Семь фраз, которые уменьшают вашу будущую зарплату

Галерея Ilgiz F верна намеченным планам и провела очередную встречу-лекцию для почитателей драгоценных камней. На этот раз изучению подвергся мистический опал.

Недостаток ресурсов зачастую мешает малому и среднему бизнесу участвовать в госзакупках. О способах решения этой проблемы мы побеседовали с Александром Че, генеральным директором компании «Межотраслевое агентство регионального экономического развития» (МАРЭР).

В прошлый раз основатель проекта «Зарплатный переговорщик» Андрей Носов объяснял, какие слова помогают выгодно «продать» себя работодателю. Сегодня он приводит примеры высказываний, которых кандидату следует избегать.

В прошлый раз основатель проекта «Зарплатный переговорщик» Андрей Носов объяснял, какие слова помогают выгодно «продать» себя работодателю. Сегодня он приводит примеры высказываний, которых кандидату следует избегать.





1. «Как рос ваш объем продаж в течение последних трех лет?»

Никогда не задавайте вопросы, ответы на которые можно найти в открытом доступе. Они не прибавляют вам ценности в глазах собеседника, только отнимают время. Вопросы должны опираться на собранные вами факты о компании и помогать выявить более глубокие причинно-следственные связи. Например: «Я проанализировал ваши продажи за последние несколько лет и увидел, что на фоне общего роста они снижались в конце 2018 года на 10%. С чем это было связано, и как вы преодолели падение?»

2. «Я умею делать вот это и это. У меня имеется такой-то опыт».

Часто кандидат, описывая все свои знания и навыки, выставляет себя как универсальный «товар» с широким набором качеств. Ведь какие-то из них точно окажутся востребованными. Примерно так же действует торговец на восточном базаре. Но у каждого работодателя есть определенная повестка, ему важно понимать, как сотрудник будет работать именно по его «горячим точкам». Поэтому умный соискатель поведет себя скорее как бизнес-консультант. Сначала он задаст стратегические вопросы, внимательно выслушает ответы, а затем предложит возможные решения и расскажет о тех своих умениях, которые будут полезны.

3. «Никогда раньше не решал такую задачу».

Пусть вы и не обладаете необходимым опытом, формулировать ответ столь категорично в негативном виде — профессиональное самоубийство. Переведите его в позитивный формат. Например: «Конкретно эти цели передо мной не стояли в силу специфики нашего бизнеса, но я решал смежные задачи, даже более сложные, например такие-то». Если чего-то не знаете или не умеете — говорите, что можете научиться, вам самому интересно и вы с удовольствием это сделаете.

4. «Можете не продолжать — ситуация понятна, сталкивался с таким много раз».

Даже если вы схватили суть проблемы, не перебивайте собеседника. Не спешите демонстрировать свою крутизну и предлагать поверхностные решения. Во-первых, могут быть существенные нюансы. Во-вторых, любому человеку важно, чтобы его выслушивали, кивали головой в знак понимания, задавали уточняющие вопросы, принимали участие в обсуждении.

5. «Как я понимаю, этот проект был выполнен компанией с ошибками, из-за которых возникли проблемы».

Отличный способ установить доверительные отношения — начать критиковать будущего работодателя за непрофессионализм. После этого вам точно сделают оффер.

На самом деле в ходе собеседования не стоит отзываться о компании негативно. Если знаете что-то плохое — или обойдите неприятную тему, или сформулируйте ее в виде тактичного вопроса. Пусть даже руководитель сам высказывается в негативном ключе — это не значит, что можно следовать его примеру. Лучше спросите, в чем он видит причины произошедшего и что было сделано для исправления ситуации.

6. «У меня нет вопросов, все ясно».

В этом случае первая мысль, которая придет работодателю на ум: «Вам совсем не интересен мой бизнес? Мне понадобилось три года, чтобы в нем разобраться, а вы все поняли за 30 минут собеседования?» Отсутствие каких-либо уточняющих вопросов по итогам встречи — плохой сигнал о кандидате.

7. «Спасибо, мне тоже было приятно пообщаться. До свидания».

В конце беседы руководителю важно услышать подтверждение вашего интереса к компании, готовность продолжить общение. Ему хочется видеть вашу вовлеченность. Поэтому вместо дежурного прощания проговорите краткие итоги обсуждения и свое понимание дальнейших шагов. Продемонстрируйте больше эмпатии и человеческого отношения. В разумных пределах, конечно, без заискиваний и подобострастия. И искренне улыбнитесь, поблагодарите за встречу.