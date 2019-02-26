Робосумо, кино и джаз: 23 Февраля в офисах

В преддверии Дня защитника Отечества в коллективах происходил предпраздничный переполох: девушки готовили коллегам-мужчинам сюрпризы, подарки и угощения. О том, как отмечали 23 Февраля в банках и финансовых компаниях, — в нашей подборке.
«Регион»
Для «Региона» День защитника Отечества стал первым праздником, который группа компаний в полном составе отметила в новом офисе на Зубовском бульваре. Приподнятое настроение здесь царило с самого утра: каждому сотруднику при входе вручали по настоящему мужскому набору конфет с очень «пятничными» начинками.
Ну а дальше праздник плавно переместился в другие части офиса. Прекрасная половина «Региона» на славу потрудилась над созданием незабываемой атмосферы: грузинская кухня ждала бойцов на четвертом этаже, фуршет — на восьмом, огромный торт — на десятом… Книга — возможно, и лучший подарок, однако было решено вспомнить другую пословицу — о том, где лежит истинный путь к сердцу мужчины. И судя по радостным лицам защитников Отечества, в коллективе с этим не прогадали.
INPAS
Офис поставщика платежного оборудования и решений к 23 Февраля оформили традиционно — со стилизованными ракетами, танками, камуфляжем.
А вот подарок, который компания преподнесла коллективу, оказался необычным: сотрудники отметили праздник совместным походом в кинотеатр на российскую трагикомедию «Громкая связь». Судя по обсуждениям после просмотра, сильную половину человечества очень трогают проблемы отцов и детей, любви и дружбы.
«Хоум Кредит»
В пятницу в центральном офисе банка с самого утра было весело и празднично: девушки активно поздравляли своих коллег-мужчин.
Например, финансовый блок накрыл стол с угощениями и украсил все симпатичными шарами со звездами. Блоки бизнеса, региональной банковской сети и юридическое подразделение не только приготовили угощения, но и создали небольшую фотозону, где каждый мог сфотографироваться с нарядными коллегами.
НПФ «Согласие»
Здесь боевой дух сотрудников и партнеров компании было решено закалить особыми крепкими подарками. Оригинальная упаковка вручаемого мужчинам напитка была выполнена в стиле, олицетворяющем февральский праздник. Парадные кители, золотые звезды и аксельбанты достойно обрамили предметы дарения. Чем не своя «терракотовая армия»?
ЮниКредит Банк
Сотрудницы розничного блока банка все утро готовились к празднику — прибирались, заправляли кровать, стирали носки, придумывали вкусный завтрак.
Стараясь переделать все дела, девушки не успели как следует нарядиться, поэтому встречали сильную половину коллектива... в халатах и бигудях.
«Зенит»
Центр «Сибирский» банка «Зенит» стал призывным пунктом: 21 февраля всем мужчинам были вручены повестки, а 22-го их встречали представитель военкомата и ассистенты-медсестры. Тут же определялись возраст призывника по ощущению на утро пятницы, рост (в любых единицах измерения), вес (в байтах), зрение (в купюрах, которые отчетливо получается рассмотреть), слух (по слышимости происходящего в кабинете руководителя), образование (на старославянском, если вспомнят), а также желаемый род войск — сухопайные, бумажные, сонные, курортные, межгалактические.
После общего построения начались испытания для призывников: физподготовка в виде отжиманий, проверка конструкторских способностей (парни конструировали автомат, получились очень разные модели), тестирование вкусовых рецепторов и координации (в танцевальных баттлах), оценка взаимопонимания. И конечно, девушки поддерживали своих коллег. В результате проведенных испытаний все участвовавшие в них мужчины были признаны годными к работе.
«ДельтаКредит»
Сотрудницы этого банка организовали для коллег праздник в стиле 30-х годов. В офисе звучали зажигательный джаз и медленный блюз, на столах были салаты оливье и мимоза, сырники с малиновым вареньем и сгущенкой, пирожные картошка и эклеры.
В тематической фотозоне финансисты примерили на себя образы героев «Белой гвардии» и «Доктора Живаго», надев шляпы, роскошные боа, шали, бабочки и взяв револьверы.
«Универ»
В инвестиционной группе «Универ» мужчинам тоже не давали скучать. В этом году традиционный праздник здесь решили провести в формате футбольной вечеринки.
На входе героев дня встречала с веселыми корпоративными речевками команда чирлидеров — женская половина коллектива. Сотрудникам дарили фанатские шарфы с гербом компании и приглашали их попозировать для фото с милыми девушками из группы поддержки.
После этого всем выдавали билеты на «матч», который состоялся во второй половине дня. В ожидании него защитники Отечества могли провести время в организованном в офисе спортбаре за легкими снеками и прохладительными напитками.
«Велес Капитал»
В честь праздника компания устроила церемонию награждения героев сериала «Волк с Мантулинская-стрит». Каждый мужчина прошел по красной дорожке с бокалом игристого лимонада под аплодисменты и вспышки фотокамер, а также получил заветный конверт, дающий путевку в большое кино, — сертификат на посещение кинопремьер.
Атмосферу дополняли праздничное угощение и музыкальные треки из знаменитого фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит».
