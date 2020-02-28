Виктор Семенов: «Важно передать не капитал, а дело!»

Руководитель проекта Finparty
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Приводим ряд интересных высказываний известного отечественного предпринимателя, председателя наблюдательного совета группы компаний «Белая Дача», которыми он поделился с участниками конференции «Частное благосостояние в России».
Бизнес — это прежде всего ответственность.
Центр принятия решений — всегда собственник. Когда делом рулят всякие фонды, то они ведут себя как чиновники. Им все равно. Только собственник может заглянуть далеко вперед.
Есть большая разница в понятиях — твои дети наследники или преемники. Это во многом зависит от психотипа, готовности к трудностям и воспитания.
Раньше там, где сейчас находится «Мега Белая дача», был свинарник. Владелец IKEA Ингвар Кампрад всегда землю для своих проектов покупал в собственность, а я ему отказал. Тогда он приехал ко мне в гости. Я сам повел его на производство, здоровался с рабочими, обсуждал дела… Швед был поражен, подобного он не ожидал, и это решило дело — мы стали партнерами! Контракт на $500 млн фактически подписали на салфетке — так хозяин IKEA создал первое совместное предприятие с русскими.
Бизнес живой, когда в нем живые люди.
Для коллектива чувство справедливости — самое главное.
Мне нравится быть экономным. Для меня грань потребления важна. Поэтому до недавних пор я не летал бизнес-классом, сын вот настоял и пересадил.
Один раз как-то купил себе вертолет, так он сразу же рухнул, правда, с небольшой высоты. Никто, слава богу, не пострадал. Это были дурь и гордыня. После того случая я все беру в аренду. Хотим пойти на яхте, так арендуем. Единственное, что у меня есть свое — это виноградники в Провансе. Нравится мне там инжир выращивать, климат все же другой…
Важно передать не капитал, а дело!
80% детей не готовы заниматься делом своих родителей. Вот это обидно.
Говорят, мы все скоро будем жить 120 лет. Я пока к этому не готов.
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27 Фев 2020 Рынок