Банковский топ-менеджер с 20-летним стажем Вадим Васильев уверен, что любая компания может проводить набор сотрудников примерно так же, как спортивные клубы подбирают себе игроков в команду. И такой подход чрезвычайно эффективен.

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Хотя онлайн-ивенты стали очевидной необходимостью во время пандемии, рано или поздно бизнес вернется к очному нетворкингу. Об особенностях налаживания деловых контактов в офлайне рассуждает основательница коммуникационного агентства Like PR Agency Анна Борисова.

Редакция Finparty



Все статьи автора Как извлечь максимум пользы из посещения деловых мероприятий

Хотя онлайн-ивенты стали очевидной необходимостью во время пандемии, рано или поздно бизнес вернется к очному нетворкингу. Об особенностях налаживания деловых контактов в офлайне рассуждает основательница коммуникационного агентства Like PR Agency Анна Борисова.

Анна Борисова

Примерно пять-шесть лет назад нас всех накрыла волна интереса к онлайн-форматам обучения, общения и даже неформальных мероприятий. Наверное, все слышали о нашумевшем выступлении Илона Маска по видеосвязи на краснодарском форуме «Дело за малым» — чем не пример экспансии новых трендов в область ивентов и MICE? Но все же не стоит забывать про нашу российскую ментальность, которая больше подходит для формирования сети бизнес-контактов именно в процессе очного общения.

Проанализировав свой практический опыт, я вывела пять причин, по которым стоит пересмотреть свое скептическое отношение к деловым мероприятиям. Ведь не секрет, что многие отсиживаются на них ради галочки и потом испытывают муки совести за потраченные деньги на входной билет.

Прежде всего хочу предупредить: все приведенные ниже аргументы действуют только при должной подготовительной работе. Узнайте, в каком формате состоится бизнес-ивент и внимательно изучите программу. Заранее выделите интересующие темы и спикеров, иначе эффективность вашего визита может снизиться так же стремительно, как цены на нефть.

Итак, почему стоит инвестировать время в посещение офлайновых деловых мероприятий?





Укрепление связей внутри индустрии



Вероятно, многие из читателей приезжают на конференции только ради этого. Подумайте, с кем из других делегатов вам давно хотелось увидеться, но не было повода или времени. Запланируйте максимальное количество контактов с коллегами по цеху.

Как сделать взаимодействие максимально полезным? Постарайтесь пересекаться с собеседниками в зонах, где приветствуется неформальное общение, например возле фуршетного стола или кофемашины. Изъясняйтесь кратко, затрагивайте темы, которые подготовились обсуждать. После встречи неплохо будет напомнить о себе с помощью электронной почты или, если позволяет уровень взаимоотношений, в социальных сетях. Вкладывайтесь в контакты с людьми — это рисковые, но высокодоходные инвестиции.

Карьерные перспективы

Я часто говорю на консультациях по нетворкингу, что никогда не стоит отказываться от взаимодействия с представителями других компаний и направлений. Вы не знаете, как изменится ваша жизнь завтра. Вдруг предстоит переехать в другой город или вами полностью завладеет давняя мечта открыть свое дело? При прочих равных диверсификация круга общения будет выгодно отличать вас от конкурентов на рынке.

Недавно у меня состоялся разговор с одним уважаемым выпускником бизнес-школы «Сколково». Он рассказал, что на собеседованиях в его компанию количество и качество деловых контактов являются важными критериями оценки кандидата.





Возможность заявить о себе



А что если посещать мероприятия в качестве спикера? Ведь выступления перед профессиональной аудиторией — это действенный инструмент self-promotion для молодых специалистов и всех, кто активно строит карьеру.

Сначала необходимо оценить свою готовность публично выступать от имени работодателя. Четко сформулируйте тему, которую планируете осветить, и выберите формат подачи. Поделитесь идеей с линейным руководителем, обсудите планируемую презентацию, подходящие для нее мероприятия и готовность компании поддержать вашу активность. Если результат переговоров положительный, то можно переходить к следующим шагам.

Хотела бы отметить важный момент: если это ваш дебют в качестве спикера, не атакуйте сразу крупные мероприятия. Начинайте с небольших, но выбирайте актуальные, «кликбейтные» темы — так больше шансов произвести впечатление на аудиторию и запомниться. А для успокоения души и дополнительной уверенности в себе инвестируйте средства в занятия с преподавателем по ораторскому искусству или актерскому мастерству. Такие вложения точно окупятся: полученные навыки позволят вам чувствовать себя на сцене хозяином ситуации.





Продвижение бренда компании

Актуальная задача для любого менеджера, чей доход зависит от корпоративной прибыли. Бренд компании напрямую влияет на уровень доверия к ней со стороны клиентов и партнеров, а значит, и на эффективность бизнеса. Если на сцене вы показываете свою экспертность, делитесь данными глубоких исследований, честно и открыто отвечаете на вопросы, то у аудитории растет доверие не только к вам, но и к вашему работодателю.

У этого есть дополнительные приятные последствия: харизматичный, приятный в общении руководитель способен привлечь в компанию самую талантливую молодежь. Кому сейчас не нужны умные и трудолюбивые кадры?

Знакомство с VIP-персонами

Задача «со звездочкой» для опытных спикеров. Когда и как стоит представляться руководителям крупных финансовых структур — тема для отдельной статьи. Пока же отмечу, что не использовать шансы познакомиться с владельцами бизнеса и топ-менеджерами на конференциях — значит выбрасывать деньги на ветер.

Оказавшись в числе выступающих, вы получаете доступ к аудитории, к которой в обычной жизни сложно дотянуться. Зачастую организаторы собирают спикеров после выступлений на неформальный ужин или бранч для знакомства и обмена контактами. Не пропускайте такие встречи, используйте любые возможности презентовать себя и свои проекты.