«Банки.ру»
Утром все мужчины компании получили приятные поздравления по SMS, а у выхода из лифта их встречали фигуры девушек, собранные из воздушных шариков. «Какое надувательство!» — прокомментировали виновники торжества. Тем не менее фотографировались с фигурами весьма охотно.
В 16:00 все собрались на офисной кухне у праздничного стола. Рядом с ним заработала точка по приготовлению хот-догов: прекрасная половина коллектива делала их для мужчин собственноручно. Кроме того, от руководства «Банки.ру» сотрудники получили особый подарок — беговую дорожку. «Но спорт — это с понедельника, а сейчас нужно праздновать!» — предупредила генеральный директор холдинга Динара Юнусова.
Закончился вечер веселым танцевальным конкурсом, в котором мужчины не отставали от девушек.
Русфинанс Банк
Сотрудницы московского офиса банка накрыли традиционный праздничный стол, а также предусмотрели сюрпризы в виде интерактивных игр. Например, в робосумо нужно было попытаться вытолкнуть робот своего противника за пределы круглого полигона. В интерактивном боулинге компьютерная система отслеживала движение руки, а видеопроектор менял рисунок на дорожке — зрелище получилось необычным и эффектным.
Офис банка в Самаре был украшен веселыми фигурами из шаров в стиле милитари, создававшими праздничное настроение.
Связь-Банк
Утром 22 февраля мужскую половину Связь-Банка встречал женский десант. Девушки в нарядных платьях и пилотках не только дарили улыбки и радовали глаз, но и вручали подарки — шоколадные календари.
Ближе к обеду поздравления были слышны во всех департаментах: одни накрывали полевую кухню, другие устраивали квест, а третьи прямо в офисе проводили состязания в традиционно мужских занятиях — рыбной ловле, стрельбе, чистке картошки на скорость, а также в моделировании боевых устройств из пластилина.
«Фридом Финанс»
В этой компании многочисленные представители сильного пола тоже не скучали с самого утра: красотки в костюмах женщин-кошек приглашали коллег на конкурсы, дарили им подарки и давали почувствовать себя супергероями благодаря волшебной фотобудке, преображавшей своих посетителей в персонажей культовых фильмов.
В программе развлечений и конкурсов значились перетягивание каната, футбол, видеопоздравления, а в качестве угощения было предусмотрено много пиццы!
QIWI
Сотрудницы проекта «Совесть» группы QIWI пригласили всех своих склонных к риску мужчин сыграть по-крупному — прокачать удачу в импровизированном казино. Переговорные комнаты в офисе на время превратились в зоны с покером, рулеткой и блек-джеком.
Придя на работу, парни нашли на столах интригующее послание, в котором сообщалось о локациях игр, а также о доступном кеше для ставок. Сорванный куш предлагалось обналичить в «псевдомагазине», купив брендированные толстовки, шуточные сувениры для дома или своего рабочего стола.
Особый ажиотаж вызвали оригинальные сертификаты от девушек «Совести», например на курс экстремального вождения, урок креативного письма или на прохождение индивидуальных фитнес-тренировок.
«Открытие Брокер»
В честь Дня защитника Отечества прекрасная часть коллектива компании «Открытие Брокер» подготовила для мужчин несколько сюрпризов. В разных корпусах офиса были открыты кинотеатры, в которых весь день показывали фильмы про мир финансов и инвестиций. Во время сеансов зрители могли заказать колу и попкорн, а в перерывах между ними — поделиться эмоциями от фильмов и насладиться закусками из разных стран, которые их ждали на кухнях офиса.
Также защитники Отечества с удовольствием приняли участие в костюмированной фотосессии. Можно было сделать фото в военных костюмах различных исторических эпох. Фотозона стала настолько популярной, что поток желающих сфотографироваться не утихал даже после завершения рабочего дня.
БКС
В московском офисе БКС праздник посвятили супергеройской тематике. На входе мужчин приветствовал Человек-паук, а прекрасные девушки приглашали их на фотосессию и угощали фирменными коктейлями, дарующими сверхспособности.
Затем сотрудников ждали различные испытания, на которых они могли продемонстрировать снайперскую меткость, помериться силами с коллегами с помощью специального устройства, сразиться в компьютерные игры или погрузиться в виртуальную реальность. Завершилось все вручением призов лучшим стрелкам.
Ситибанк
В рязанском офисе Ситибанка своим мужчинам посвятили сразу несколько дней. Так, еще 21 февраля сотрудницы организовали для них турнир по боулингу.
Защитники Отечества окунулись в атмосферу поединка, дух соперничества помог каждому почувствовать себя настоящим бойцом. Победители, конечно же, были награждены призами.
А 22 февраля дамы вручили мужской половине коллектива полезные для офиса и не только подарки — кружки. Также специально для ребят они записали в студии песню, которую придумали сами, и сняли видеоклип.
Совкомбанк
В разных городах России поздравили сотрудников Совкомбанка. Женская часть коллективов постаралась от души: девушки офисы украсили, сами нарядились и, конечно, накрыли праздничные столы. Без внимания и угощения не остался ни один боец!
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