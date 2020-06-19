Александр Шульгин: Биткоин, часть II

Александр Шульгин продолжает рассказ о технологии Биткоин Блокчейн. В этой части он использует много ссылок на англоязычные ресурсы и первоисточники, поскольку многие термины, по его мнению, неверно трактуемы вообще, в том числе в русских версиях.
Пролог: «Большинство людей не понимают точно, что такое деньги, валюта и как работает денежная система, но они понимают все преимущества и выгоды от их использования». (С)
Многие термины, относящиеся к Биткоин Блокчейну, были неточно переведены, неверно истолкованы ограниченными людьми, ринувшимися в эту сферу ради наживы, и потом размаштабированы различными медиа — от, как бы мягче сказать, «любительских медиа» (сайты, блогеры, пресс-релизы и т. д.) до порой респектабельных СМИ, где журналисты нахватались инфо у любителей и занесли этот вирус «ошибки трактовок» вплоть до высоких кабинетов правительства, Центробанка и т. д. Надо сказать, что подобное невежество имеет место быть не только в РФ, но и практически во всех странах. Такова цена, когда в новую технологию идут не ученые и регуляторы, а «цыгане». Из «криптоцыган» и состояло еще год-два назад сообщество евангелистов децентрализованных решений, его основная масса. Но подходит время серьезных шагов, и неплохо было бы новым последователям все же получить верную информацию к размышлению. Поэтому и будем с вами обращаться часто к первоисточникам.
Bitcoin
Абстрактная идея цепочки блоков, содержащих информацию, появилась в 1991 году, но концептуализировалась в 2008-м человеком (или группой лиц) под псевдонимом Сатоши Накамото (
Что такое Биткоин
Мы обратимся к самому главному техническому документу
Белая книга — это Библия для Блокчейна и, пожалуй, для всех остальных децентрализованных технологий (
Вернемся к Белой книге, где в самом начале Сатоши кратко и четко дает определение, что такое Биткоин: «Bitcoin — electronic peer-2-peer cash system…» Именно так. То есть Биткоин — это электронная система ценностей для прямых, беспосреднеческих операций.
Как восприняло большинство сумасшедших «криптоцыган», которые сейчас крутятся в околоблокчейновой сфере, термин cash? Конечно же, примитивно. Cash — это бабло. Им показалось, и многие в это уверовали, что тут Сатоши придумал электронное бабло. Они сразу же забыли про важное слово в определении, которое в конце, — «система» (system). И выдумали слово cryptocurrencies, то есть криптовалюты, нисколько не смущаясь того, что во всей Белой книге Сатоши Накомото вообще нет и упоминания о криптовалютах — такое понятие, как cryptocurrency, вовсе отсутствует...
А ведь в понимании этих идиотов определение
Биткоин — это не бабло, не бабки, не башли
Читаем далее определение, данное самим Создателем Биткоина. «Electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another». То есть этими активами можно пересылать payments напрямую от стороны к стороне, от собственника к новому собственнику.
Что такое payment? Цитирую: «A
То есть платеж-то — совсем не обязательно передача «деньги» от одного к другому, а в большей мере передача ценностей за товары или услуги, или бартер товара на товар, товара на услугу. Услугу на услугу. Потому что
А ведь природа технологии Блокчейн — это исключать посредников, исключать третьи стороны. А значит, мы имеем сейчас что ни на есть долгожданную технологию, позволяющую перейти в безбанкнотно-безмонетное будущее, ведь деньги (монеты, банкноты и т. д.) как раз и были одним из главнейших посредников.
Наверное, лучше тут бы подошел термин «деньги» (money).
Биткоин — это не криптокарренси! Это основа системы учета. Поэтому и Сатоши использует в Белой книге всего лишь пару раз слово money («деньги»). Сначала в параграфе 2 (Transactions, «Транзакции»), состоящем из трех абзацев, в первом и втором сформулирована проблема под названием
Второй же раз слово money упоминается в параграфе 11 (Calculations, «Наглядный расчет»). «We consider the scenario of an attacker trying to generate an alternate chain faster than the honest chain. Even if this is accomplished, it does not throw the system open to arbitrary changes, such as creating value out of thin air or taking money that never belonged to the attacker. Nodes are not going to accept an invalid transaction as payment, and honest nodes will never accept a block containing them. An attacker can only try to change one of his own transactions to take back money he recently spent». Но ведь и тут имеется в виду не лавэ, которое в понимании «цифроцыган» еще зовется американизмом «кеш», а лишь записи учета ценностей.
Ну и использование термина coin в Белой книге нужно пояснить. Оно в самом термине Бинкоин. Сатоши иронично просто, но емко подчеркнул это, назвав записи BitCoin, где
И тут можно вспомнить
В этом-то и уникальность технологии Блокчейн, что ей никто не владеет монопольно: ни человек или группа людей, ни корпорации, ни государства. Ей владеют все люди, участвующие в системе сейчас и в будущем. Ей владеем все мы.
Заблуждение всех в том, что Биткоин — это новые деньги, увело движение чуть вбок, но зато точно послужило хорошим инструментом для популяризации такой технологии. Ведь и на заре Интернета многие считали, что это лишь email или способ бесплатной скачки музыки, или доступ в порнобиблиотеки фото и видео.
Для того чтобы Биткоин превратился из товарных денег, вернее из технологии виртуального учета и транзакций ценностей, в
Основное, что решает технология Биткоин, — это устранение любого посредника, любое третье лицо. Как пример в Белой книге указаны эмиссионеры (монетные дворы) и регуляторы (государственные органы, агентства, Центробанки и т. д.), которые печатают и вводят в качестве декретных денег денежные знаки и контролируют затем эмиссии и оборот. Но ведь проблемы двойного расходования связаны не только с денежной массой декретных денег, но и товарных. Много мошенничества, когда одну и ту же квартиру или документы на нее (инвестиционный договор, договор долевого участия) продаются по нескольку раз разным лицам. Подобные мошеннические действия и с автомобилями часто случаются. Многие из вас были свидетелями перепродажи рейса, когда авиакомпания продала билетов больше, чем мест на борту, и «лишним пассажирам» предлагала лететь на следующий день.
Очень наглядно это видно в цифровой среде с объектами интеллектуальной собственности, такими как мультимедиафайлы (тексты, фото, аудиовизуальные, добавленные и смешанные реальности, голограммы и цифровые двойники и т. д.). Многие представители медиа-, фото-, кино-, аудиоиндустрий помнят существовавший до развития Интернета термин «мастер» (
Биткоин Блокчейн же вернет и закрепит термин «оригинал» («мастер»). Но и помимо самого термина закрепит качества первоначальности и уникальности подлинника. Будет существовать лишь один Уникальный Экземпляр (мастер-файл), а вместо дистрибуции, разбрасывания бесчисленных копий, в которых сложно отследить и правомерность использования, будет существовать доступ (access) к оригиналу. В итоге упадет колоссально нагрузка на Сеть, так как более 90% всех тяжелых файлов — это файлы с фильмами, концертами и прочим мультимедиа. Вы представляете, сколько сейчас в Сети одинаковых файлов типа «Мстители», «Форсаж» или песен Билли Айлиш, или мирового лидера шоу-бизнеса к-pop-
Так что, господа, раздвигаем рамки наступившей реальности. В свое же благо!
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