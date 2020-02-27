25 февраля ювелир Ильгиз Фазулзянов и Дина Насырова пригласили друзей на вечеринку в честь новой коллекции, посвященной Перу. Их ждали рассказы об инках и кечуа, воплощенные в украшениях, коктейль «Писко сауэр» и, неожиданно, сеновал.

Все мы в той или иной степени подчиненные, даже на топ-менеджера найдется свой начальник. Как реагирует на распоряжения босса идеальный сотрудник и что стоит за чрезмерным послушанием, объясняет психолог, партнер компании «Экопси Консалтинг» Мария Макарушкина.

Редакция Finparty



Все статьи автора Что нужно знать руководителю о мотивации своих подчиненных

Все мы в той или иной степени подчиненные, даже на топ-менеджера найдется свой начальник. Как реагирует на распоряжения босса идеальный сотрудник и что стоит за чрезмерным послушанием, объясняет психолог, партнер компании «Экопси Консалтинг» Мария Макарушкина.

Работая с клиентами, я неоднократно встречалась с такой ситуацией: стоит руководителю сказать слово — и люди сразу спешат все исполнять. Даже если не поняли до конца сути задачи, не знают решения и, что еще хуже, сами не считают, что она полезна. Они просто торопятся подчиниться воле старшего.

Вообще тема подчинения всегда интересовала психологов. Здесь уместно вспомнить известный, но жестокий эксперимент американского профессора Карини Лэндиса под названием «Спонтанные выражения лиц и подчиненность», который ученый провел в 1924 году. Изначально объектом его изучения были эмоции, и с помощью исследования он хотел найти закономерности внешнего выражения чувств. Для этого психолог разрисовал лица испытуемых (это были студенты) черными линиями, а затем использовал разные способы вызвать у них эмоциональную реакцию.

Показывал порнографические картинки, включал джазовые композиции, принуждал нюхать аммиак и дотрагиваться до лягушек, даже заставлял резать головы крысятам. Все переживания людей Лэндис тщательно фиксировал, но ничего нового в плане эмоций не обнаружил. Зато выявил другое: большинство участников эксперимента беспрекословно выполнили его «кровавое» задание, отрезав головы бедным животным. Молодые люди настолько подчинились авторитету профессора, что совершили поступок, который в иной ситуации добровольно никогда бы делать не стали.

Однако вернемся к теме подчинения на рабочем месте. Я бы разделила мотивацию людей, выполняющих распоряжения шефа, на две категории: сознательную и неосознанную. В первом случае действуют достаточно позитивные и очевидные факторы:

1. Вовлеченность в работу, интерес к делу. Тут все ясно: искренне заинтересованные сотрудники охотно следуют указаниям начальства. Они осознанно относятся к подчинению и понимают, зачем и как будут использованы плоды их труда.

2. Авторитет управленца. И в этом случае люди осмысленно выполняют распоряжения руководителя, которого они воспринимают как лидера, высоко оценивая его опыт.

3. Дисциплинированность как черта характера. Такие сотрудники без лишних сомнений принимают правила среды, в которой находятся, и указы тех, кто стоит выше. Чаще всего это экс-спортсмены или бывшие военнослужащие, имеющие за плечами большой опыт как подчинения, так и управления. Многолетняя привычка к повиновению позволяет им в ответ на указания действовать быстро и четко, доверять руководителю. А когда от них требуется выйти на первый план и сделать выбор самим, они тоже показывают достойные результаты. Как говорил один из героев «Игры престолов»: «Хочешь когда-нибудь командовать? Тогда научись подчиняться».

На мой взгляд, интереснее подумать об истоках неосознанного подчинения. Оно обычно берет начало в раннем возрасте и формируется под влиянием следующих психологических факторов:

1. Авторитарный родитель. Ребенок на протяжении всего детства подчиняется взрослым. Он понимает (в младенчестве интуитивно, а затем и разумом), что без них существовать не может. Мама с папой требуют и они же позволяют. Подчинение в сочетании с ограниченной свободой — это норма. Однако порой жесткие родители лишают своих детей любой независимости. И те, не научившись в подростковый период противостоять деспотичной воле старших, вырастают «идеальными подчиненными».

