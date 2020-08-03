10 фраз, которые помешают пройти собеседование с HR

Хотя онлайн-ивенты стали очевидной необходимостью во время пандемии, рано или поздно бизнес вернется к очному нетворкингу. Об особенностях налаживания деловых контактов в офлайне рассуждает основательница коммуникационного агентства Like PR Agency Анна Борисова.

И снова мы убедились, какие дизайнеры «шерстяные волчары» и как «мощны их лапищи» (в некоторых случаях буквально). У кого еще жива фантазия, могут представить эти вещи на себе. Или придумать им новое применение.

В прошлый раз основатель проекта «Зарплатный переговорщик» Антон Носов рассказывал о способах произвести благоприятное впечатление на сотрудника кадровой службы. Теперь он приводит примеры необдуманных высказываний, которыми кандидаты вредят сами себе.

В одной из прошлых публикаций основатель проекта «Зарплатный переговорщик» Андрей Носов рассказывал о способах произвести благоприятное впечатление на сотрудника кадровой службы. Теперь он приводит примеры высказываний, которыми кандидаты вредят сами себе.

На фоне кризиса рынок труда стал более конкурентным: количество вакансий существенно сократилось, а число соискателей выросло. Чтобы получить оффер, нужно, с одной стороны, продемонстрировать высокую ценность для компании и оказаться лучшим среди многочисленных кандидатов, а с другой — допустить как можно меньше переговорных ошибок.

Давайте сегодня рассмотрим примеры таких ошибок. Эта статья основана на комментариях представителей HR-служб, которым я выражаю признательность за помощь в ее подготовке.



1. «Честно говоря, знаю о вас мало, не успел изучить ваш сайт»

Подобные фразы, как и любые другие проявления неготовности к интервью, моментально снижают ваш кредит доверия. После такого признания вам придется проявить чудеса изобретательности, чтобы доказать свою заинтересованность и успешно пройти интервью.

Одни только декларации о том, что вам очень нравятся вакансия и компания, мало кого впечатлят: они должны подтверждаться конкретными действиями. Если вы не нашли времени провести небольшое исследование о будущем работодателе, сформировать о нем первоначальное мнение, сформулировать вопросы и идеи, а тем более просто посмотреть его сайт, то что убедит представителя HR в вашем искреннем желании получить эту работу?



2. «Мне сейчас очень нужны деньги»

К сожалению, из-за кризиса многие оказались в сложной финансовой ситуации. Поэтому неудивительно, что основной мотивацией для некоторых кандидатов сейчас является не столько интересная работа, амбициозные задачи или возможность развития, сколько просто поиск нового источника дохода.

Но говорить об этом эйчару в таком формате опасно. Он может по-человечески и с сочувствием отнестись к вашей ситуации, но на следующий этап интервью вас не позовет. Он работает на компанию, и у него есть согласованные критерии отбора кандидатов. Ему важно найти человека, который обладает определенным опытом и сможет принести максимальную пользу бизнесу. Предлагая вместо этого войти в ваше положение, вы совершаете нелогичный шаг. Если вы хотите, чтобы собеседник пропустил вас на следующий этап отбора, важно говорить на его языке и демонстрировать мотивацию более высокого порядка — на уровне целей и задач компании, а не своих проблем. Да и психологически он всегда предпочтет успешного, уверенного в себе кандидата, а не человека, отчаявшегося из-за денежных неурядиц. Поэтому даже если вы оказались в сложной ситуации, никак не показывайте ее на собеседовании. Поставьте себя на место работодателя и говорите так, чтобы стать для него кандидатом № 1, чтобы он сам захотел вас нанять.

3. «На предыдущем месте у меня не было развития, никто мной не занимался. Я ждал-ждал и уволился»

Талантливо и великолепно! Таким признанием вы с удивительной точностью нарисовали портрет кандидата, которого никто не хочет нанять.

