Образовательно-интеллектуальный проект «Точка пересечения» для сотрудников МКБ предполагает неформальное общение с экспертами из разных областей. Раньше эти встречи были очными, но теперь их перенесли в онлайн. Героем одного из апрельских мероприятий проекта стал Евгений Надоршин.

В Китае семейная лодка разбилась о коронавирус — после карантина резко выросло количество разводов. Круглые сутки вместе — это действительно испытание для пары, полагает директор по учебной работе Центра системной семейной терапии Инна Хамитова. И дает шесть советов, как сохранить любовь в непростое время.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора За двоих: как семейной паре сохранить отношения в карантин

В Китае семейная лодка разбилась о коронавирус — после карантина резко выросло количество разводов. Круглые сутки вместе — это действительно испытание для пары, полагает директор по учебной работе Центра системной семейной терапии Инна Хамитова. И дает шесть советов, как сохранить любовь в непростое время.

Инна Хамитова

Для начала небольшое, но важное отступление. Сейчас появилась шутка: во время изоляции можно потолстеть на 10 килограмм, забеременеть и развестись одновременно. Это народный юмор, но в определенной степени он отражает реальность. Мы, психологи, прогнозируем несколько тенденций в ближайшем будущем — всплеск рождаемости, резкий рост числа разводов и, как ни странно, во многих случаях укрепление взаимоотношений.

Есть пары, которые преодолевают напряжение в отношениях с помощью телесной близости. Как известно, секс в этом очень хорошо помогает. Во время оргазма вырабатываются эндорфины, поднимающие настроение и вызывающие эйфорию. Поэтому вполне вероятно, что для таких пар долгое нахождение друг с другом в буквальном смысле принесет плоды — появятся дети.

В других случаях проблемы возникают из-за того, что мы много работаем и мало общаемся, в том числе с близкими. И если мужчина и женщина в союзе выражают друг другу любовь и привязанность, то карантин станет для них поводом наконец-то побыть вместе, укрепляя эмоциональные и физические связи. Семья выйдет на новый уровень близости. Брак переживет своеобразную эпоху Ренессанса, приобретя еще большее равновесие.

Но остается еще третья группа пар, в которых всегда существовали скрытые конфликты и недоговоренности. Такие партнеры привыкли решать проблемы путем отдаления — в случае ссоры один из них задерживался на работе, шел в спортзал или в бар с друзьями. А после возвращения домой времени на жену или мужа оставалось уже не так много.

В данном случае вынужденная изоляция неизбежно обострит накопившееся в семье недовольство. Поэтому прежде всего таким парам адресованы мои советы. Они помогут избежать «эмоционального затопления», столкнувшись с фактом круглосуточного присутствия друг друга в квартире или доме.





Структурируйте свой день

Просыпайтесь в одно и то же время, установите режим для завтрака, обеда и ужина. Строго определите часы, в которые будете трудиться удаленно, и составьте график десятиминутных перерывов. Не размазывайте работу по всему дню, успокаивая себя мыслью: «Я могу сделать то-то когда угодно». Такая дисциплина необходима для того, чтобы вечером можно было завершить дела и побыть вдвоем с партнером.





Уделяйте время друг другу

Знаки заботы и нежности не стоит проявлять спонтанно. Допустим, вам пришло в голову поцеловать супругу, а она в этот момент может быть занята подготовкой ответственного отчета. Искренним, но несвоевременным действием вы создаете у нее ощущение, что не считаетесь с ее интересами. Неуместное выражение чувств может стать поводом для недовольства, атаки со стороны второй половины: «Тебе на меня, как обычно, наплевать. Ты же видишь, что я занимаюсь важными делами!»

Поэтому, как бы странно это ни звучало, пусть общение тоже будет одним из пунктов в вашем расписании. Будь то совместные посиделки перед телевизором или, скажем, неторопливая беседа за чашкой кофе.





Поддерживайте партнера

В период, осложненный стрессами, важно проявлять друг к другу больше сочувствия, чем обычно. Однако стоит учитывать, что каждый из нас реагирует на разные знаки поддержки. Кого-то надо погладить, с кем-то — пообщаться, кого-то — накормить. Но в семьях с подводными камнями люди могут не говорить на языке друг друга. То, что одному партнеру кажется проявлением его заботы, не всегда приемлемо для другого.

Например, жена жалуется, что взволнована потоком негативных новостей, а муж вместо того, чтобы ее успокоить, предлагает заняться сексом. Или просто отмахивается от ее слов: «Да брось ты, все в порядке». Супруга может расценить такое поведение как признак обесценивания ее чувств. Разжигание конфликта неминуемо — а ведь мужчине нужно было всего лишь выслушать свою вторую половину. Жена хотела, чтобы ее чувства получили признание, даже если муж с ними не согласен.

Резюме — прежде чем уделять внимание партнеру, подумайте, что именно он воспримет как жест поддержки.





Находите свободные часы для себя

Важно заботится о душе так же, как и о теле. Ухаживая за волосами и кожей, мы стремимся найти подходящий шампунь, качественный крем, обратиться к профессиональному косметологу. Так же серьезно стоит отнестись к психогигиене. В условиях самоизоляции найдите занятие, которое вас интеллектуально обогащает, приносит удовольствие, вдохновляет. Одним помогает чтение книг, другим — прослушивание музыки, третьим — тренировки.





Заново откройте себя и партнера

Этот пункт является продолжением предыдущего. В крупных городах люди так поглощены работой, что часто забрасывают любимые увлечения. Сейчас самый подходящий момент подумать, чем вы всегда мечтали заняться. Разнообразьте досуг делами, до которых не доходили руки. Заодно узнайте больше об интересах партнера, который наверняка изменился за годы брака, а вы этого могли не заметить, проводя много времени врозь. Не исключено, что вы откроете для себя нового человека. Например, может обнаружиться, что муж не только главный добытчик в семье, но и прекрасный собеседник.

Еще один хороший способ для перезагрузки отношений — мысленно перенестись в то время, когда ваши романтические чувства только зарождались. Попробуйте представить, что вы пылкие влюбленные, только начинающие изучать друг друга и строить планы на будущее. Сделайте вместе то, что мечтали воплотить в жизнь в первые месяцы знакомства.





Не принимайте кардинальных решений

Во время пандемии мы «заряжаемся» от негативного общего фона, нервничаем и как следствие срываемся на близких. Накопившиеся обоюдные претензии накаляют домашнюю обстановку, приводя к ссорам и скандалам. В итоге возникает мысль, что ваш брак нежизнеспособен. Но здесь важно понять, что же именно вас не устраивает: стрессовая ситуация или партнер? Поэтому пообещайте друг другу, что в период эмоциональных бурь вы не будете предпринимать серьезных действий, в том числе разводиться. Пусть на обдумывание решения о разрыве уйдет некоторое время — в идеале от шести месяцев до года.