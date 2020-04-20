Оскар Хартманн: как сохранить мотивацию, когда все вокруг рушится

Сервис «Тинькофф Бизнес» оценил падение оборотов малого и среднего бизнеса за три недели самоизоляции в России. Хотя многие сферы значительно пострадали из-за кризиса, другие, наоборот, увеличили выручку.

В банке «Восточный» назначен президент, в «Сбербанк Страховании» — гендиректор, в Россельхозбанке — зампред правления. У главы МЭР появился новый заместитель, кадровые перестановки произошли в Минфине, «Ингосстрахе», «Сбербанк Страхование жизни», «Ренессанс Капитале» и МТС.

Серийный предприниматель, основатель бизнесов KupiVIP, Carprice и Aktivo объясняет, как оставаться счастливым даже во время кризиса.

Серийный предприниматель, основатель бизнесов KupiVIP, Carprice и Aktivo объясняет, как оставаться счастливым даже во время кризиса.

Оскар Хартманн

Для начала давайте вспомним, что мотивация — это побуждение к действию. Я бы сказал — к позитивному действию: жить, созидать, не сойти с ума от вынужденной самоизоляции.

Тревожные, необычные времена всем приносят непредвиденные трудности. Честно говоря, сначала мне тоже было очень сложно переносить появившиеся сейчас ограничения. Но потом я решил подойти к вопросу с научной точки зрения и понял, что в антропологии — моей любимой науке о человеке — можно найти множество подходящих для текущего периода рекомендаций.

Итак, научно доказано:

в сложных ситуациях счастливые люди действуют продуктивнее;

положительные эмоции дают энергию для борьбы с проблемами и увеличивают стрессоустойчивость;

позитивный настрой повышает иммунитет для противостояния заболеваниям, в том числе вирусным.

Вы можете задаться вопросом: разве уместно говорить о радости и положительных эмоциях в обстоятельствах, когда четыре миллиарда человек на планете живут с ограничениями и испытывают все виды страданий — физические, экономические, эмоциональные? Да, именно сейчас каждому и нужно вооружиться «стратегиями счастья», чтобы благополучно пережить сложности.

Человек — самое тревожное существо на Земле, потому что обладает воображением. В непредвиденных ситуациях мы иногда становимся его жертвами, представляя себе зрелищные картины возможного апокалипсиса.

Тревога, страх, злость забирают нашу энергию. А человек должен быть счастливым. Мы действуем продуктивно, спокойно, рационально, когда удовлетворены жизнью. Испытывать счастье — наша общая цель и хорошо изученный навык, который можно приобрести.

Текущий период реально сделать тем, что изменит нас к лучшему. Вы всегда ждете от меня практических рекомендаций в той или иной ситуации, поэтому вот несколько законов и правил, которые я вывел, основываясь на все тех же данных антропологии. Следуя им, вы точно сможете провести нынешний отрезок жизни достойно, вынеся из него полезный опыт.





Закон спокойствия

Составьте план, который поможет вам быть более уравновешенным. Фокусируйтесь только на том, на что можете повлиять. Делайте все, что зависит от вас. Стресс возникает от бездействия, когда надо принимать конкретные шаги.





Закон жизни

Многие из нас живут верой в «прекрасное далеко», но это ошибочный подход. Мы постоянно говорим себе, что надо чуть-чуть накопить, потерпеть, подождать — и тогда уж взойдем на вершину. А между тем эти «чуть-чуть» складываются в годы и десятилетия. Поэтому призыв «жить здесь и сейчас» действительно важен.

Карантинный режим — это наша реальность. В тюрьмах безвинно осужденные умудрялись сохранять разум и надежду только тогда, когда продолжали вести более-менее обычную жизнь, а не откладывали ее на потом. Не надо ждать, когда нас выпустят, — живем сейчас!





Закон здоровья

Ваше самочувствие — это самый важный компонент счастья, бесценный товар. Очень важно поддерживать себя здоровым во всех отношениях — не только на физическом уровне, но и на умственном и эмоциональном.





Закон ритуала

Придерживайтесь порядка в хаосе — выполняйте все обычные повторяющиеся процедуры. Брейтесь, правильно питайтесь, вставайте в привычное время и так далее. Оставайтесь человеком!





Закон отношений

Ваши личные отношения — один из главных факторов внутреннего равновесия. Из-за изоляции мы теряем ощущение связи с внешним миром, но именно сейчас можно укрепить связи с близкими. Проводя время с семьей, научитесь жить как единое целое: почаще обнимайте своих детей и партнера, дольше разговаривайте с ними, вместе собирайтесь за обеденным столом.





