Коронакризис: как укрепить иммунитет организации

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Эксперт по менеджменту, руководитель программы МВА «Управление изменениями» в бизнес-школе «МИРБИС» Марина Корсакова рассказывает, какие навыки могут прокачать компании во время острой кризисной ситуации.

Эксперт по менеджменту, руководитель программы МВА «Управление изменениями» в бизнес-школе «МИРБИС» Марина Корсакова рассказывает, какие навыки могут прокачать компании во время острой кризисной ситуации.

Как известно, переболев, вы приобретаете иммунитет. Победив врага, здоровая иммунная система его «запоминает» и в следующий раз уничтожает на подлете. Получается, что инфекционная болезнь биологически вас прокачивает — если, конечно, не наносит непоправимый вред.

С нашими организациями происходит то же. Переболев экономическим кризисом-2020, они могут стать сильнее. Решить задачу-минимум: выжить. Или вернуться на докризисный уровень ведения бизнеса.

Но настоящий вызов для предпринимателей и топ-менеджеров сейчас — увеличить «антихрупкость»: развить в своих компаниях большую внутреннюю силу, эластичность, способность противостоять негативным условиям внешней среды. Это важно — ведь, скорее всего, и после 2020 года волатильность в мире будет только нарастать…

Итак, вот что конкретно вы можете прокачать во время коронакризиса.





Свой репутационный капитал

McDonald’s изменил логотип, PornHub открыл для всех премиальный доступ, Absolut начал производство санитайзеров, и люди это запомнят. Какую концепцию антикризисного PR выбрали вы: помогали другим в ущерб себе или злились, что клиенты и государство «лишают вас дохода»?

Казалось бы, сейчас не до коммуникаций. Но ведь именно в эмоционально сложные времена, когда нервы общественности оголены, ваши ценностные посылы могут прозвучать на самой звенящей ноте.

Ведите себя красиво по отношению к клиентам, сотрудникам и партнерам, даже если вам приходится принимать непопулярные решения. Будьте ближе с людьми, поддержите их. И когда лучшие времена вернутся, вы увидите, как дорога бывает благодарность.





Маркетинг как таковой

Чем ниже покупательная способность, тем сильнее соперничество товаров и услуг за каждый рубль из кошелька клиента. Увеличивается «вилка» несимметричной конкуренции — за право обслужить одну и ту же потребность будут бороться три прямых конкурента, альтернативная услуга, шеринговый формат и DIY-конструктор.

К моему удивлению, текущий острый кризис побудил некоторые компании заняться стратегическим маркетингом впервые в жизни: смоделировать, в каком месте у их покупателя pain и gain, спроектировать стратегическую канву для себя и конкурентов.

Что тут скажешь. Маркетингом на растущих рынках заниматься легче, но это не самый захватывающий спорт для предпринимателя.





Организационный метаболизм

Уверена, в критической ситуации вы стали быстрее принимать решения и разворачивать модульную производственную инфраструктуру. Внезапно вам стало проще: а) распознавать «лишнее качество»; б) от него отказываться.

Чтобы выжить, вы резко повысили степень прозрачности и сбросили балласт — процессы, не создающие ценность, проекты, не оказывающие «рычажного воздействия» на бизнес. Вы научились точнее обмениваться информацией и зашивать правила выполнения задач в технологичные чек-листы. Вы стали менее готовы оплачивать работу, полезный продукт которой не очевиден. Когда вернутся сытые времена, не жирейте.





Операционные навыки

Роскошь человеческого общения в опенспейсе позволяла вам многословно и в разном составе обсуждать одни и те же вопросы. Зависимость от коллег и руководителей (как говорил Сартр, «зло тайм-менеджмента — это другие») парализовала ваши навыки планирования.

Теперь многие руководители окажутся на развилке. Либо они будут упорствовать и продолжат контролировать факт занятости своих сотрудников — в экономике XXI века вряд ли есть что-то более бессмысленное, — либо им придется научиться декомпозировать «работу вообще» в цепочки рутинных, измеримых процессов и уникальные проектные задачи. Выживут только архитекторы.





Осознанный форсайтинг

Чтобы будущее не было плохим, задумываться о нем нужно на регулярной основе. Это сложно: внешняя среда изменяется все быстрее, топ-менеджеры находятся в настолько плотном информационном потоке, что притупляется их чувствительность к слабым сигналам. Сами компании при этом неповоротливы, обросли инерционной «коркой» изнутри...

Что же делать? Учиться сохранять гибкость стратегии, но ясность целей. Стремиться к постоянству ценностей, но импровизировать в методиках. Овладевать искусством обучения в игре. Анализировать тренды, улучшать понимание в команде, изучать сценарное планирование и теорию решения изобретательских задач.

Это не антикризисная мера. Не жаропонижающий напиток с лимонным вкусом, способный быстро снять симптомы. Это настоящий иммуномодулятор. Уменьшив острую боль, принимайте регулярно.



Ну что же, инфекция нанесла вам удар — неожиданный, разрушающий. Это то, что делают инфекции.

А вот что делает иммунитет: дает сдачи. Для нашего организма это нормальный рабочий процесс, не так ли? И для бизнес-организма тоже. Такова природа биологии и предпринимательства: постоянно пересобирать систему на новом уровне, справляясь с усложняющимися вызовами внешней среды. В этом смысл. За то и награда.

P. S. Много лет назад я читала роман, героинями которого были изнеженные светские дамы. В экзотической стране, в которой они гостили, начался военный переворот, их мужья погибли, а самим девушкам пришлось скрываться в джунглях. Когда через несколько недель красоток спасли, выглядели они, конечно, не очень: волосы спутались, кожа огрубела, сломался маникюр. Но их тела стали такими ловкими и сильными, какими не были никогда раньше.

Женщинам пришлось разводить огонь, убивать живность, собирать растения — они научились организовывать совместную работу, принимать решения и действовать в критической ситуации, хотя до этого, возможно, знали только, как позвонить в магазин Dior. На счастливой сцене спасения роман заканчивался, но мне всегда хотелось, чтобы и в мирной жизни героини не утратили свою новую физическую и эмоциональную форму, чтобы они ее использовали на благо. Этого же я желаю и вам.



Пусть невзгоды закончатся как можно скорее, но тело и душа останутся сильными, тренированными. По сути дела, прообраз будущей «физической формы» своих организаций вы создаете сейчас. Возьмите максимум.