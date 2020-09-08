15 критически важных черт современного лидера

Хотите уменьшить потребление сахара? Тогда используйте для газировки стаканы с прямыми стенками. А вот бокалы для мартини лучше убрать подальше, следует из нового исследования, проведенного в Кембриджском университете.

В пандемию все ощутили, насколько стремительно может меняться действительность и как важно к ней адаптироваться. Доцент РАНХиГС, автор курса «Антихрупкость» Кристина Иваненко рассказывает о лидерах нового типа, которые максимально эффективны в нестабильном мире.

В пандемию все ощутили, насколько стремительно может меняться действительность и как важно к ней адаптироваться. Доцент РАНХиГС, автор курса «Антихрупкость» Кристина Иваненко рассказывает о лидерах нового типа, которые максимально эффективны в нестабильном мире.

Кристина Иваненко

Мир проходит через точку бифуркации, качественной перестройки. Корпоративные идеалы и оптимальные паттерны управления меняются быстрее, чем бизнес-школы успевают их сформулировать и допечатать тираж очередного бестселлера. Корпорации поднимаются по спиральной динамике Грейвза стремительнее, чем ценности предыдущих уровней усваиваются всеми подразделениями. Те принципы управления, которые сегодня кажутся актуальнейшими, уже завтра устареют.

Мы пребываем внутри акронима VUCA, которым 30 лет назад американские военные обозначали турбулентность ситуации на Востоке, а теперь гарвардские бизнес-консультанты описывают современный мир. Волатильность, неопределенность, сложность, противоречивость (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) — это новая нормальность и для государственного аппарата, и для корпораций, и для предпринимателей. В старый мир, где «все просто и знакомо», уже не вернуться (только если на планете не отключат Интернет). Опыта, на который можно было бы опереться, у нас нет. Эпидемиологическая ситуация 2020 года только обострила трансформационные процессы. Можно сломаться, можно зажмуриться и перетерпеть, а можно — выйти из бифуркации чемпионом. Как? Стать лидером нового типа, основные признаки которого я приведу ниже.





Интернальность



Вот главный термин, характеризующий современного лидера. Интернальность, или внутренний локус контроля, — установка на то, что происходящее в жизни и бизнесе зависит в основном от вас. Это глубокая убежденность, что вы режиссер своей судьбы, а события на ее сцене — результат каждого вашего решения, выбора и усилий, а не внешних обстоятельств.

«Ретроградный меркурий — какие могут быть переговоры», «Мне не сказали», «Нас подставили», «Так кризис же», «Команда слабенькая досталась» — таковы ценностные мантры экстернала (человека с внешним, экстернальным локусом контроля). «Я справлюсь», «Согласен, был неправ», «Осознаю риски, но мы сможем» — установки интернала. Умение брать ответственность — главное на сегодня качество лидера, более значимое, нежели харизма, способность мотивировать команду и «вести за собой». Масштаб принимаемой на себя ответственности определяет масштаб вашего лидерства.





Agile плюс стратегия



Agile — модная управленческая практика последних лет. Гибкое, контекстное, тактическое руководство, позволяющее компании оставаться актуальной в быстро меняющихся условиях.

Зародилась волна аджайлизации в 90-е годы, когда IT-индустрии стало понятно, что классический менеджмент не обеспечивает необходимую эффективность — слишком высока скорость изменений. Постепенно другие сферы — от рекламных агентств до банков — начали понимать, что вне зависимости от своей деятельности фактически превращаются в IT-компании, а значит, идеология agile им очень подходит. Про нее заговорили на каждом экономическом форуме.

Главный евангелист agile-управления в России Герман Греф на примере Сбербанка продемонстрировал, что с помощью таких решений «слона» и правда можно научить танцевать. Но! Аджайлизируя свою компанию, нельзя забывать о стратегии. Гибкость управленческого подхода не принесет результатов, если у лидера нет видения и долгосрочных целей. Только планирование «за горизонт» дает бизнесу категорию смысла. Новый лидер должен балансировать между тактикой и стратегией, буддийским «здесь и сейчас» и ориентацией на будущее.