Вот что рассказывал один из таких сотрудников: «Я всегда слушаюсь тех, кто выше по рангу. Могу работать с любым, даже самым тяжелым руководителем. Постоянный диктат отца приучил меня действовать мгновенно, без лишних вопросов. В этом есть свои минусы — я не лидер. Но есть и плюсы — я умею четко, без промедления, выполнять поставленные задачи».

2. Страх. Директивный руководитель часто внушает подчиненным это чувство, даже тем, кто не воспитывался авторитарным отцом. На глубоком психологическом уровне доминантное, резко эмоциональное поведение старшего по статусу вызывает у большинства из нас ощущение неминуемого бедствия. Чаще всего такая реакция возникает у тех, кто по натуре тревожен и боязлив.

Напуганные сотрудники дают примерно такие комментарии. «Когда мне громким голосом указывают, что надо делать, мой «внутренний ребенок» срочно спешит все исполнять». «Мы все боимся нашего босса. Он как Карабас-Барабас, а мы — его послушные марионетки». «Однажды я так сильно испугался окрика начальника, что у меня начался тик. С тех пор как понервничаю, мой правый глаз сразу начинает дергаться».

Обычно люди недолго выдерживают такой режим и ищут более комфортные условия работы, менее страшного руководителя. Впрочем, встречаются разные ситуации. Бессознательные «мазохистские» установки вкупе с низкой самооценкой принуждают кого-то терпеть попрание своего достоинства продолжительное время. Именно к таким подчиненным можно отнести знаменитую реплику героини книги «Унесенные ветром»: «Сильные люди призваны командовать, а слабые — подчиняться».

3. Избегание ответственности. Некоторые сотрудники подсознательно желают снять с себя бремя принятия любых решений. Им удобнее исполнять чужую волю, ведь таким образом они остаются в безопасности — не будут виноваты в случае неудачи. Я знаю немало специалистов, которые на словах претендуют на лидерство, но на деле предпочитают всегда и во всем покорно слушать руководство, чтобы ни за что серьезное не отвечать. Кому-то так проще жить, у кого-то много интересов вне работы, а некоторые просто хотят «не высовываться».

4. Властолюбие. Это может показаться странным, но именно очень властолюбивые люди готовы безоговорочно подчиняться более высокопоставленным лицам. Желание подняться на служебной лестнице заставляет их во всем потакать любому, кто способен помочь в продвижении.

Обычно такие подчиненные — выходцы из неблагополучных семей. Так сложилось, что они не могут по жизни рассчитывать не только на близких, но и на себя. Многие росли без отца, с раннего детства мечтали о сильной поддержке и каждую встреченную на своем пути мужскую фигуру (спортивного тренера, соседа) принимали восторженно и всецело. У них неустойчивая самооценка, слабо развито чувство собственного достоинства. И они верноподданнически выполняют поручения потенциального благодетеля, чтобы потом заполучить власть.

Помню, как один мой собеседник откровенно сказал: «Да, я готов не только служить, но и прислуживать, даже унижаться — если только есть перспективы». Иногда такие подчиненные даже идентифицируются со своим руководителем, то есть чувствуют себя как бы на его месте, копируют привычки и манеру управления.

Во время коуч-сессий я часто задаю лидерам вопрос: какая мотивация подчинения у каждого члена их команды? Сознательное желание выполнять распоряжения шефа надо в людях поддерживать и укреплять. От руководителя зависит, как долго такая мотивация продержится.

А что же делать с неосознанным подчинением? Во-первых, смотреть на людей и их особенности глубже, опираясь на собственный эмоциональный интеллект. Ведь многие лишь прикрывают неосознанное подчинение словами об интересе к делу или дисциплине, стремясь продемонстрировать похвальное, социально одобряемое поведение.

Во-вторых, надо помогать в развитии тем, кто работает с тобой бок о бок. Например, если мотивация замешана на нежелании брать на себя обязательства, то можно аккуратно, постепенно расширять для таких сотрудников зону ответственности (разумеется, убедившись в их профессиональной компетенции). Если ими движет страх, то боссу надо действовать мягче и тоньше, потому что это чувство несовместимо с инициативой и творчеством. Расширяя линейку своих управленческих стилей — от авторитарного до поддерживающего и вдохновляющего — вы поможете подчиненным находить внутренние ресурсы креативности.

Ну а про «властолюбцев» пусть каждый управленец решает сам, хочет ли он видеть таких людей в команде.