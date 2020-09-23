Яков Миркин о своих финансовых ошибках

Эксперты по финансам часто дают советы другим, но редко говорят о собственных просчетах и потерянных деньгах. По просьбе Finparty известный экономист, профессор Яков Миркин нарушает это правило.

Я видел трейдеров просто удачливых, живущих по наитию. Видел и тех, кто делал все по науке и неизменно проигрывал. Есть те, кто играет на самом деле в казино — только деривативы интереснее. Масса советующих, подсказывающих, кричащих, куда вкладывать, никогда не сообщают нам, когда они теряют сами. Они всегда в выигрыше — публично.

Значит, пора признаваться, в чем и когда я потерял. Впервые — в начале 90-х. На свадьбу родители нам подарили деньги, и все 80-е они лежали в том, что называлось сберкассой, нетронутыми. Сумма была не большая и не маленькая, скажем, пара тысяч, но вполне достаточная, чтобы даже в те времена купить себе дачу или жить отдельно от родителей — внести взнос за кооператив.

Но мы считали, что деньги на самом деле не наши, деньги тяжелые, трудовые, и мы не вправе тратить их. Пусть лежат. Где-то там. Мы даже не считали их деньгами, предпочитая все делать самим. Да и квартиры, блага в нашей жизни считались чем-то на обочине. Мы были коллективисты, нас распропагандировали, мы что-то вечно строили — для всех. Благо было общим.

Эти деньги мы, конечно, потеряли, как и все, а вместе с ними грохнулись сбережения родителей и всех других близких нам людей, скопивших — на что? На старость. В государстве ж эти сбережения называли «денежным навесом». Они были последовательно уничтожены денежными реформами и вспышкой цен начала 90-х годов.

К середине 90-х я создал в Финансовой академии первую в стране кафедру финансовых рынков, написал первый толстый учебник по ценным бумагам. И еще мы сделали первое в стране высшее образование — для тех, кто будет именно на финансовом рынке. Казалось бы, флаг в руки! Первый свой подвиг как инвестора я совершил в Карловых Варах в гранд-отеле Pupp, бывшей гостинице «Москва». И — проиграл. И понял, что природной удачливости, звериного чутья инвестора у меня нет — слишком довлеют голова, рассуждения и невозможность погрузиться в природу, быть полностью интуитивным, чувствуя рынок на кончиках пальцев.

Я упустил прибыль, не играясь в ГКО-ОФЗ в 90-х. Но зато ничего не потерял и в кризис 1998 года, потому что презирал эту финансовую пирамиду. Сто раз предупреждал, что так нельзя, даже в июне 1998-го на Совете безопасности у президента докладывал: впереди финансовый каюк. Пытался трясти высоких должностных лиц. Но когда Бог хочет наказать, он лишает разума большую государственную машину. Никогда я не игрался и в частные финансовые пирамиды 90-х, понимая, что они такое и какая мораль стоит за всей этой возней.

Когда ты действуешь как академический профессор, пусть даже сам участвуя в инвестиционном бизнесе, то оказываешься, что называется, переквалифицирован. Ты слишком много знаешь о рисках. Ты хорошо знаешь международные рынки и поэтому лучше понимаешь природу нашего, родного, ни на минуту не сомневаясь, что он крайне спекулятивен и живет от кризиса до кризиса, от пузыря к пузырю. Пусть даже им рулят великолепные люди и ты относишься к ним с уважением. Такова природа развивающихся рынков (emerging markets), особенно российского. Почему и как — уже много раз объяснял публично. Книги писал об этом — о будущих бумах и кризисах на нашем рынке.

Быть профессором — очень вредно для инвестора, это крайне связывает руки. «Многие знания сулят многие печали». Ты переквалифицирован, все понимаешь в рисках — и поэтому все на рынке делаешь не вовремя. Слишком поздно в него входишь и рано покидаешь.

Так я проиграл в 2000-х, когда ухватил только часть безумного подъема на российском рынке акций. Но зато правильно за полгода предсказал кризис 2008 года и не потерял в нем ни капли. Тогда мы в марте публично представили доклад в Финансовой академии о рисках будущего кризиса, была еще нашумевшая статья в «Российской газете». Но все нас уверяли, что Россия — безопасная гавань, на том и стоим. Стоим до сих пор.

Последний раз я проиграл в нынешний кризис. Все понимал, постоянно всех предупреждал, что взрывные девальвации рубля — регулярны, они были, есть и будут, что впереди — очередные падения. В сделанном мной финансовом прогнозе на 2020 год (в Институте мировой экономики и международных отношений РАН) два из трех сценариев — прокризисные, в том числе один из них — приход «черного лебедя», жесткая посадка.

Фото: Илья Питалев

Но я не хотел уходить в валюту и говорил себе, что раз расходы рублевые, то можно оставаться в рублях, а спекулировать против банка — себе дороже. Особенно в свете постоянно бродящих идей о запрещении хождения валюты внутри страны (в кризис это обычная мера). Да, пока я проиграл, хотя неизвестно, что и кому взбредет в голову и не окажусь ли в выигравших, если вдруг нас накроет следующая волна кризиса.

У меня были удачные инвестиции, и есть, конечно, за что поднять бокал. Но мне кажется, что лучшими моими вложениями стали люди, то, что они умеют, как зарабатывают, с каким искусством и с какой этикой. Мне повезло — всю жизнь я инвестировал свое время, знания и деньги в отличных и действительно порядочных людей.

И еще — когда мне пишут, что «я спас свои деньги благодаря вашим книгам», я счастлив. Сбережение семей, сохранение их имущества, возможности для них быть свободными — это то, на что стоит тратить время, даже когда знаешь вечное: «время — деньги».

Для инвестора очень важно понимать самого себя. Кто ты есть на самом деле. И выбрать именно такое инвестиционное поведение, которое полностью согласуется с тобой. Через себя не перепрыгнешь.

Если у вас это так — удачи, умелой, звериной! Удачи всем нам в новых поисках — со всем чутьем и искусством — на финансовых рынках!

О том, как не надо обращаться с деньгами, если вы не хотите прийти к краху, можно почитать в книге Якова Миркина «Правила бессмысленного финансового поведения»