Пять законов гибкости, помогающих процветать во время перемен

В банке стало традицией устраивать в начале осени большие спортивные состязания. Но если раньше уралсибовцы сражались на футбольных полях и волейбольных площадках, то в этот раз баталии развернулись в виртуальном пространстве.

Есть закономерности, которые знают и используют самые успешные мировые бренды. Если применять их в своей жизни, то любой кризис может стать мостом к новым достижениям. Как этого добиться, рассказывает автор книги «Миллионер с хорошей кармой» Владимир Древс.

Есть закономерности, которые знают и используют самые успешные мировые бренды. Если применять их в своей жизни, то любой кризис может стать мостом к новым достижениям. Как этого добиться, рассказывает автор книги «Миллионер с хорошей кармой» Владимир Древс.

Владимир Древс

Во время нынешнего кризиса очень многие люди потеряют и деньги, и бизнес. Потому что каждый день совершают ошибку за ошибкой, не понимая, как правильно действовать в условиях повышенной турбулентности и непредсказуемости.

Можно сказать, что делать сегодня какие-либо выводы и строить долгосрочные планы — глупо. Но это верно, только если не знаешь законов гибкости, которым меня обучил в свое время бизнес-тренер и финансовый консультант Бодо Шефер.

Скорее всего, некоторые из них покажутся вам знакомыми, и это хорошо. Значит, останется воплотить их в жизнь.







Перенимайте ответственность

Мы часто слышим слово «ответственность», но как мало людей понимают его настоящее значение. Представьте сложную ситуацию: например, в вас врезалась машина. Что значит в данном случае «перенять ответственность»? Сказать себе: «Я виноват в том, что произошло»? Да — и это одна сторона медали. Но есть и другая: «ответственность» происходит от слова «ответ», которое подразумевает правильную реакцию на сложившиеся обстоятельства.

Бывают моменты в жизни, которые мы не можем изменить. Но мы решаем (если перенимаем ответственность), как на них откликнуться. Между тем, что случилось, и нашей реакцией всегда есть промежуток. Во время него вы даете оценку критическому положению, которая послужит основой для ответа, определяющего вашу дальнейшую судьбу.

При возникновении трудностей обычно люди дают выход эмоциям, то есть отвечают так, как заложено подсознанием. Другими словами, они не делают выбор — их просто несет. Разумный, рациональный подход предполагает понимание последствий своего поведения. Контролируя эмоции, вы выбираете реакцию, оптимальную для вас и окружающих. Именно это и значит «перенять ответственность».

Когда начинающий предприниматель вдруг богатеет в кризис, большинство думают: просто повезло. Но это ошибочное мнение: везет тем, кто остается гибким, осознавая, что в жизни разное случается. В один день в игре могут измениться правила. Наша ответственность заключается в том, чтобы правильно отреагировать на изменения.

Доказывать людям, что ты не виноват в произошедшем, — значит подпитывать свое эго жертвы, терять энергию. И наоборот: когда мы никого не обвиняем, а стараемся разумно ответить на подарок судьбы, пусть и не самый приятный, наш ум начинает искать выход и генерировать идеи.





Выбирайте из худшего лучшее





Есть старая история. Одного заключенного спросили, зачем он зарезал свою жертву. В ответ тот возмутился: «А разве у меня был иной выход? Я родился в семье, где родители пили и дрались. Видя все свое детство такую жизнь, я тоже пошел по наклонной». У этого несчастного сидельца был брат-близнец, ставший адвокатом. Когда он приобрел известность, журналисты приехали к нему с вопросом: «Как вы всего добились?» Задумавшись, тот произнес: «А разве у меня был другой выход? Родители все мое детство пили и дрались. Я не хотел такой же жизни!»

Рассматривая судьбы этих двух родных людей, можно уверенно утверждать: у нас всегда остается выбор. Даже попав в невыгодную ситуацию, мы имеем возможность осмотреться и попробовать сделать из худшего лучшее.

Каждый раз, когда мы правильно реагируем, расширяется наша зона власти. И наоборот: ошибочные решения уменьшают периметр влияния и увеличивают нашу беспомощность. Жертва вы или победитель, зависит от вашего отношения к ситуации.





Ориентируйтесь на потребности

Компания, которая считала своей целью выпуск пластинок, должна была обанкротиться после появления кассет. А производители последних, если придерживались такого же подхода, потерпели бы крах с изобретением компакт-дисков. Но если строить свое дело, концентрируясь не на продукте, а на покупательской потребности, то разорение бизнесу не грозит. Его владелец будет вынужден подстраиваться под реалии рынка.

Какая потребность скрывается за дисками, пластинками? Желание слушать хорошую музыку. Грамотный продавец всегда ориентируется на удовлетворение этой потребности. При изменении вкусов целевой аудитории и моды он перестраивает свой ассортимент.

Помните: «Либо я гнусь, либо меня ломает». Вот правило, которое заставляет избавляться от шаблонов и быть готовым действовать по-новому.





Создавайте ценность

Этот закон вытекает из предыдущего. Можно сидеть и думать, что бы такое продать, чтобы заработать денег. А можно понаблюдать за людьми и понять, в чем они нуждаются.

Открою один секрет: даже во время кризиса люди хотят решать свои проблемы. Просто лишь единицы осознают, что для этого нужно научиться действовать по-другому.

Стив Джобс не стремился подчинить алчный мир бизнеса, в котором успех сводится к разделению существующего и, как правило, уменьшающегося пирога. Он не ставил целью приумножить собственные банковские счета. Единственное, чем он горел, — желанием выпустить лучший продукт для клиентов. Так что создавайте шедевры.





Будьте другим

Чтобы выделиться среди конкурентов, наивно кидаться громкими заявлениями: «Я лучший!» или «У меня идеальный продукт!». Во-первых, все это не проверишь. Во-вторых, таким маркетинговым клише до сих пор пользуются многие, и оно скорее раздражает. А покупатель не дурак, тем более в наше время, когда есть столько выбора и возможностей.

Но если вы скажете и покажете, чем именно ваш продукт отличается от аналогов, то получите свою порцию потребительского внимания. Например, вы можете продавать не «лучшую пиццу», а ту, в которой использованы только биологически чистые продукты. Или предназначенную для вегетарианцев. Самое время захватить воображение клиентов, предложив им качественный товар или услугу по хорошей цене.