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Погружаясь во вторую волну коронавируса, мы снова со страхом вглядываемся в будущее. Никто ничего не может гарантировать — идет ли речь о сохранении работы, бизнеса или победе над эпидемией. О способе укрощения мрачных мыслей рассказывает психолог, бизнес-тренер Лилия Ким.

Редакция Finparty



Все статьи автора Саморазговоры: как справиться с тревогой на фоне плохих новостей

Погружаясь во вторую волну коронавируса, мы снова со страхом вглядываемся в будущее. Никто ничего не может гарантировать — идет ли речь о сохранении работы, бизнеса или победе над эпидемией. О способе укрощения мрачных мыслей рассказывает психолог, бизнес-тренер Лилия Ким.

Лилия Ким

Чувство тревоги — вполне обоснованная реакция человека на неприятные моменты жизни или их ожидание. Даже если неутешительные известия не относятся именно к вам, они также могут породить беспокойство — и согласитесь, поводов испытывать негативные эмоции сейчас немало. Это касается как повседневной жизни, так и бизнес-среды, в которой приходится стремительно перестраивать процессы.

Например, переход значительного количества сотрудников на удаленку вызывает чувство тревоги у руководства и самого персонала. Это связано с тем, что мы имеем дело с изменениями, которыми требуется управлять. Любые трансформации — перевод себя, команды или организации из текущего состояния в желаемое и необходимое — требуют огромного количества энергии. Есть способ обуздать накатывающую волну тревожности, чтобы использовать ее энергию как раз для этих целей.

В древнем Китае одним из сильнейших проклятий считалось пожелание жить в эпоху перемен. Оно воспринималось как высшее наказание, поскольку именно в нестабильное время привычные модели и нормы перестают работать или проявляют себя не так эффективно, как раньше. Возникает необходимость в формировании новых алгоритмов поведения, иных стратегий, подборе другого технического обеспечения.

Когда невозможно четко спланировать будущее, предугадать результаты тех или иных действий, приходится либо опираться на интуицию и предположения, либо прибегать к обучению. Но получение дополнительных знаний и навыков требует времени, которого не всегда хватает. Действовать нужно сейчас, быстро и эффективно, а это зачастую крайне сложно. Нет ничего удивительного в том, что в кризис мы увязаем в подавленном эмоциональном состоянии.





Как справиться с этим напряжением

Если вы руководитель, важно подробно объяснять подчиненным те вещи, которые им недостаточно ясны в создавшихся условиях, убирать «пустые зоны». Отвечайте на вопросы, знакомьте команду с новым, делая его более привычным и понятным. При этом нужно видеть как и отрицательные стороны случившихся изменений, так и положительные.



Следует начинать с небольших шагов, используя принцип постепенности. Постарайтесь смотивировать самого себя и команду, опираясь на положительные стороны произошедшего и привлекательность развития. Проявляйте терпимость, оказывайте поддержку сотрудникам, отмечайте даже незначительные их достижения.

Если мы готовы к небольшим сдвигам, то нам легче бывает принять изменения посерьезнее. Усвоив мысль, что процесс преобразований — это неотъемлемая часть жизни, можно научиться получать удовольствие и драйв от сложных ситуаций. Тогда не придется воевать и интенсивно сопротивляться.

Часто мы находимся в упадническом настроении, даже не понимая причину. Вроде бы приняты необходимые меры, все сделано правильно, тем не менее возникает чувство тревоги. Значит, есть что-то, что мы упускаем, не контролируем и, возможно, не осознаем. В этом случае стоит использовать один из инструментов самолидерства — технику саморазговора.

Самолидерство означает приобретенную способность влиять на самого себя, чтобы интенсивно развиваться для достижения поставленных целей. У человека возникает порядка 60 000 мыслей в день, при этом 80% из них негативные, а 10% — новые. Так как наш мозг похож на одноканальный процессор, он удерживает за один раз лишь одну мысль. От того, какой она будет, позитивной или негативной, и зависит наше эмоциональное состояние.

В основном мы не обращаем внимания на мыслительный поток, словно живем в отдельной от него реальности. Но именно размышления, которые прокручиваются в голове без нашего контроля, создают основу для общения с самим собой. Через саморазговор мы в состоянии влиять на цепочку наших мыслей. Когда мы сосредоточены на проблемах, наполняющих безысходностью и страхом, это, конечно, лишь ухудшает наше самочувствие.





Как заменить негативные мысли на позитивные

Для начала нужно научиться замечать их. Испытав состояние тревоги, попытайтесь мысленно проговорить то, что вас беспокоит. Спросите себя, почему вы нервничаете, что вас не отпускает и заставляет переживать. Отвечайте просто и искренне — никто же вас не подслушивает и не контролирует. Как только в процессе саморазговора вы выйдете на причину тревоги, это чувство вас отпустит или, по крайней мере, значительно уменьшится.

Внутренний разговор можно и нужно перенести на бумагу. Возьмите лист, напишите вопросы, о которых говорилось выше, и начинайте отвечать. Фиксируйте любую мысль, приходящую в данный момент, даже самую абсурдную и неприятную. Через какое-то время при должной настойчивости к вам придет понимание, почему вы тревожитесь.

Если дело в конкретном неприятном событии, можно на бумаге схематично изобразить ситуацию. Это позволит глубже ее проанализировать, отметить все плюсы и минусы. По мере того как вы будете проговаривать или записывать свои мысли, вас будет отпускать тяжелый эмоциональный заряд. Вам станет легче смотреть на проблему и видеть решение.

В процессе саморазговора рекомендую ответить на следующие вопросы:

Смогу ли я справиться с проблемами самостоятельно, нужна ли мне помощь извне?

Нуждаюсь ли я в передышке?

Когда ситуация окончательно прояснится и можно будет ее разрешить, что я буду делать?

Иногда мы делимся неприятностями и тревогами с окружающими — знакомыми или даже малознакомыми людьми. Но собеседник может быть недостаточно компетентен, не особо заинтересованным вас слушать, да и вы не всегда способны полностью быть с ним открытым. В случае саморазговоров таких минусов не возникает.

Очень важно говорить с собой, не упуская нюансов, анализируя ситуацию скрупулезно. И в тот момент, когда вы найдете решение или поймете, в каком направлении двигаться, обстановка уже не будет казаться такой тупиковой. Состояние тревоги вас покинет.

Часто люди считают, что на переживания вообще не стоит обращать внимания, пытаются их подавить. Однако гнетущие мысли все равно будут постоянно крутиться в голове, мешать двигаться дальше. Поэтому важно выходить из такого состояния, в том числе хвалить самого себя за уже сделанное, тем самым оказывая мозгу дополнительную помощь. Это даст вам ощущение силы и повысит самооценку. Позволит больше доверять себе и быть спокойным в кризисных обстоятельствах.