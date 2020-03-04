Семь способов повысить гибкость ума

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Работодатели все чаще ищут сотрудников с такими качествами, которые невозможно заменить технологиями искусственного интеллекта. Одно из них — когнитивная гибкость. Как развить этот навык, рассказывает руководитель региональных офисов ACCA в странах СНГ Вера Стародубцева.

Работодатели все чаще ищут сотрудников с такими качествами, которые невозможно заменить технологиями искусственного интеллекта. Одно из них — когнитивная гибкость. Как развить этот навык, рассказывает руководитель региональных офисов ACCA в странах СНГ Вера Стародубцева.

Вера Стародубцева

Сегодня специалисты, которые хотят остаться востребованными на рынке труда, должны обладать не только базовыми профессиональными знаниями. Рекрутеры часто называют решающими факторами успеха открытость кандидата, его способность адаптироваться к изменениям. Работодатели ценят критическое мышление, креативность, эмоциональный интеллект. И особое внимание уделяется когнитивной гибкости человека — умению легко переключаться с одной задачи на другую.

Чем лучше развит данный навык, тем проще вам оценивать различные точки зрения и менять свой подход в зависимости от ситуации. А это — путь к достижению наилучшего результата. Но важно не путать когнитивную гибкость с многозадачностью. Выполнение большого количества разных дел одновременно — как правило, неэффективно и приводит лишь к растрате своих интеллектуальных ресурсов.

Когнитивная гибкость позволяет быстрее адаптироваться к новым обстоятельствам. Например, когда возникает проблема, вы не тратите время на лишние волнения, а сразу рассматриваете варианты ее решения. Если в работе меняются приоритеты, то вы оперативно переключаетесь между проектами и клиентами, не испытывая чувства перегруженности.

Как же можно повысить свою когнитивную гибкость?



Практикуйте медитацию осознанности

Этот метод учит избавляться от отвлекающих мыслей, в нужный момент освобождать пространство для творчества и мышления. Медитация осознанности улучшает способность мозга переключаться между задачами.



Читайте и играйте

Во-первых, чтение активизирует несколько областей мозга одновременно, и того же требует когнитивная гибкость. Во-вторых, на страницах вы сталкиваетесь с различными идеями, ситуациями, персонажами, которые заставляют вас менять привычный ход мыслей. Так вы учитесь бороться с собственными стереотипами и предубеждениями.

Игры также стимулируют мозговую деятельность. Доказано, что они помогают создавать новые нейронные связи в мозге. Причем это касается любых игр — и компьютерных, и настольных, даже старых добрых карточных.



Ищите новые впечатления

Изучайте иностранные языки, современные технологии, экспериментируйте и рискуйте. Поиск нового опыта расширяет кругозор и заставляет мыслить по-другому.



Устраивайте передышки

Для нормального функционирования мозгу необходима не только нагрузка, но и отдых, поэтому иногда отключайтесь от повседневной рутины. Когда разум свободен, рождаются свежие идеи и на многие вещи начинаешь смотреть под другим углом.



Развивайте эмоциональный интеллект

Способность идентифицировать свои и чужие эмоции, регулировать их и использовать для решения задач — один из факторов успеха в любой сфере. Прислушиваясь к другому человеку, пытаясь поставить себя на его место, вы учитесь принимать во внимание различные точки зрения, в том числе отличающиеся от вашей.

Да, проще всего игнорировать коллег, которые чем-то вам докучают. Но лучше проявить к ним внимание и постараться найти у них сильные стороны, полезные для общего дела. К тому же это поможет вашему разуму оставаться открытым для восприятия нового.



Иногда изменяйте своим привычкам

Выберите другой маршрут до офиса, поменяйтесь задачами с кем-то из коллег, попробуйте работать в непривычной обстановке. А когда понадобится решить проблему, не сидите на месте, как обычно, а прогуляйтесь на свежем воздухе. Даже самое незначительное отступление от рутины может вдохновить вас на новый ход мыслей.



Ограничьте отвлекающие факторы

Например, развивать когнитивную гибкость мешает поток уведомлений в телефоне. Вы то и дело прерываетесь на них вместо того, чтобы довести до конца начатое и уже потом сосредоточиться на следующей задаче. От такого режима лучше уходить.