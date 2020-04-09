Наталья Смирнова: как сегодня действовать частным инвесторам

«Дети на карантине — катастрофа, — пишут мне родители и бабушки. — Умоляем дать рецепты десертов, которые можно приготовить вместе с ними!» Вот, дорогие, держите. К процессу можно привлекать как домочадцев возраста 10+, так и малышей, доверяя им самое простое.

Пока мир катится в тартарары, в русскоязычном «Фейсбуке» наблюдается интересное явление. Тысячи пользователей в условиях самоизоляции самозабвенно перебирают художественные произведения, чтобы их закосплеить. Мы попросили людей, для которых искусство — профессия, это прокомментировать.

Во время обвала на фондовом рынке подписчики в соцсетях атаковали вопросами независимого финансового советника Наталью Смирнову. Чтобы не отвечать миллион раз на одно и то же, она по нашей просьбе составила коронавирусный FAQ.

Во время обвала на фондовом рынке подписчики в соцсетях атаковали вопросами независимого финансового советника Наталью Смирнову. Чтобы не отвечать миллион раз на одно и то же, она по нашей просьбе составила коронавирусный FAQ.

Наталья Смирнова

1. Стоит покупать или продавать валюту?

Если вы готовы активно работать на валютном рынке — да, вполне можно пытаться спекулировать на курсе доллара или евро. Но совершенно точно, что плохие для рубля новости еще будут, и вот почему.

Действовавшее с 2017 года соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти перестало существовать с 1 апреля. Саудовская Аравия и Россия могут начать интенсивно наращивать производство, что приведет к новому падению цен на «черное золото» и, соответственно, снижению курса рубля. Да, через какой-то период либо страны договорятся (как три с половиной года назад), либо котировки нефти поддержит сокращение поставок американскими сланцевиками, у которых самая высокая себестоимость добычи. Но для полного восстановления цен потребуется время.

Остается неясным, какие страны на сколько продлят карантин. Если жесткие меры сдерживания пандемии COVID-19 останутся в силе весь апрель, то нефть будет падать в цене из-за чрезвычайно слабого спроса, а вместе с ней и рубль. Хотя вечным карантин быть не может, иначе это само по себе убьет экономики.

Я полагаю, в апреле — мае российская валюта может просесть до 78—79 рублей за доллар и даже сильнее. Затем на горизонте в год и более она укрепится, хотя сложно сказать, до какой степени. Думаю, что в перспективе мы вновь увидим доллар на уровне 74 рублей и ниже.

Так что спекуляции с валютой возможны, но только если вы готовы постоянно отслеживать новостной фон и вовремя на него реагировать, а также если совершаете операции на бирже, то есть по рынку. Ну а в случае панических настроений из разряда «срочно бежать покупать доллары» вспоминайте прежние кризисы, когда рубль в периоды обострения ситуации падал, но потом все равно возвращался к оптимальным значениям.

2. Покупать акции? Когда и каких компаний?

Действительно, акции просели в цене и выглядят привлекательно. Но они могут еще сильнее подешеветь в апреле — мае, если учитывать следующие факторы:

по-прежнему не исключена нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией;

многие страны могут продлить коронавирусный карантин;

отчетность компаний за I квартал может оказаться сильно хуже ожиданий.

С другой стороны, если ОПЕК и России удастся выработать единую позицию, а карантин будет снят из-за улучшения эпидемиологической обстановки, то это ознаменуется ростом рынка. Поэтому, ввиду высокой неопределенности, я бы советовала разбить сумму, которую вы готовы вложить в акции, минимум на три равные части. Одну из них инвестировать в первой половине апреля, вторую оставить на конец текущего месяца — начало следующего (чтобы оценить новости по карантину, нефти и первые отчеты компаний), а остальными средствами распорядиться, ориентируясь на майскую ситуацию.

Вопрос о том, бумаги каких конкретно компаний покупать, остается открытым. Сейчас крайне сложно спрогнозировать, какие секторы и насколько пострадают из-за вируса, поэтому считаю оптимальными инвестиции в индексы — S&P 500, Московской биржи, Shanghai Composite. Идеальный вариант — через покупку биржевых фондов (ETF). Выбирать акции точечно на американском, российском или китайском рынках я бы не стала.

3. Акции и облигации в моем портфеле просели. Продавать их, чтобы спасти хоть часть своих средств?

