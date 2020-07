Александр Шульгин: Биткоин, часть II

Александр Шульгин продолжает рассказ о технологии Биткоин Блокчейн. В этой части он использует много ссылок на англоязычные ресурсы и первоисточники, поскольку многие термины, по его мнению, неверно трактуемы вообще, в том числе в русских версиях.

Пролог: «Большинство людей не понимают точно, что такое деньги, валюта и как работает денежная система, но они понимают все преимущества и выгоды от их использования». (С)

Многие термины, относящиеся к Биткоин Блокчейну, были неточно переведены, неверно истолкованы ограниченными людьми, ринувшимися в эту сферу ради наживы, и потом размаштабированы различными медиа — от, как бы мягче сказать, «любительских медиа» (сайты, блогеры, пресс-релизы и т. д.) до порой респектабельных СМИ, где журналисты нахватались инфо у любителей и занесли этот вирус «ошибки трактовок» вплоть до высоких кабинетов правительства, Центробанка и т. д. Надо сказать, что подобное невежество имеет место быть не только в РФ, но и практически во всех странах. Такова цена, когда в новую технологию идут не ученые и регуляторы, а «цыгане». Из «криптоцыган» и состояло еще год-два назад сообщество евангелистов децентрализованных решений, его основная масса. Но подходит время серьезных шагов, и неплохо было бы новым последователям все же получить верную информацию к размышлению. Поэтому и будем с вами обращаться часто к первоисточникам.



Bitcoin

Единица ценности информации

Абстрактная идея цепочки блоков, содержащих информацию, появилась в 1991 году, но концептуализировалась в 2008-м человеком (или группой лиц) под псевдонимом Сатоши Накамото ( Satoshi Nakamoto ) в технологию Блокчейн (о которой я писал в первой части статьи ). Она, в свою очередь, была создана, чтобы обслуживать Биткоин (Bitcoin).

Часто используемое в Сети фото, когда речь идет о Сатоши Накамото как о неустановленной группе лиц

Что такое Биткоин

Мы обратимся к самому главному техническому документу Bitcoin White Paper ( White Paper , или Белая книга ), в котором Сатоши Накомото описал Биткоин, его принципы работы и перспективы.

Белая книга — это Библия для Блокчейна и, пожалуй, для всех остальных децентрализованных технологий ( DLT ). Безусловный документ, высеченный из камня. Сам Накамото писал : «...The nature of Bitcoin is such that once version 0.1 was released, the core design was set in stone for the rest of its lifetime». («Природа Биткоина такова, что после запуска его суть и структура есть и будут неизменны, ибо он высечен в камне до конца его дней».)

Вернемся к Белой книге, где в самом начале Сатоши кратко и четко дает определение, что такое Биткоин: «Bitcoin — electronic peer-2-peer cash system…» Именно так. То есть Биткоин — это электронная система ценностей для прямых, беспосреднеческих операций.

Как восприняло большинство сумасшедших «криптоцыган», которые сейчас крутятся в околоблокчейновой сфере, термин cash? Конечно же, примитивно. Cash — это бабло. Им показалось, и многие в это уверовали, что тут Сатоши придумал электронное бабло. Они сразу же забыли про важное слово в определении, которое в конце, — «система» (system). И выдумали слово cryptocurrencies, то есть криптовалюты, нисколько не смущаясь того, что во всей Белой книге Сатоши Накомото вообще нет и упоминания о криптовалютах — такое понятие, как cryptocurrency, вовсе отсутствует...

А ведь в понимании этих идиотов определение cash имеет применение непосредственно к деньгам лишь в их физической форме: банкноты и монеты. Но мы-то видим: а) четко сказанную формулировку в определении — electronic cash; б) мы имеем дело ведь с Гроссбухом, книгой-реестром, а значит, термин cash следует читать так (цитирую): «Cash is current assets ». То есть в бухгалтерском учете и финансах cash — это текущие активы / активы, Карл, а не бабло!

Биткоин — это не бабло, не бабки, не башли и не лавэ ! Это никакая не криптоденьга в исковерканном сегодня понимании, на которое повелись 99,999% людей, включая крупных инвесторов и государственных регуляторов! Это важно понимать.