Диджитальность



Важно осознавать, что digital — всерьез и надолго. Да, это не новость: мы уже лет десять стоим одной ногой по ту сторону «черного зеркала» и давно догадываемся, что цифровизация экономики и прочие big data — новая реальность. Но до пандемии все еще оставались скептики, которые в глубине души считали, что Интернет — не более чем приятная надстройка, однако по скайпу серьезные вопросы не решить и рассылками лояльность клиента не взрастить.

Когда же весной 2020-го у всех на планете реальность схлопнулась до объемов квартиры, а монитор превратился в единственное окно во внешний мир, необходимость диджитализироваться стала очевидна даже последним адептам «аналогового» мироустройства. У бизнеса нет другого выбора — digitize or die. Если вы хотите быть масштабным, глобальным, конкурентным и вообще лучшим, то придется воспринять digital всерьез. Каким бы «ламповым» и традиционным бизнесом вы ни занимались.





Ресурсное состояние

Знакомо ли вам ощущение, что вы можете сдвинуть горы? Вы отлично себя чувствуете физически, эмоционально, горите какой-то идеей и готовы сделать максимум, чтобы ее воплотить. Это и есть ресурсное состояние.

По статистике мы пребываем в нем всего десятую часть времени. Остальную часть жизни даже лучшие из нас находятся не на пике эффективности, а в энергосберегающем режиме. Самая очевидная дорога в ресурсное состояние лежит через «физику»: спорт (особенно кардионагрузки), йога, режим сна, питание, дыхание. Не зря на марафон Ironman едут целыми советами директоров.





Толерантность к неопределенности



Неопределенность дискомфортна для психики человека, это фактор стресса. Потребность знать, что произойдет в обозримом будущем, — вариант проявления инстинкта самосохранения, заложенный эволюцией. Мозгу спокойно и хорошо, когда он может предположить ситуацию за следующим поворотом.

Большинство людей в популяции интолерантны (нетерпимы) к неопределенности. Но современные реалии ею буквально наполнены. Лидером сегодня становится тот, кто не просто мирится с неопределенностью, а любит ее, ощущает интерес и приятное волнение, если не знает, что будет дальше.





Социальный интеллект



Это не интеллект социума, как можно подумать, а способность распознавать намерения, чувства и эмоциональные состояния другого человека по вербальным и невербальным проявлениям. Социальный интеллект означает дальновидность в межличностных отношениях, вынесение точных суждений о людях, прогнозирование наиболее вероятной реакции собеседника. Обладатели этого качества умеют выявлять и отражать направленные против них манипуляции, замечать ложь. Они способны проявлять эмпатию к своим визави и выражать собственные чувства.

Фактически речь идет о даре, который обеспечивает гладкость в отношениях с людьми. Без него невозможны социальная адаптация, межличностное взаимодействие, успех. Социальный интеллект вносит в управленческую эффективность даже больший вклад, чем узкие профессиональные навыки.





Сильное окружение



Настоящий лидер подбирает команду, с которой и сам растет. Он заинтересован в постоянном развитии подчиненных и воспринимает их усиление не в качестве угрозы, а как укрепление общего потенциала.

Окружиться посредственностью и выглядеть «молодцом» на фоне менее компетентных, менее ярких, менее амбициозных — черта авторитарных лидеров, которые выжигают вокруг себя поляну потенциальных конкурентов. Такая стратегия создает иллюзию успешности, но настоящих результатов не приносит. Задача современного лидера — втягивать в свою орбиту общения людей ярких, мотивирующих, вдохновляющих, уже добившихся успеха. Для этого вы сами должны быть для них интересны и привлекательны. Подумайте, чем.





Борьба с автоматизмами



Автоматизмы — это действия, которые мы совершаем не задумываясь, на автомате. Какие-то их них полезны — особенно те, что нарабатывались специально и осознанно (например, навыки вождения автомобиля или ударов по мячу в теннисе). Но большинство сложились стихийно — несколько раз сработав, закрепились и теперь присутствуют в нашей жизни.

Велика вероятность, что такие автоматизмы устарели и уже не являются оптимальными. Это могут быть привычки самого разного масштаба — от ежедневного маршрута на работу до алгоритма принятия управленческих решений. Отказ от сложившихся паттернов действий позволяет оставаться актуальным и развивает творческое мышление. Ломайте автоматизмы с самых мелких — скажем, всю следующую неделю попробуйте чистить зубы левой рукой и посмотрите, что будет.