Подобное инфантильное отношение к собственному развитию немедленно будет соотнесено с вашими профессиональными качествами. Возникнет подозрение, что так же вы выполняете и работу: плывете по течению, не проявляете инициативы и разумной предприимчивости. Подобное позиционирование особенно неэффективно сейчас, во время кризиса, когда кандидату важно продемонстрировать максимальную «боевую готовность» и высокую ценность для бизнеса. Помимо этого работа на удаленке требует высокой самостоятельности и самоорганизованности, умения эффективно выстраивать процесс и приносить результаты с минимальным внешним менеджментом.

В целом мир стремительно движется к новой реальности, в которой каждый будет составлять для себя карту карьерного развития. Определять, какие новые знания необходимо получить, и находить для этого ресурсы. Развитие карьеры превратится в своеобразный «личный бизнес» человека, которым он как предприниматель будет управлять в течение всей жизни. И чем больше вы соответствуете этому глобальному тренду — тем выше шансы устроиться на работу.

4. «Не хочу говорить о предыдущей компании — она ужасная. Проработал там пять лет, денег платили мало».

Если бы этой фразой со мной не поделился реальный кадровый специалист, я бы не поверил, что такое еще можно услышать на собеседовании. Для кандидатов, которые говорят (или собираются сказать) нечто подобное, приведу три негласных правила.

О бывшем работодателе не говорить ничего плохого. Причины расставания с ним объяснять креативно, по-умному.

Не работайте там, где вам плохо, найдите новое место. А если терпите ненавистную работу, не сообщайте об этом эйчару. Образ жертвы, добровольно испытывающей «весь этот ужас» пятый год подряд, — что может быть непривлекательнее?

Если у вас невысокая зарплата, докажите свою ценность и добейтесь повышения. А если не получилось — ищите новое место с достойным вознаграждением. Но не жалуйтесь потенциальному работодателю на низкую зарплату на прошлой работе — так вы расписываетесь в собственной никчемности и бесполезности. Ему будет сложно найти причины взять вас к себе — особенно на фоне кризиса, когда компании ждут от кандидата таких качеств, как эффективность и умение добиваться нужных результатов.



5. «Да все же на самом деле очень просто»

Всех раздражает неадекватно завышенная самооценка кандидата, попытки сказать, что стоящие задачи решаются элементарно, и скрыть свою низкую квалификацию за словами из серии «Да что там уметь». В таком подходе рекрутеры видят неосознанную некомпетентность и обычно не пропускают соискателя на следующий уровень. Им действительно важно понимать, что ваши навыки соответствуют будущим обязанностям. Поэтому постарайтесь отчетливо обрисовать «мостики-переходы» между первыми и вторыми, если они неочевидны. Не пытайтесь спрятаться за крутым опытом и устойчивым внутренним самоощущением, что все понятно и легко.



6. «Это был наш первый опыт M&A, но когда мы провели финансовый due dil, то увидели, что мультипликатор EV/EBITDA у них слишком высокий»

Собеседник не является экспертом в вашей области и может не понимать многое из того, что вы говорите. У него иные задачи, образование и опыт работы. Общение с человеком из другой профессиональной среды сложится успешнее, если вы объясните ему специфику своей деятельности, как будто разговариваете с собственной бабушкой или ребенком. Давайте информацию дозированно, с практическими примерами, подробно описывайте, почему это так устроено.

7. «Я пока не готов назвать свои финансовые ожидания»

Пожалуй, это самый сложный, противоречивый пример. Специалист по персоналу воспримет такой ответ на вопрос о финансовых ожиданиях негативно. Но если вы добиваетесь наилучших условий, я не советую вам раскрывать конкретную цифру, особенно на начальном этапе.

Та цифра, которую вы назовете сейчас, когда еще не представляете особой ценности для компании, не понимаете полностью предлагаемую позицию и ожидания, будет зафиксирована. В дальнейшем сложно ее поднять, даже если объем работы, таргеты, KPI и ваша ценность окажутся существенно выше, чем вы предполагали изначально.

