 
 
 
 
 
  
 
Редакция Finparty



Все статьи автора

Семь способов повысить гибкость ума

Работодатели все чаще ищут сотрудников с такими качествами, которые невозможно заменить технологиями искусственного интеллекта. Одно из них — когнитивная гибкость. Как развить этот навык, рассказывает руководитель региональных офисов ACCA в странах СНГ Вера Стародубцева.

Вера Стародубцева
Вера Стародубцева

Сегодня специалисты, которые хотят остаться востребованными на рынке труда, должны обладать не только базовыми профессиональными знаниями. Рекрутеры часто называют решающими факторами успеха открытость кандидата, его способность адаптироваться к изменениям. Работодатели ценят критическое мышление, креативность, эмоциональный интеллект. И особое внимание уделяется когнитивной гибкости человека — умению легко переключаться с одной задачи на другую.

Чем лучше развит данный навык, тем проще вам оценивать различные точки зрения и менять свой подход в зависимости от ситуации. А это — путь к достижению наилучшего результата. Но важно не путать когнитивную гибкость с многозадачностью. Выполнение большого количества разных дел одновременно — как правило, неэффективно и приводит лишь к растрате своих интеллектуальных ресурсов.

Когнитивная гибкость позволяет быстрее адаптироваться к новым обстоятельствам. Например, когда возникает проблема, вы не тратите время на лишние волнения, а сразу рассматриваете варианты ее решения. Если в работе меняются приоритеты, то вы оперативно переключаетесь между проектами и клиентами, не испытывая чувства перегруженности.

Как же можно повысить свою когнитивную гибкость?

020.png
Практикуйте медитацию осознанности

Этот метод учит избавляться от отвлекающих мыслей, в нужный момент освобождать пространство для творчества и мышления. Медитация осознанности улучшает способность мозга переключаться между задачами.

2.png
Читайте и играйте

Во-первых, чтение активизирует несколько областей мозга одновременно, и того же требует когнитивная гибкость. Во-вторых, на страницах вы сталкиваетесь с различными идеями, ситуациями, персонажами, которые заставляют вас менять привычный ход мыслей. Так вы учитесь бороться с собственными стереотипами и предубеждениями.

Игры также стимулируют мозговую деятельность. Доказано, что они помогают создавать новые нейронные связи в мозге. Причем это касается любых игр — и компьютерных, и настольных, даже старых добрых карточных.

3.png
Ищите новые впечатления

Изучайте иностранные языки, современные технологии, экспериментируйте и рискуйте. Поиск нового опыта расширяет кругозор и заставляет мыслить по-другому.

4.png
Устраивайте передышки

Для нормального функционирования мозгу необходима не только нагрузка, но и отдых, поэтому иногда отключайтесь от повседневной рутины. Когда разум свободен, рождаются свежие идеи и на многие вещи начинаешь смотреть под другим углом.

5.png
Развивайте эмоциональный интеллект

Способность идентифицировать свои и чужие эмоции, регулировать их и использовать  для решения задач — один из факторов успеха в любой сфере. Прислушиваясь к другому человеку, пытаясь поставить себя на его место, вы учитесь принимать во внимание различные точки зрения, в том числе отличающиеся от вашей. 

Да, проще всего игнорировать коллег, которые чем-то вам докучают. Но лучше проявить к ним внимание и постараться найти у них сильные стороны, полезные для общего дела. К тому же это поможет вашему разуму оставаться открытым для восприятия нового.

6.png
Иногда изменяйте своим привычкам

Выберите другой маршрут до офиса, поменяйтесь задачами с кем-то из коллег, попробуйте работать в непривычной обстановке. А когда понадобится решить проблему, не сидите на месте, как обычно, а прогуляйтесь на свежем воздухе. Даже самое незначительное отступление от рутины может вдохновить вас на новый ход мыслей.

7.png
Ограничьте отвлекающие факторы

Например, развивать когнитивную гибкость мешает поток уведомлений в телефоне. Вы то и дело прерываетесь на них вместо того, чтобы довести до конца начатое и уже потом сосредоточиться на следующей задаче. От такого режима лучше уходить.

Читайте также
Новости партнеров
Новости о персонах
и компаниях финансового сектора
Персоны/Компании
    Всего 2397 персон/ 367 компаний
Мы на facebook
Читайте нас в Яндекс Дзен
zen
Топ 5 За месяц За неделю

2020 © Finparty
Использование материалов Finparty.ru разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
ООО «Информационное агентство Банки.ру».
Карта сайта
Карта тегов
Дизайн — «Липка и друзья», 2015