь проанализировать детские воспоминания, перешептывания старших, обрывки доносившихся фраз. Подумайте о выводах, которые вы тогда сделали на основе услышанного.

На следующем этапе важно «отсоединиться» от негативной семейной программы. Нужно прийти к четкому пониманию: у вас свое предназначение и вы не повторяете судьбу родственников. Это будет вовсе не предательством законов семьи. Наоборот, вы поможете себе и будущим поколениям, которые не должны подвергаться рискам «синдрома предков».

Я помню еще одного клиента, менеджера финансового отдела. Каждой осенью у него вдруг отнимались два пальца правой руки, что мешало полноценно работать на компьютере и писать. Неврологи не могли диагностировать причины этого локального «паралича». Симптомы полностью исчезали через пару недель, чтобы проявиться на следующий год.

Когда я рассказала мужчине о синдроме годовщины, он сразу разволновался. Поиски значимых семейных событий привели нас к истории, случившейся еще до революции 1917 года. Оказалось, что прадед моего клиента как-то осенью подписал бумагу о продаже дома, которая попала в руки мошенников. В результате нечестной сделки семья осталась фактически без крыши над головой, в очень затрудненных условиях. «Память» об этом пронесли все потомки прадеда по мужской линии. Каждую осень дед, а потом и отец моего собеседника серьезно травмировали правую руку — это было напоминание о том, что любая подпись грозит серьезными последствиями. Со времени нашей работы с клиентом прошло пять лет, и симптомы больше пока не повторялись.

В заключение хочу отметить, что все наши поступки, даже, на первый взгляд, самые странные, обязательно имеют свой смысл. Главное — научиться их расшифровывать, выводить из бессознательного их причины. Ведь именно из решений таких загадок, как из кусочков пазла, складываются условия для изменения жизни к лучшему.