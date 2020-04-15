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Открытое письмо Евгения Бернштама

В июле 2019 года основатель микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгений Бернштам был арестован по делу о мошенничестве и с тех пор находится в СИЗО. Публикуем его открытое письмо, переданное через адвоката (орфография и пунктуация сохранены).

Обращение к читателям.

Более девяти месяцев назад я, действующий председатель Совета директоров крупнейшей в России микрофинансовой организации «Домашние деньги», был заключен в тюрьму по надуманному основанию по статье «Мошенничество».

Напрочь игнорируются лицензии Минфина и Центробанка РФ, не учитываются одиннадцатилетние аудиторские заключения, скрываются выпуски облигационных займов, отвергается публичность и прозрачность компании на ММВБ.

Представляется легенда о лотошниках с пресловутого рынка Черкизон.

В августе 2019 года Госдума приняла и Президент России своим Указом ввел в действие закон №315 «О внесении поправок в статью 108 УПК РФ «Содержания под стражей». Уже год как по Закону предприниматель, являющийся членом органа управления зарегистрированного предприятия, не может быть арестован и помещен под стражу по делам о так называемых «экономических» преступлениях.

Ни теория, ни рассуждения, ни публицистика, а мой собственный практический опыт сообщает вам: по моему мнению, ЗАКОН НЕ РАБОТАЕТ.

Подозреваю, что и судьи, и прокурор напрочь игнорируют Закон, нарочито демонстрируют реальную власть «на земле». Служат не правосудию, а являются марионетками следователей и «заказчиков дела» с их домыслами и предположениями вместо фактов.

Президент нашей страны декларирует Федеральному Собранию Российской Федерации: «Сначала докажите, потом сажайте».

В жизни же все наоборот.

Сегодня экономика бушует и штормит. Девальвация достигла кризисных размеров. Вирус заменил формальные экономические Законы. Многие предприятия могут потерять бизнес. Их акционеры стать на грань банкротства.

Не исключено, что и Вам может быть цинично предъявлено надуманное, насквозь фальшивое обвинение в случае, если Ваш бизнес потерпит неудачу в условиях кризиса. Вы надолго будете разлучены с родными и близкими. Любимыми родителями, детьми, внуками.

Я за выявление истины и правды во всем и всегда.

Но я сторонник Закона.

Еще раз — Закон не работает.

Призываю вас от имени ваших предприятий, Ассоциаций, союзов, Объединений обратиться к Президенту России и его администрации, в Гос. Думу, Генеральную прокуратуру, МВД с просьбой проверить исполнение закона.

Есть большая вероятность, что ЗАВТРА СО МНОЙ В ОДНОЙ КАМЕРЕ МОЖЕТЕ ОКАЗАТЬСЯ ВЫ.

Все вышеуказанное является моим личным мнением. 

Председатель Совета Директоров ООО Микрофинансовая компания «Домашние деньги» 

Е.С. Бернштам


Фото: Игорь Генералов, Надя Дьякова
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