Если у вас бумаги «мусорных» компаний (с рейтингом ниже среднего), то следует изучить их балансы по итогам I квартала и оценить финансовое положение. Вот сигналы, свидетельствующие о заметном ухудшении положения дел:

резко падает прибыль или, что еще хуже, начинаются убытки;

коэффициент текущей ликвидности — ниже 1;

отношение операционной прибыли к выплатам процентов по заемному капиталу — ниже 1;

отношение долга к операционной прибыли — выше 6.

Также необходимо почитать пояснения к отчетности, в которых компания делится планами по выходу из сложной ситуации. Возможно, там упоминается об одобрении кредитных линий или об иных мерах, позволяющих судить о способности бизнеса продержаться до улучшения обстановки. Если же вы обнаружите признаки приближающегося краха, то лучше избавиться от акций и облигаций сейчас и зафиксировать убытки, чтобы вырученные деньги вложить в бумаги более устойчивых компаний, переживших не один кризис.

Владельцам акций и облигаций особо пострадавших отраслей (таких как авиаперевозки или гостиничный бизнес) тоже стоит изучить планы компаний по стабилизации ситуации. Например, если предприятие признано системно значимым и ему гарантирована господдержка, то, возможно, нет смысла выходить из его ценных бумаг. Инвестиции в компании из сфер, которые пока некритично затронуты кризисом (продукты питания массового спроса, финансы), также можно сохранить.

4. Гасить ли все кредиты?

Сейчас у многих повышается вероятность увольнения или снижения доходов, а выполнять свои обязательства перед банком все равно придется. При этом рефинансировать имеющуюся задолженность вряд ли удастся выгодно — ставки по новым кредитам растут, в них закладываются повышенные риски нынешней ситуации.

Поэтому если размер ежемесячного платежа для вас критичен (составляет более 30—40% от текущих доходов), а впереди нет крупных неотложных расходов (например, на операцию, необходимый ремонт, замену техники), то вы можете погасить кредит. Но только таким образом, чтобы у вас осталась заначка в размере хотя бы трех, а лучше шести среднемесячных расходов.

Кредит, полученный под 15% годовых и выше, я бы тоже погасила. Нет уверенности, что сейчас вы сможете найти варианты инвестиций с ожидаемой доходностью от 25—30% годовых, чтобы отбить такую ставку. Ну а если кредит обходится вам дешевле, ежемесячный платеж комфортен и вы готовы вкладывать на срок от трех лет, то свободные средства, возможно, лучше направить на фондовый рынок.

5. Может, стоит отложить запланированную крупную покупку, чтобы вместо этого попробовать быстро заработать на инвестициях?

Жизненно важную покупку, за которую вы платите в рублях, не стоит откладывать. Но рассчитайте бюджет таким образом, чтобы после крупного приобретения ваша подушка безопасности составляла не меньше трех ежемесячных расходов. Гарантий доходности инвестиций нет, тем более в нынешнее нестабильное время.

Если же покупка не является критичной, ее возможно отложить на полтора-два года, а уровень желания рисковать высок, то попробуйте инвестировать. Но все же это должен быть сбалансированный портфель: не только акции, но и облигации, золото.

6. В чем держать деньги для покупки акций или облигаций в ожидании еще большей просадки рынка?

Проще всего — в депозитах с возможностью пополнения и частичного снятия, причем в банках той же финансовой группы, где у вас открыт брокерский счет. Так вы минимизируете свои расходы и сократите время на перевод средств с вклада, когда подойдет время для совершения сделок.

Другие варианты — биржевые фонды денежного рынка типа FXMM и облигации федерального займа (ОФЗ) с минимальными сроками до погашения, например выпуск 26205.

7. Как себя обезопасить на случай увольнения, сокращения расходов или болезни?

Оптимальное решение — заначка в размере, о котором говорилось выше, а также страховка на случай опасных заболеваний. Сейчас ряд компаний предлагает в том числе программы защиты при заражении коронавирусом. Но здесь необходимо детально изучить, что является страховым случаем, а что — исключением, иначе есть риск выбросить деньги на ветер.

8. Стоит покупать недвижимость, чтобы «пересидеть» кризис?

Точно нет. Проблем с оформлением той же ипотеки не возникнет: вам ее, скорее всего, дадут. Но, во-первых, проценты будут более высокими, чем еще месяц назад. Во-вторых, недвижимость неликвидна, а в текущее время — вдвойне. При этом из-за кризиса началось падение спроса и на рынке арендного жилья.