Закон общения

Найдите свои формы дистанционной коммуникации. Отдельно хочу сказать о людях, которые сейчас совсем одни, — им сложнее в несколько раз. Если вы проводите карантин в одиночку, то попробуйте поменять ракурс и посмотреть на этот период как на способ стать ближе самому себе. Иногда люди готовы платить огромные деньги за возможность уединиться, а у вас такой подарок уже есть!





Закон момента

Учитесь осознавать каждый позитивный миг и постоянно возвращайтесь к таким мгновениям своей жизни. Старайтесь более полно прочувствовать хорошее, а не грустное и болезненное, и это даст вам дополнительные силы.





Закон наслаждения

Постоянно позволяйте себе маленькие радости — чашку кофе, кусочек шоколада. Не отказывайтесь от этого сейчас и не сетуйте на отсутствие воли, отключите чувство вины.





Закон информации

Очень заманчиво читать новости и прокручивать ленты социальных сетей, но не переусердствуйте — это может усилить беспокойство. Будьте внимательны, когда изучаете информацию, и научитесь вовремя от нее отрываться. Возьмите за правило: не более 30 минут в день на новости, при этом факты только из проверенных источников.





Закон благодарности

Помните, что благодарность включает все позитивные для человека механизмы!





Закон смеха

Веселье дает радость и облегчение. Как писал Марк Твен, «лучший способ подбодрить себя — это попытаться подбодрить кого-то другого». Данное правило работает, потому что смех заразителен. Немцам при рождении не дается чувства юмора, мне сложно. Но я учусь!





Закон природы

Самые счастливые люди и нации очень близки к природе. Они хорошо представляют себе, что чувствуют растения и животные. Мы получаем поддержку от природы, даже когда обращаемся к ней в своем воображении. Поэтому если нет возможности выходить на улицу — отправляйтесь на балкон, гуляйте виртуально. Я совершаю такие опосредованные моционы ежедневно. Это тоже работает.





Закон образования

Продолжайте учиться и пробовать новое! Обучение положительно влияет на наше благополучие во многих аспектах. Сделайте что-нибудь сегодня в первый раз — попробуйте суши, почитайте другую газету или используйте новое слово. Освойте навык, пусть даже небольшой. Возможно, это будет техника неотложной медицинской помощи или незнакомая прежде функция на вашем телефоне.





Закон продукта

Человек — единственное существо на планете, испытывающее радость от того, что делает какие-то вещи своими руками. Самые счастливые люди всегда что-то создают. И вы творите что-нибудь постоянно: лепите из глины, пишите стихи, мастерите игрушки для ребенка.





Закон потока

Когда вы поглощены каким-либо делом, находитесь в потоке, это дает ощущение самореализации, наполненности жизни. Научитесь входить в состояние интереса и увлеченности при любых обстоятельствах — и оно не раз спасет вас негативных переживаний.





Закон цели

Нам всем нужны мотивирующие цели, которые должны быть достаточно сложными, но при этом достижимыми. Если мы пытаемся сделать невозможное, то испытываем лишь ненужный стресс. Наличие значимых, но реалистичных задач придает направление нашей жизни и приносит чувство удовлетворения, когда мы получаем желаемое. Подумайте о мечте, к которой вы стремитесь, и сделайте для начала какой-то один шаг на пути к ней.





Закон доброты

Многие в мире сейчас нуждаются в сострадании, и у нас масса возможностей быть добрыми. Помогите соседу или близкому человеку, оказавшемуся уязвимым в сегодняшней обстановке. Окажите эмоциональную поддержку другу — медицинскому работнику. Оставляйте щедрые чаевые, когда забираете еду навынос из любимого ресторана. Купите подарочную карту у местного предпринимателя, тем самым смягчая последствия крутого спада в его бизнесе. Помощь другим делает нас самих счастливее, улучшает здоровье и укрепляет связи между людьми.

Дело не только в деньгах — мы можем отдавать также свое время, идеи, энергию. Хочешь чувствовать себя хорошо — делай добро!





Закон ценностей

Думаю, что текущий период приведет к изменению общепринятой шкалы: вернется понимание, что главное — это базовые человеческие ценности, а не материальные ресурсы.

Друзья, опирайтесь на ключевые ценности, будьте спокойны и рациональны, следите за своим здоровьем и любите близких. Испытывайте больше положительных эмоций, а главное — продолжайте действовать! Действие лечит все, бездействие приносит страдание. И тогда мы не просто справимся с проблемами и быстро восстановимся, а совершим прыжок в новую реальность, которую сами же создадим.