Чем отличается «мозг миллиардера»: мнение специалистов

Сменить работу, выучить иностранный язык, заняться спортом — чего только не пообещаешь себе под Новый год. Психотерапевт Эми Морин в колонке для Business Insider объясняет, почему такие планы обычно срываются.

Очевидно, что люди, сделавшие состояния, добились этого прежде всего благодаря своему уму. Действительно ли они думают не так, как все остальные? Об образе мышления богатого человека мы попросили рассказать экспертов Высшей школы экономики.

Очевидно, что люди, сделавшие состояния, добились этого прежде всего благодаря своему уму. Действительно ли они думают не так, как все остальные? Об образе мышления богатого человека мы попросили рассказать экспертов Высшей школы экономики.





Сергей Филонович,

декан Высшей школы менеджмента ВШЭ

О шести чертах, присущих мультимиллионерам

Любовь к деньгам. Удивительно, но это качество свойственно не всем людям. У тех, кто желает разбогатеть, приумножение капитала вызывает азарт, сильное возбуждение. Страстное увлечение деньгами — это не жадность, поэтому не стоит осуждать за него людей. Я, например, получаю максимальное удовольствие от интеллектуальной деятельности, кто-то ищет драйв в спортивных достижениях. А есть люди, для которых зарабатывание огромных сумм — внутренняя движущая сила.

Наличие сверхидеи. Почти все владельцы многомиллионных состояний работают ради некой большой цели. Они создают принципиально новые компании, привносят в мир инновационные разработки, стремятся сделать их широко востребованными.

Вера в себя. Это базовая «прошивка», которая необходима для успеха в любой области: науке, искусстве и, разумеется, в бизнесе. С нее начинается восхождение к вершинам. Богатые люди твердо верят в собственные способности и не отказываются от своих целей, даже не попробовав что-либо сделать.

Бесстрашие. Миллиардеры любят рисковать, скука для них — наказание, монотонность невыносима. Они находят удовольствие в совершении чего-то такого, что еще вчера казалось невозможным и на что не способен никто другой. Однажды кто-то философски подметил: «Мы не зарабатываем миллионы рублей, потому что боимся потерять тысячи». Так вот богатые люди готовы ставить на кон все, что имеют, — их не пугает вероятность провала. Помните пушкинские строчки: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю»? Состоятельных людей эта бездна так и манит.

Сильная энергия. У многих из нас появляются более-менее значимые идеи, но только единицы решаются вкладывать силы и время для их воплощения в жизнь. Готовность выполнять большие объемы работы, биться над реализацией задачи неделями, а то и годами, ведет к материальному процветанию. Миллионеры не выдыхаются на полпути, не останавливаются, если что-то не получилось. Они учитывают допущенные ошибки и двигаются дальше.

Блокировка негативных денежных установок. Деньги — корень всех зол? Счастья на них не купишь? Человек с большим достатком избавлен от таких убеждений.

Дело в том, что мы по-разному определяем для себя счастье. Для кого-то это и есть сумма с многочисленными нулями, поскольку она воспринимается как источник свободы, колоссальных возможностей выбора. Например, только за большие деньги можно совершить частный космический полет или побывать на Южном полюсе, куда тебя доставят на личном вертолете. Я сам поклонник древнекитайского изречения, мудрого и емкого: «Счастье — это когда есть кого любить, что делать и на что надеяться». В этой формулировке деньги не являются решающим фактором.





Ольга Мартынова,

старший научный сотрудник Центра нейроэкономики

и когнитивных исследований ВШЭ

О функционировании мозга успешных людей

Эта тема связана прежде всего с вопросом взаимодействия генотипа и среды. В 30-е годы прошлого столетия в США был создан так называемый «метод приемных детей», позволяющий определить, как на формирование личности влияют, с одной стороны, генетические задатки, с другой — условия обитания. Выяснилось, что дети биологических родителей с низкими умственными способностями, попавшие в стабильную социальную среду, имеют более высокий интеллект по сравнению с родными мамой и папой. А те, у кого уровень генетически выше среднего, возьмут от приемной семьи все лучшее и могут даже превзойти окружающих. Другими словами, важна не только наследственность, но и то, в каких обстоятельствах живет и взрослеет ребенок.

Еще любопытны результаты масштабного международного проекта «Коннектом мозга человека», в рамках которого более 1000 людей прошли исследование мозга при помощи функциональной магниторезонансной томографии. Этот неинвазивный метод позволяет косвенно оценить активность нейронов и их связи между собой на основе изменения потребления кислорода тканями. Так вот ученые из Оксфордского университета обнаружили, что люди с характеристиками личности, которые классифицируются как «положительные» (высокий IQ и уровень образования, хорошая память, весомый доход), имеют большее количество мозговых связей, чем обладатели «негативных» качеств (например, употребляющие наркотики).

Известный американский нейробиолог Дэниел Амен уверен, что у успешных людей, в том числе материально обеспеченных, мозг более активен. Это действительно можно увидеть при помощи позитронно-эмиссионной томографии, которая показывает состояние кровотока в разных участках. У тех, кто легко достигает успехов в делах, наблюдаются цельная структура и симметричная активность мозга. У людей, чьи амбиции нереализованы, а жизнь переполнена тревогами, стрессами и страхами, самый сложный человеческий орган на полученной картинке «продырявлен» — с многочисленными участками слабого кровотока.

Амен советует особенно заботиться о префронтальной коре, расположенной в лобных отделах мозга, которая выполняет функции исполнительного контроля. Когда она находится в здоровом состоянии, ваш «внутренний босс» сосредоточен и целенаправлен, с уверенностью смотрит в будущее. В случае повреждения этой части мозга человек теряет эффективность: наши действия становятся опрометчивыми и импульсивными.

Одна из главных характеристик миллиардеров состоит в том, что они не боятся брать на себя ответственность. Дональд Трамп несколько раз был банкротом, но зарабатывал миллионы снова и снова. А большинство обычных людей опасаются даже пробовать заниматься бизнесом, понимая, сколькими сложностями чревато его ведение.

Говоря о склонности к повышенному риску, стоит вспомнить одну закономерность, которую вывели ученые. Речь идет о соотношении между длиной указательного и безымянного пальцев. Давно известно, что мужчины, у которых последний длиннее, более напористы и уверены в себе. Эта мысль нашла очередное подтверждение в ходе проведенного в 2008 году эксперимента с участием лондонских брокеров. Обладатели более длинных безымянных пальцев зарабатывали в среднем в 11 раз больше денег, чем те, кто не мог похвастаться такой особенностью. И у науки на этот счет есть объяснение. Такая длина пальца свидетельствует о большом количестве тестостерона, отвечающего за быстроту реакции и готовность к риску. Его уровень формируется еще в период внутриутробного развития ребенка. Конечно, не проводилось подобных отдельных исследований среди миллиардеров, но вполне вероятно, что у некоторых из них тоже имеется избыток тестостерона.