Читаем далее определение, данное самим Создателем Биткоина. «Electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another». То есть этими активами можно пересылать payments напрямую от стороны к стороне, от собственника к новому собственнику.

Что такое payment? Цитирую: «A payment is the voluntary tender of money or its equivalent or of things of value by one party (such as a person or company) to another in exchange for goods, or services provided by them… the transfer of anything of value, such as stock, or using barter , the exchange of one good or service for another».

То есть платеж-то — совсем не обязательно передача «деньги» от одного к другому, а в большей мере передача ценностей за товары или услуги, или бартер товара на товар, товара на услугу. Услугу на услугу. Потому что бартер — это, цитирую, «a system of exchange where participants in a transaction directly exchange goods or services for other goods or services without using a medium of exchange , such as money ». То есть это система обмена , где участники в сделках непосредственно обмениваются товарами или услугами других товаров или услуг без использования медиум-посредников, таких как деньги .

А ведь природа технологии Блокчейн — это исключать посредников, исключать третьи стороны. А значит, мы имеем сейчас что ни на есть долгожданную технологию, позволяющую перейти в безбанкнотно-безмонетное будущее, ведь деньги (монеты, банкноты и т. д.) как раз и были одним из главнейших посредников.

Наверное, лучше тут бы подошел термин «деньги» (money). Деньги — любой элемент или проверяемая запись, которая, как правило, принимается в качестве оплаты за товары и услуги и погашение долгов. Любой предмет или проверяемая запись, которые выполняют эти функции, могут рассматриваться как деньги. То есть как проверяемые записи в Книге учета Blockchain. Но никакие ни валюты, ибо они и есть непроверяемые записи, а именно банкноты и монеты. ))

Биткоин — это не криптокарренси! Это основа системы учета. Поэтому и Сатоши использует в Белой книге всего лишь пару раз слово money («деньги»). Сначала в параграфе 2 (Transactions, «Транзакции»), состоящем из трех абзацев, в первом и втором сформулирована проблема под названием Double-spending (« Двойное расходование »). «Issue a new coin, and only coins issued directly from the mint are trusted not to be double-spent. The problem with this solution is that the fate of the entire money system depends on the company running the mint, with every transaction having to go through them, just like a bank». И во втором абзаце — решение этой проблемы при помощи Биткоина.

Второй же раз слово money упоминается в параграфе 11 (Calculations, «Наглядный расчет»). «We consider the scenario of an attacker trying to generate an alternate chain faster than the honest chain. Even if this is accomplished, it does not throw the system open to arbitrary changes, such as creating value out of thin air or taking money that never belonged to the attacker. Nodes are not going to accept an invalid transaction as payment, and honest nodes will never accept a block containing them. An attacker can only try to change one of his own transactions to take back money he recently spent». Но ведь и тут имеется в виду не лавэ, которое в понимании «цифроцыган» еще зовется американизмом «кеш», а лишь записи учета ценностей.

Ну и использование термина coin в Белой книге нужно пояснить. Оно в самом термине Бинкоин. Сатоши иронично просто, но емко подчеркнул это, назвав записи BitCoin, где Bit — это единица измерения информации. Ровно как когда-то золото было единицей измерения стоимости ценностей, и тогда их называли GoldСoin, так и сейчас единицей измерения становится Bit — информация.

И тут можно вспомнить Натана Ротшильда , который так перефразировал фразу Фрэнсиса Бэкона: «Кто владеет информацией — тот владеет миром».

В этом-то и уникальность технологии Блокчейн, что ей никто не владеет монопольно: ни человек или группа людей, ни корпорации, ни государства. Ей владеют все люди, участвующие в системе сейчас и в будущем. Ей владеем все мы.

Заблуждение всех в том, что Биткоин — это новые деньги, увело движение чуть вбок, но зато точно послужило хорошим инструментом для популяризации такой технологии. Ведь и на заре Интернета многие считали, что это лишь email или способ бесплатной скачки музыки, или доступ в порнобиблиотеки фото и видео.

Для того чтобы Биткоин превратился из товарных денег, вернее из технологии виртуального учета и транзакций ценностей, в деньги декретные , необходима воля государств. Но вопрос возникает — а нужно ли? Если нас всех ждут глубочайшие перемены, где будут тотально изменены и монетарная система, и, собственно, сами государства (о чем я писал в статье ранее), зачем делать в нашем «завтра» то, что было уже в нашем «вчера»?

