Будущее после коронавируса: прогноз Владимира Савенка

О том, что ждет российскую экономику и как людям минимизировать свои потери от встречи с целой стаей «черных лебедей», рассказывает гендиректор компании «Личный капитал», финансовый консультант Владимир Савенок.
За 25 лет инвестирования на мировых фондовых рынках я проходил несколько кризисов. Их причины были разными — перегрев азиатских экономик и дефолт в России, завышенные ожидания от компаний-доткомов, недооценка рисков в ипотечном кредитовании в США. Но события всегда развивались по более-менее единому сценарию — раздувание пузыря в какой-то одной отрасли, его лопание и, как результат, наступление финансового коллапса.
Сегодняшний кризис — нечто совершенно иное. Никаких перегревов экономик нет, но есть пандемия, которая заставила страны предпринимать чрезвычайные меры.
Насколько могут быть точны любые прогнозы в беспрецедентной ситуации? Очевидно, что в какой-то степени они напоминают гадание. Тем не менее я тоже ступаю на эту зыбкую почву, поскольку как практикующий финансовый консультант считаю своим долгом дать практические рекомендации тем, кто в них нуждается.
Коронавирус — причина перестройки мира
Что сейчас происходит?
Страны закрыли свои границы.
Люди перешли на дистанционную работу.
Офисы и торговые центры опустели.
Личное общение свелось до минимума.
Эти тенденции наверняка приведут нас всех к глобальным переменам. Возможно, к изменению принципов ведения бизнеса — переводу сотрудников из дорогих престижных офисов на удаленный режим (сейчас научимся, как это лучше делать), к дальнейшему развитию онлайн-шопинга с закрытием торгово-развлекательных моллов. Часть процессов точно будет перестроена, но какие именно — покажет только время.
Любой кризис приносит как разочарования, так и возможности. Если вы следите за фондовым рынком, то знаете, что на нем появились привлекательные инвестиционные идеи. Конечно, воспользоваться уникальными обстоятельствами для покупки дешевых активов смогут лишь те, у кого есть свободный капитал.
Состояние российской экономики
До начала кризиса экономическая ситуация в России была не лучшая:
низкий рост ВВП — на 1,3% в 2019 году;
индекс производственной активности PMI — ниже 50 пунктов (48,2 — в феврале);
введение санкций почти всеми развитыми странами мира и т. д.
А в условиях турбулентности все стало значительно хуже. В первую очередь произошло резкое падение цен на нефть до уровня, который не рассматривался даже в самом пессимистичном прогнозе правительства. А так как нефть и газ для нас — стратегические ресурсы, последствия не заставили себя ждать. Самые болезненные из них:
ослабление российской валюты (курс достигал 80 рублей за доллар);
рост инфляции;
уменьшение резервов ЦБ в связи с продажами валюты для поддержания рубля.
В этой ситуации, к которой добавилось начало эпидемии в России, правительство было обязано предпринять какие-то шаги для поддержания экономики, что оно и сделало. Обозначу лишь некоторые из них, которые считаю наиболее важными.
Предоставлена отсрочка малому и среднему бизнесу по налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев. Но она бесполезна для тех, кто с началом кризиса практически прекратил деятельность (туркомпании, рестораны и т. д.). Представителей наиболее пострадавших отраслей налоги на доходы вряд ли волнуют, потому что прибыли нет. Здесь нужна иная поддержка.
Бессрочно («вдолгую») снижен размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%. Конечно, любое уменьшение нагрузки важно для предпринимателей. Но опять вопрос в том, достаточно ли этого послабления при таком крупномасштабном кризисе.
Выплаты доходов из России за рубеж (в виде процентов и дивидендов) должны будут облагаться налогом в 15%. Это позволит государству увеличить поступления в бюджет.
