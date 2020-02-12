Девять фраз, которые повышают вашу будущую зарплату

Несмотря на шумиху вокруг глобального потепления, не эта проблема человечества волнует владельцев миллиардных состояний. В приоритете — другие статьи расходов на благотворительность, пишет MarketWatch.

На что жертвуют деньги самые богатые люди мира

Есть люди, которые оставили заметный след в истории своей страны, а иногда и всего мира. Мы решили поискать таких среди предков финансистов. Первым о своем родственнике, композиторе Сергее Рахманинове, рассказывает руководитель розничного бизнеса УК «Система Капитал» Никита Рахманинов.

Основатель проекта «Зарплатный переговорщик» Андрей Носов объясняет, какие слова на собеседовании убедят работодателя «купить» вас за максимальную цену.

Для начала надо сказать, что общение с новой компанией всегда начинается с небольшого «плюса». Если вас позвали на собеседование — значит, вы чем-то уже интересны. Образно говоря, в этот момент потенциальный работодатель открывает вам виртуальный счет в своем банке доверия и кладет на него небольшую сумму в качестве приветственного бонуса.

Если в ходе переговоров вы докажете свою ценность, то сумма на «счете» будет расти, и компания пришлет вам оффер с привлекательными условиями. Если же не получится создать образ сильного специалиста, то «баланс» быстро уйдет в минус.

О чем же нужно говорить на собеседовании с будущим руководителем, чтобы добиться хороших результатов?





1. «Каким вы видите развитие бизнеса в ближайшие годы? Есть ли какие-то сложности? Что уже сделано?»

Работодатель задумывается о найме сотрудника не на пустом месте. Логическая цепочка, которая приводит к этому решению, начинается намного раньше. Руководитель отталкивается от целей и задач, которые перед ним поставили, от того, каким он видит будущее своего направления. Он думает о возможностях и рисках для бизнеса, о перспективах собственной карьеры в компании. Об организации работы подразделения и распределении обязанностей между сотрудниками. И только после этого возникает вопрос о конкретном кандидате, который поможет в достижении тех или иных целей.

Если вы хотите выгодно себя «продать», недостаточно просто рассказывать о своем опыте и достижениях. Нужно посмотреть на ситуацию глазами вашего собеседника, оказаться в его мире. Старайтесь понять особенности бизнес-модели компании и ее стратегию развития, а также приоритеты самого руководителя. Для этого задавайте вопросы и стройте беседу вокруг того, что ему важно.

2. «Это очень интересные задачи, я вижу огромный потенциал. Мы могли бы действовать так...»

Работодатели ценят горящие глаза, энтузиазм сотрудника, его желание взять на себя ответственность за будущий участок работы. Особенно если он может помочь компании совершить прорыв — запустить революционный продукт, выйти на новый рынок, перестроить бизнес-модель. А если кандидат готов также проактивно предлагать стратегию и план действий, это производит мощный позитивный эффект.

Еще один небольшой совет — регулярно употребляйте в разговоре местоимение «мы» вместо «я». Это создает ощущение, что вы уже видите себя частью команды.

3. «А вы пробовали такой подход? Я успешно его применял и добился роста на 10%».

Хорошему топ-менеджеру всегда интересны идеи, которые используют другие игроки отрасли и которые можно взять на вооружение. Например, из вашего личного опыта решения актуальных для него задач. Поэтому делитесь своими успехами, доказывайте, что сможете возглавить внедрение новой практики.

Если же предполагаемый начальник упомянул о проблеме, с которой вы сталкивались, — опишите, что сделали для ее решения и к каким результатам это привело. Кстати, сторителлинг — отличный инструмент для собеседований. Работодатели любят динамичные, информативные истории с практической пользой.

4. «Какие задачи будут стоять перед сотрудником на данной должности? Каких результатов вы ждете?»

Пусть руководитель сформулирует свои ожидания от прихода нового специалиста — и донесет их до вас. А то, что вы задаете вопрос в «системном» формате, говоря о задачах в привязке к результатам, даст вам несколько дополнительных баллов. Сотрудник, ориентирующийся не только на процесс, но и на достижение цели, — это действительно ценно.

5. «Как для вас выглядит идеальный кандидат?»

Отличный вопрос, практически аналог фразы: «Проси все, что только пожелаешь». Кто же откажется это сделать? Будущий начальник ищет человека под себя, и ваш вопрос поможет ему представить и описать идеального специалиста. Если ответ будет слишком общим, можно сфокусировать вопрос: «Хорошо, назовите три самые важные вещи в кандидате?»

У этой фразы есть еще одна скрытая задача. Поняв требования работодателя, вы сможете продемонстрировать ему, что соответствуете всем пунктам.

6. «Я прочитал в вашем интервью о решении такой-то проблемы. Впечатлен, какой элегантный выход вы нашли. Но почему вы считаете, что…»

Либо можно просто вспомнить недавний большой проект компании и поинтересоваться его историей успеха.

Здесь сразу несколько серебряных пуль. Вы следите за бизнесом компании и в курсе, что в ней происходит. Вы похвалили человека и искренне восхищены тем, что он сделал. Вам интересны его мысли, вы обсуждаете с ним важные темы и говорите на одном языке.

7. «Вы в компании 15 лет и, наверное, знаете о ней все. Расскажите мне о ней как человеку со стороны. Чем отличается работа здесь, что вас в ней мотивирует?»

Так вы обращаетесь к будущему начальнику как к обычному человеку, интересуетесь его мотивацией и ощущениями. Если учитывать, что 99% вашей беседы будет посвящено бизнесу, подобные вопросы прозвучат свежо и помогут наладить межличностный контакт.

8. «Если хотите, я дам контакты предыдущих руководителей. Они расскажут о моем участии в этих проектах».

Отлично! Раз вы не боитесь делиться такими контактами, значит, уверены в качестве своей работы. Вы открыты, дружелюбны и умеете поддерживать конструктивные отношения с руководством.

9. «Я рассматриваю вознаграждение как сочетание фиксированной части, бонуса за результат и соцпакета. Меня устроят следующий годовой оклад, такая-то премия и вот такие корпоративные льготы».

Неопытные и неуверенные в себе кандидаты в ответ на вопрос о финансовых ожиданиях называют обычно одну лишь месячную зарплату. Если же вы говорите о вознаграждении в «пакетном» формате и за год, значит, заинтересованы в работе на результат, думаете о перспективе и смотрите на вещи комплексно. Если сообщаете о желаемом доходе спокойно и естественно, то действительно столько стоите, и вряд ли удастся сбить вашу цену.