Основное, что решает технология Биткоин, — это устранение любого посредника, любое третье лицо. Как пример в Белой книге указаны эмиссионеры (монетные дворы) и регуляторы (государственные органы, агентства, Центробанки и т. д.), которые печатают и вводят в качестве декретных денег денежные знаки и контролируют затем эмиссии и оборот. Но ведь проблемы двойного расходования связаны не только с денежной массой декретных денег, но и товарных. Много мошенничества, когда одну и ту же квартиру или документы на нее (инвестиционный договор, договор долевого участия) продаются по нескольку раз разным лицам. Подобные мошеннические действия и с автомобилями часто случаются. Многие из вас были свидетелями перепродажи рейса, когда авиакомпания продала билетов больше, чем мест на борту, и «лишним пассажирам» предлагала лететь на следующий день.

Очень наглядно это видно в цифровой среде с объектами интеллектуальной собственности, такими как мультимедиафайлы (тексты, фото, аудиовизуальные, добавленные и смешанные реальности, голограммы и цифровые двойники и т. д.). Многие представители медиа-, фото-, кино-, аудиоиндустрий помнят существовавший до развития Интернета термин «мастер» ( мастер-диск , мастер-копия, мастер-принт и т. д.). То есть оригинал произведения, оригинал продукта интеллектуальной деятельности. Уникальный, единственный образчик. С такого оригинала делались лимитированные копии, которые охранялись, регулировались эмитентами (для звукозаписи это рекорд-лейблы, для киноиндустрии — киностудии, для книг — издатели, для художественных работ — музеи или владельцы объектов). Копий могло быть множество: миллионы дисков, миллионы экземпляров книги, — но в любом случае они были лимитированы и охранялись от подделок-пиратства. То есть эмитировались и охранялись. Как и декретные деньги. Будучи в своем роде товарными деньгами. Многие из них, такие как те же почтовые марки, имели и частичные свойства денег декретных до той поры, как погашались . С появлением Интернета появилось нелимитированное количество копий подобного качества, гулящих в Сети, и, соответственно, понятие «оригинал» стало ничтожным.

Биткоин Блокчейн же вернет и закрепит термин «оригинал» («мастер»). Но и помимо самого термина закрепит качества первоначальности и уникальности подлинника. Будет существовать лишь один Уникальный Экземпляр (мастер-файл), а вместо дистрибуции, разбрасывания бесчисленных копий, в которых сложно отследить и правомерность использования, будет существовать доступ (access) к оригиналу. В итоге упадет колоссально нагрузка на Сеть, так как более 90% всех тяжелых файлов — это файлы с фильмами, концертами и прочим мультимедиа. Вы представляете, сколько сейчас в Сети одинаковых файлов типа «Мстители», «Форсаж» или песен Билли Айлиш, или мирового лидера шоу-бизнеса к-pop- группы BTS , приносящей Южной Корее более $5 млрд в год. Думаю, количества копий мультимедийных файлов в глобальной Сети исчисляются триллионами. А это громадная нагрузка на сети, сжигающая энергию и бюджеты дата-центров, хостинга и провайдеров, в итоге ложащаяся прямо или косвенно на нас, пользователей. Ну и главное — не будет пиратства, потому что эмитентом файла будет непосредственно Билли Айлиш. Она (или правообладатель, кому она передаст такие права) будет контролирующим органом, решающим, какой доступ и кому давать, как монетизировать и производить расчеты с участниками. Да и, конечно, сотни миллионов фанов уже не пойдут на централизованные платформы YouTube или VK, Spotify или Ivi, они пойдут прямо к Мастеру, к Оригиналу. Там получат все из первых рук, без посредников, что будет проще и лояльнее экономически. Артист же получит все данные о слушателях, и ему потом легче будет предложить новую творческую работу на суд своих почитателей. Вот это небольшой пример об эмитентах и регуляторах выпуска и об управлении такой простой «деньгИ», как новая работа Билли Айлиш, так как для многих фанов новая песня представляет значительную ценность.

Так что, господа, раздвигаем рамки наступившей реальности. В свое же благо!