Для банковских вкладов на общую сумму свыше 1 млн рублей и любых инвестиций в долговые ценные бумаги установлен налог на доходы в размере 13%. Мера мне показалась странной, потому что может привести к негативной реакции вкладчиков. Имея на счетах большие суммы в рублях, в текущей ситуации многие предпочтут их снять и купить валюту. То есть возможны отток рублей с вкладов и увеличение давления на курс национальной валюты.
Что нас ждет дальше?
Вот я и перехожу к прогнозам по развитию ситуации. Они являются основой для моих решений в отношении собственного бизнеса и личных финансов. Для читателей, которые согласятся с этими ожиданиями, будут полезны и рекомендации, приведенные ниже.
Итак, нас, безусловно, ждет глубокий кризис с банкротствами организаций и людей. Этого избежать будет невозможно. Кризис проявится следующим образом.
1. Падение курса рубля. Хотя доллар подорожал примерно на 20% к уровням февраля, этого недостаточно при такой низкой цене на нефть.
2. Ускорение инфляции как неизбежное следствие девальвации рубля.
3. Повышение процентной ставки ЦБ. Хотя в текущих обстоятельствах этот шаг кажется самоубийством, он может потребоваться для обуздания инфляции, которая непосредственно влияет на уровень жизни людей. А население рано или поздно можно вывести из терпения. Увеличение ставки всегда ведет к росту доходностей по депозитам и падению цен облигаций.
4. Кратковременный рост цен на недвижимость. Во время паники и неверия в национальную валюту люди часто стараются купить реальные активы, например жилплощадь. К сожалению, такие вложения неликвидны и вряд ли вам помогут в кризис.
5. Усиление спроса на автомобили и бытовую технику. Мы наблюдаем эту тенденцию каждый раз, когда рубль значительно обесценивается. Нельзя отнять у русского человека желания спасти свои деньги таким глупым способом.
6. Банкротства мелких и средних компаний. Далее — проблемы у банков в связи с массовым невозвратом кредитов. Меры правительства вряд ли помогут спасти большинство из тех предприятий, на продукцию которых не вернется спрос. Банки же получат дополнительную ликвидность и наверняка сумеют избежать краха.
7. Значительное падение доходов населения вследствие банкротств компаний.
8. Снижение цен на недвижимость после их краткосрочного роста. В первую очередь это коснется офисных центров. Но торговая и жилая недвижимость тоже не останутся в стороне.
Советы читателям
Сейчас не время для оптимистичных лозунгов — нужно реалистично оценивать ситуацию и действовать. Благо для этого есть все возможности: многие находятся на «каникулах» или работают удаленно со сниженной нагрузкой. Советую, не откладывая, заняться управлением личными финансами и принять следующие меры.
1. Для начала проверить активы и пассивы. Возможно, вам стоит изменить структуру своих вложений и подготовить часть средств к инвестированию в столь уникальное время. В ближайшие месяцы или уже сейчас целесообразно купить дешевые акции и облигации. Затем следует оценить свои расходы и перспективы изменения доходов.
2. Сформировать резервный фонд на шесть месяцев. Должна быть уверенность в том, что вы без проблем пройдете этот период.
3. Создать «валютную корзину», не держать все деньги в рублях. Учтите, что курс рубля, скорее всего, продолжит падение.
4. Держать часть своего резервного фонда дома. Хотя бы в расчете на два месяца, на случай сбоев банковской системы.
5. Иметь в инвестиционном портфеле золото — актив, который традиционно защищает от кризисов.
6. Исключить рисковые инвестиции: в недвижимость (особенно на этапе котлована) и в ненадежные бизнес-проекты.
7. Продолжать погашать кредиты по плану. Не стоит торопиться закрыть долговые обязательства досрочно, даже если у вас есть такая возможность. Помните, что те деньги, которые вы платите сегодня и которыми будете расплачиваться в будущем, имеют разную стоимость. Сегодняшние дороже будущих.
8. Исключить крупные приобретения — автомобили и бытовую технику. Лучше используйте сбережения для покупки ценных бумаг.
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