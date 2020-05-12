Как сохранить работу в период низких возможностей

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев посмотрел тонну фильмов и по нашей просьбе выбрал те, где героям пришлось выйти из зоны комфорта. Обязательным условием было рассказать о хорошем, не слишком известном кино.

О том, что ждет российскую экономику и как людям минимизировать свои потери от встречи с целой стаей «черных лебедей», рассказывает гендиректор компании «Личный капитал», финансовый консультант Владимир Савенок.

Рекомендации дают эксперты по тайм-менеджменту, авторы книги «Удаленка. Экспресс-курс по работе из дома» Глеб Архангельский и Ольга Стрелкова.

Времена действительно наступили очень непростые, и карантин из-за коронавируса — меньшая из проблем. Идет масштабный и непредсказуемый экономический кризис. Во время этого «ледникового периода» никому не удастся отсидеться на уютной собственной льдинке. Под риском увольнения находятся абсолютно все — и бюджетники, и сотрудники сегодняшних «топовых» сфер (фармацевтики, электронной коммерции и т. п.), и, разумеется, представители наиболее пострадавших отраслей — туризма, ресторанного бизнеса, потребительских услуг.

Что можно сделать в данной ситуации, чтобы не потерять рабочее место и заработок? Прежде всего осознать серьезность положения. Период всеобщей удаленки — это не минутка передышки, не остановка в пути, не каникулы, которые можно посвятить изысканному хобби и методикам саморазвития. Это военное время, в которое нужно продемонстрировать себе и окружающим максимальную боевую готовность, собранность и полезность.

Когда вас перевели на работу из дома, взгляд руководителей на вас драматически изменился. Не секрет, что большинство из них сейчас, с одной стороны, жестко борются за выживание своих предприятий и направлений, с другой — будут вынуждены провести масштабные сокращения персонала, бюджетов, проектов. На неформальном уровне, несмотря на всю публичную риторику про важность выплаты зарплат и сохранения команды, боссы обсуждают между собой, кого они оставят на удаленке, а кто вообще лишится работы.

По сути, каждый оказался в ситуации нового испытательного срока. Все предыдущие заслуги — стаж, солидный опыт работы, устоявшиеся отношения с коллегами и начальством — обнулились. Имеют значение только ваши результативность и полезность (объективная и субъективная) в текущих обстоятельствах. Эта мысль неутешительна, но мы все вновь превратились в кандидатов на получение работы, даже если пока сохраняем занятость.

И результаты вашего труда, поверьте, видны как на ладони. Поэтому нужно в разы быстрее и четче выполнять свои задачи, без переспросов, сопротивления, малейшей невнимательности. Практически каждый день вы делаете «пробное задание», по итогам которого решается, оставить вас на текущей должности или нет.

Важно понимать, что люди, принимающие кадровые решения, сами находятся в невероятном стрессе, цейтноте, под большим давлением объективных обстоятельств. Никто из них не будет долго анализировать способности и потенциал работника, тщательно взвешивая «за» и «против». Все считывается подсознательно и автоматически — подал ли сотрудник «снаряд» в нужный момент или где-то застрял, замедлился или выполнил задание на уровне.

Выберите активную стратегию поведения — от нее зависит ваше профессиональное будущее. Без всяких напоминаний со стороны увеличьте в полтора-два раза производительность, норму выработки, даже просто количество выполняемой работы.

Внимательно следите за тем, какие есть запросы у руководителей, где самая горячая точка, какое звено наиболее слабое. Если вы сможете быстро и качественно решать возникшие проблемы, то заработаете себе очки, предохраняющие от возможного увольнения.

Конечно, если ваш отдел приносит доход компании — заключает новые заказы с хорошей предоплатой, результативно выбивает дебиторскую задолженность, — то значительно возрастают ваши шансы остаться на работе и даже получить продвижение. Тем же, кто лишь косвенно влияет на ключевые бизнес-процессы, нужно быть очень внимательным к приоритетам руководства. Скорее всего, в компании происходит много изменений. Если вы сможете быть полезным, подключившись к работе над самыми актуальными продуктами, услугами, функциями, вы себя сильно обезопасите.

Забудьте либерально-бирюзовую риторику о том, что работодатель должен обеспечивать комфортную среду, атмосферу счастья и прочий «расширенный социальный пакет». Рынок труда снова перевернулся: глава любой компании, сохранивший способность выплачивать зарплаты, диктует свои условия. Время капризов подчиненных, претензий и обид на начальников прошло.

Даже если ваше положение кажется достаточно устойчивым, обязательно ищите другие предложения о найме и найдите себе фриланс-подработку. Во-первых, благодаря ей вы сможете понять, сколько стоите на рынке и есть ли у вас реальная возможность поменять место, сохранив или увеличив доход. Здесь не надо прятать голову в песок, как страус, посмотрите в глаза реальности. Во-вторых, дополнительные материальные ресурсы просто будут нелишними.

Изучите все сайты для аутсорсеров и фрилансеров, сообразите, какие услуги вы можете продавать за деньги. Обратите внимание, что текущий период — это уникальная возможность для людей из регионов найти дистанционную работу или подработку в столице. Неожиданно «москвичи» и «немосквичи» стали для работодателей одинаково ценны как сотрудники.

Несмотря на то что вы сейчас находитесь дома, повысьте самодисциплину и требования к себе. Не демонстрируйте в кадре в ходе онлайн-совещаний и переговоров малейших деталей своего быта. Всегда будьте умыты, причесаны, накрашены, побриты. Ведь даже если вы общаетесь по аудиосвязи или текстовыми сообщениями, в любой момент разговор может перейти в видеоформат.

Виртуозно попадайте в дедлайны. Укротите всех своих чад и домочадцев: они должны ходить на цыпочках вокруг вашего домашнего рабочего места и не издавать посторонних звуков, когда вы занимаетесь делом.

Придерживайтесь этого плана действий, в котором опорными пунктами являются гибкость, мобильность и результативность. Тогда перестроиться и даже осуществить карьерный взлет будет гораздо легче.