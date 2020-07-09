Борис Пустовойтов: «Последнюю ночь тура команда провела на дереве»

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Сооснователь компании Transformator Travel объясняет, почему предприниматели тратят большие деньги, чтобы побывать в шкуре первобытного человека, и как это помогает им в бизнесе.

Сооснователь компании Transformator Travel объясняет, почему предприниматели тратят большие деньги, чтобы побывать в шкуре первобытного человека, и как это помогает им в бизнесе.

Борис Пустовойтов

Более восьми лет я занимаюсь экстремальным туризмом. Успел побывать в большинстве стран мира, объехать в одиночку на мотоцикле всю Индию и пожить среди диких племен в Эфиопии. Пять лет назад мы с партнером основали travel-проект для предпринимателей — любителей экстрима и стали организовывать путешествия в самые отдаленные места на планете в компании близких по духу людей. Практически во все поездки я отправляюсь лично, проходя с командой путь от начала и до конца. Мне нравится наблюдать за людьми, за тем, как они проявляют себя в нестандартных условиях.





Кто путешествует экстремально



В наши туры собираются предприниматели из абсолютно разных сфер бизнеса: например, в тайге с нами были основатель сети тайских спа-салонов Максим Суранов, создатель сети барбершопов Алексей Локонцев, разработчик IT-сервисов Алексей Захаров. Но участников всегда объединяют такие важные качества, как умение работать в команде, готовность идти до конца и не бояться нового.

Мы берем с собой не всех желающих. На стадии бронирования тура каждый потенциальный клиент проходит собеседование. Бывает, что человек ведет себя не совсем адекватно, и мы понимаем, что нельзя делать его частью тяжелой поездки. Это происходит нечасто, но в таких случаях мы отказываем.





Туры на выживание



Первые три года мы организовывали путешествия в горы, сафари, восхождения к вулканам и в какой-то момент поняли, что для нас это уже скорее спортивные мероприятия, чем экстрим. Хотелось чего-то нового — такого, что не предлагают другие компании и что интересно попробовать нам самим. Так родилась идея тура «Тайга. Выживание», который позволил оказаться в мире первобытного человека один на один с природой.

В путешествии участвовали 16 человек. Они знали, что отправятся в тайгу, что будут испытания, но ожидали чего-то вроде поездки на рыбалку с друзьями. Мы не оглашали подробностей, поэтому каждый этап экспедиции был неожиданностью.

По правилам тура каждый бизнесмен мог взять с собой только один предмет, помогающий выжить. Но в первый день инструктор сделал всем подарок — дал возможность захватить вторую вещь: плащ-палатку. Условие было только одно — побриться налысо. В этот момент и стало понятно: в экспедиции все по-настоящему и будет сложно. Многие сомневались, бриться или нет, но как только один из участников решился, другие тоже не стали пасовать. В итоге на прическу призывника согласились 15 человек, только один отказался сесть под бритву, но он и дальше проявлял себя не как активный игрок.

В течение пяти дней в тайге команда добывала себе еду и воду, строила ночлег, проходила десяток километров к пункту эвакуации. Чтобы было проще, мы разделились на группы, каждая из которых отвечала за свою часть. Одни ловили рыбу и собирали грибы, другие искали ельник и организовывали из него спальные места, третьи собирали дрова и поддерживали костер.

Условия были примерно такими же, как если бы наш самолет разбился вдали от цивилизации и мы оказались единственными уцелевшими, которым нужно продержаться до прихода помощи. Единственная разница — участники тура отправились в него добровольно, заплатив по 620 000 рублей.





Испытания для команды



В тайге с нами были четыре сопровождающих: егерь, военный врач, бывший спецназовец и главный инструктор Эд — Эдуард Халилов, единственный выпускник школы выживания Беара Гриллса из России. Они не просто находились с командой, а усложняли путь дополнительными испытаниями и обучали науке выходить из любых ситуаций.

Например, один из участников экспедиции нарушил упомянутое выше правило и взял с собой дополнительный предмет для выживания — мультитул. За это Эд попарно приковал всех наручниками друг к другу, что не освобождало нас от добывания еды и постройки лагеря. Наглядное доказательство тому, что в жизни за неверный шаг одного человека отвечать обычно приходится команде. Это правило применимо к любой ситуации, а особенно в бизнесе, когда работаешь с коллективом.

Последнюю ночь экспедиции мы должны были провести на дереве, поскольку по легенде спасались от диких животных. Подобные испытания формируют новые навыки и иной взгляд на жизнь — то, ради чего люди и отправляются в экстремальные путешествия. Один из участников тура тем не менее проводить ночь таким образом отказался и остался на земле у костра. На следующий день он был признан раненым, поэтому вся команда по правилам выживания несла его на носилках к пункту эвакуации. С одной стороны, человек подвел всех, а с другой — его не бросили одного в тайге. Никто из нас не высказался против того, чтобы нести нарушителя.

Уже отправившись в тур по выживанию, люди часто задают себе вопрос: «Зачем я на это решился?» Наш мозг устроен так, что выходить из зоны комфорта бывает тяжело, но именно момент преодоления себя и становится точкой роста. За все время организации путешествий не было ни одного человека, который в конце пожалел бы о своем выборе и остался недоволен пройденным путем.

«Мы живем в комфорте, у нас все есть, — написал в «Инстаграме» Максим Суранов после поездки. — Если что-то не хочешь делать, можно кого-то нанять. А в тайге, где людей нет в радиусе сотен километров, ничего и никого нельзя купить. Есть ты, твои руки, ноги и голова, которой надо думать. Чтобы поесть — надо добыть, чтобы спать — построить! Если ничего не будешь делать — умрешь. Мы понимали, что это организованное приключение, но ощущение страха было мощное. Именно в таких ситуациях видишь, кто ты и что ты. Это отличное место для поиска партнера в делах или бизнесе: узнаете все друг о друге моментально. Во много раз эффективнее любого тимбилдинга».







Инсайты путешествий



Я выделил три главных инсайта, которые привлекают бизнесменов в экстремальных поездках.

1. Преодоление себя



В турах на выживание иногда очень сложно, возникают ситуации, в которых хочется сдаться. Например, на третий день пребывания в тайге мы не смогли добыть достаточно еды, поэтому на ужин были всего четыре рыбины на 16 человек. В команде никто не мог подумать, что такое произойдет. Это развлекательная поездка, но все в ней по-настоящему, и люди легли спать голодными. В таких условиях у любого может возникнуть желание отправиться домой. Однако вертолет не прилетит посередине тура из-за чьей-либо слабости, и все это понимают.

2. Свежие мысли



Туры проходят в местах, где отсутствуют связь и Интернет, поэтому участники погружаются в себя и вытаскивают из сознания новые идеи. Люди настолько очищают голову и перезагружаются, что по возвращении домой часто запускают новый бизнес или перестраивают текущий.

3. Новое окружение



Экстремальные ситуации — хороший способ понять, что за человек рядом. Здесь невозможно играть или изображать кого-то из себя, поэтому экспедиция — отличное место для поиска делового партнера. Некоторые предприниматели после возвращения домой объединялись и запускали совместные проекты. Например, после экспедиции на Камчатку одни участники создали бизнес в сфере IT, а другие наладили производство дизайнерской женской одежды.

Главное же, что я отметил для себя, — экстремальные путешествия вызывают привыкание. Несмотря на физические и моральные испытания, многие отправляются в туры снова и снова. Оказываясь в сложных условиях, люди открывают себя с новой стороны и учатся выживать в любых ситуациях, перенося этот опыт в повседневную жизнь и бизнес.