Обычно HR представляет кандидатов нанимающему руководителю с указанием их финансовых ожиданий, которые находятся в границах установленного бюджета. Именно поэтому ваш собеседник так настойчиво интересуется, сколько вы хотели бы получать. Однако есть и еще одна причина, мировоззренческая.

Я много раз отмечал для себя с удивлением такой факт: HR-специалисты искренне уверены, что у соискателя всегда имеется некая фиксированная цена, как у товара в магазине, и что человек обязан назвать ее по первому же требованию. Отказ вызывает не только профессиональное недовольство, но и сильное человеческое раздражение. Вероятно, в идеале ценник должен быть вшит в руку кандидата в виде чипа — чтобы можно было поднести сканер и сразу считать цифру.

Но потенциальный сотрудник — это не товар с фиксированным ценником, а скорее консультант, способный помочь компании решить стоящую перед ней задачу. При первом знакомстве он и сам только присматривается к организации. Ему важно понять цели, предлагаемый функционал, выделяемые ресурсы. И только потом он сможет назвать свою цену, которая напрямую от всего перечисленного.

У меня, как и у вас, набрался целый список того, что специалисты по персоналу могли бы улучшить в работе с кандидатами. Но важно понимать, что любые ваши претензии и требования из серии «Дайте мне это немедленно!» вызовут только отторжение. Как на человеческом, так и на профессиональном уровне. Возможно, вы привыкли решать вопросы быстро и неформально, а сотрудник HR обычно вынужден действовать строго в рамках установленных правил. Кроме того, он не принимает окончательных решений, ему часто самому приходится ждать ответов, подтверждений от других участников процесса найма.

Но даже если у вас есть абсолютно законный повод для недовольства, мой совет таков: выбирайте более спокойную и вежливую тональность общения. Это поможет скорее добиться желаемого.

9. «Организуйте мне встречу с руководителем!»

Я вас отлично понимаю: вы крутой менеджер, досконально осведомленный, как все работает в бизнесе. Принесли своей компании несколько миллионов долларов, привлекли крупных клиентов и управляли масштабными проектами. А тут перед вами сидит девочка, которая в бизнесе ничего не смыслит и просит назвать три ваши сильные и слабые стороны. Просто детский лепет и потеря времени. Естественно, что вы хотите разговаривать не с ней.

Вы правы в одной вещи, но заблуждаетесь сразу в двух. Действительно, человеку такого уровня логично вести переговоры непосредственно с нанимающим руководителем. И первая ошибка состоит в том, что вы решили зайти в компанию через «общий вход», как обычные кандидаты. Вы не связались с потенциальным начальником напрямую, не нашли общих знакомых, которые могли бы вас рекомендовать. Не пригласили его встретиться. Не подумали, чем его можно «зацепить», чтобы он согласился пообщаться.

Вторая ошибка — уверенность в том, что можно заполучить желаемую встречу, наорав на HR-менеджера и задавив его своим авторитетом. Это маловероятный исход. Теперь почти единственный способ попасть к будущему руководителю — успешно пройти данное собеседование. Поэтому установите с эйчаром правильную химию. Отвечайте на все вопросы, поясняйте то, что непонятно, будьте вежливы.

10. «У меня нет вопросов»

Очень подозрительная фраза. Сложно представить, что в рамках получасовой беседы вы узнали всю важную информацию о компании и вакансии. А если и узнали, то уточнения все равно необходимы — хотя бы для подтверждения вашей заинтересованности, поддержания разговора, придания ему нужного направления и по десятку других причин. Поэтому даже если вы считаете, что на данном этапе вам нечего обсуждать, я бы все равно настоятельно рекомендовал поинтересоваться у собеседника, например, корпоративной культурой, процессом отбора и принятия решений, психологическим портретом будущего начальника. С помощью тактичных и умных вопросов сделайте HR-менеджера своим другом.