Транспарентность в управлении

Прозрачны сегодня не только стены офисных зданий и пространства опенспейсов, но и новые эталоны корпоративной культуры. Понятные правила игры, ясность бизнес-процессов и требований к сотрудникам создают в команде правильную обстановку доверия друг другу и руководству. Честные, прямые коммуникации без утаиваний и манипуляций — важный ингредиент «лидерства 2.0».





Осознанность



Это модное слово любят все — от псевдогуру до настоящих мудрецов. Быть осознанным — значит не только жить «в моменте», здесь и сейчас, но и точно понимать, какие у вашего бизнеса ценности, что для вас по-настоящему важно, к какой цели вы идете.





Diversity management



Концепция с таким названием исходит из того факта, что все люди разные. Лидеру это необходимо не просто признавать и принимать, но и эффективно использовать в работе.

Diversity management — больше чем толерантность к разнообразию, это умение им руководить. Команда, составленная из людей разного возраста, с различными установками и вкусами, с отличающимся профессиональным бэкграундом, сложна в управлении. Зато она имеет неограниченный потенциал в плане синергии и развития — конечно, при условии, что лидер освоит необходимую науку.





Inclusive management



Этот пункт — про умение создать обстановку, позволяющую каждому члену команды вносить свой вклад, предлагать, брать на себя ответственность. Только воспринимая подчиненных как сильных и достойных доверия специалистов, вы сможете смело делегировать им принятие важных решений, не бояться делиться полномочиями, слышать и ценить чужое мнение.

Если лидер в глубине души не верит в свою команду и продолжает управлять в парадигме «хочешь сделать хорошо — сделай сам», он получает целый офис праздно шатающихся безынициативных сотрудников. И в то же время тонет в операционке, работая по 20 часов в сутки. Мантра «сделаю сам» — это не перфекционизм или героизм, а неумение делегировать и управленческая некомпетентность.





Дерзость



Вы наверняка слышали об аббревиатуре SMART. Цель должна быть конкретной (S, specific), измеримой (M, measurable), достижимой (A, archivable), значимой (R, relevant), определенной во времени (T, time). Очень эффективный акроним, однако при его интерпретации часто забывают важную деталь относительно буквы «A» — она имеет два значения.

Цель должна быть не только достижимой, но и амбициозной (A, ambitious) — то есть дерзкой, глобальной. Она будет вас мотивировать, если предполагает значительный рост относительно вашего нынешнего уровня, при этом является реалистичной. Именно под цель выделяется энергия, поэтому чем глобальнее первая — тем больше у вас второй!





Страсть



Что бы вы ни делали, делайте это со страстью. Если проект не интересует даже вас, то остальным сотрудникам, партнерам, клиентам точно будет на него наплевать. Вовлекитесь в процесс эмоционально, поймайте состояние потока, прочувствуйте значимость результатов своего труда. Влюбитесь по уши в то, чем занимаетесь… или не занимайтесь этим совсем.





Антихрупкость



Это способность системы (будь то человек, бизнес или целая страна) выходить из кризиса, став сильнее, сложнее и совершеннее.

По классификации Нассима Талеба, существует три типа систем. Хрупкие не выдерживают первой же турбулентной ситуации, ломаются и идут ко дну. Так тонет бумажный кораблик в шторм или разоряется несетевая экокофейня в центре Москвы после двух месяцев карантина. Стабильные системы не реагируют на ситуацию кризиса ни взлетом, ни падением, для них изменения контекста безразличны. С деревянным бревном даже в бурю ничего не случится — оно удержится на плаву, как и нефтяные госгиганты во времена финансовых цунами. Антихрупкие же системы подобны серферу, который во время шторма не просто пытается выжить, а берет доску и покоряет волны. Лидер сегодняшнего дня — такой серфер.

Достичь антихрупкости самому и построить соответствующую архитектуру бизнес-процессов — новая лидерская сверхзадача. Ее я подробно разбираю на курсе «Антихрупкость», который стартует в РАНХиГС 7 ноября.