Робосумо, кино и джаз: 23 Февраля в офисах

19 февраля в отеле «Марриотт» на Новом Арбате «БКС Капитал» провел для клиентов конференцию «Российский рынок: инвестиции в зоне турбулентности». На ней эксперты объяснили, почему на отечественные ценные бумаги следует смотреть с оптимизмом.

В преддверии Дня защитника Отечества в коллективах происходил предпраздничный переполох: девушки готовили коллегам-мужчинам сюрпризы, подарки и угощения. О том, как отмечали 23 Февраля в банках и финансовых компаниях, — в нашей подборке.

В преддверии Дня защитника Отечества в коллективах происходил предпраздничный переполох: девушки готовили коллегам-мужчинам сюрпризы, подарки и угощения. О том, как отмечали 23 Февраля в банках и финансовых компаниях, — в нашей подборке.

«Регион»

Для «Региона» День защитника Отечества стал первым праздником, который группа компаний в полном составе отметила в новом офисе на Зубовском бульваре. Приподнятое настроение здесь царило с самого утра: каждому сотруднику при входе вручали по настоящему мужскому набору конфет с очень «пятничными» начинками.

Ну а дальше праздник плавно переместился в другие части офиса. Прекрасная половина «Региона» на славу потрудилась над созданием незабываемой атмосферы: грузинская кухня ждала бойцов на четвертом этаже, фуршет — на восьмом, огромный торт — на десятом… Книга — возможно, и лучший подарок, однако было решено вспомнить другую пословицу — о том, где лежит истинный путь к сердцу мужчины. И судя по радостным лицам защитников Отечества, в коллективе с этим не прогадали.



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INPAS

Офис поставщика платежного оборудования и решений к 23 Февраля оформили традиционно — со стилизованными ракетами, танками, камуфляжем.



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А вот подарок, который компания преподнесла коллективу, оказался необычным: сотрудники отметили праздник совместным походом в кинотеатр на российскую трагикомедию «Громкая связь». Судя по обсуждениям после просмотра, сильную половину человечества очень трогают проблемы отцов и детей, любви и дружбы.

«Хоум Кредит»

В пятницу в центральном офисе банка с самого утра было весело и празднично: девушки активно поздравляли своих коллег-мужчин.



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Например, финансовый блок накрыл стол с угощениями и украсил все симпатичными шарами со звездами. Блоки бизнеса, региональной банковской сети и юридическое подразделение не только приготовили угощения, но и создали небольшую фотозону, где каждый мог сфотографироваться с нарядными коллегами.



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НПФ «Согласие»

Здесь боевой дух сотрудников и партнеров компании было решено закалить особыми крепкими подарками. Оригинальная упаковка вручаемого мужчинам напитка была выполнена в стиле, олицетворяющем февральский праздник. Парадные кители, золотые звезды и аксельбанты достойно обрамили предметы дарения. Чем не своя «терракотовая армия»?

ЮниКредит Банк

Сотрудницы розничного блока банка все утро готовились к празднику — прибирались, заправляли кровать, стирали носки, придумывали вкусный завтрак.





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Стараясь переделать все дела, девушки не успели как следует нарядиться, поэтому встречали сильную половину коллектива... в халатах и бигудях.

«Зенит»

Центр «Сибирский» банка «Зенит» стал призывным пунктом: 21 февраля всем мужчинам были вручены повестки, а 22-го их встречали представитель военкомата и ассистенты-медсестры. Тут же определялись возраст призывника по ощущению на утро пятницы, рост (в любых единицах измерения), вес (в байтах), зрение (в купюрах, которые отчетливо получается рассмотреть), слух (по слышимости происходящего в кабинете руководителя), образование (на старославянском, если вспомнят), а также желаемый род войск — сухопайные, бумажные, сонные, курортные, межгалактические.

После общего построения начались испытания для призывников: физподготовка в виде отжиманий, проверка конструкторских способностей (парни конструировали автомат, получились очень разные модели), тестирование вкусовых рецепторов и координации (в танцевальных баттлах), оценка взаимопонимания. И конечно, девушки поддерживали своих коллег. В результате проведенных испытаний все участвовавшие в них мужчины были признаны годными к работе.

«ДельтаКредит»

Сотрудницы этого банка организовали для коллег праздник в стиле 30-х годов. В офисе звучали зажигательный джаз и медленный блюз, на столах были салаты оливье и мимоза, сырники с малиновым вареньем и сгущенкой, пирожные картошка и эклеры.

В тематической фотозоне финансисты примерили на себя образы героев «Белой гвардии» и «Доктора Живаго», надев шляпы, роскошные боа, шали, бабочки и взяв револьверы.



«Универ»

В инвестиционной группе «Универ» мужчинам тоже не давали скучать. В этом году традиционный праздник здесь решили провести в формате футбольной вечеринки.





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На входе героев дня встречала с веселыми корпоративными речевками команда чирлидеров — женская половина коллектива. Сотрудникам дарили фанатские шарфы с гербом компании и приглашали их попозировать для фото с милыми девушками из группы поддержки.

После этого всем выдавали билеты на «матч», который состоялся во второй половине дня. В ожидании него защитники Отечества могли провести время в организованном в офисе спортбаре за легкими снеками и прохладительными напитками.



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«Велес Капитал»

В честь праздника компания устроила церемонию награждения героев сериала «Волк с Мантулинская-стрит». Каждый мужчина прошел по красной дорожке с бокалом игристого лимонада под аплодисменты и вспышки фотокамер, а также получил заветный конверт, дающий путевку в большое кино, — сертификат на посещение кинопремьер.









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Атмосферу дополняли праздничное угощение и музыкальные треки из знаменитого фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит».

«Банки.ру»

Утром все мужчины компании получили приятные поздравления по SMS, а у выхода из лифта их встречали фигуры девушек, собранные из воздушных шариков. «Какое надувательство!» — прокомментировали виновники торжества. Тем не менее фотографировались с фигурами весьма охотно.

В 16:00 все собрались на офисной кухне у праздничного стола. Рядом с ним заработала точка по приготовлению хот-догов: прекрасная половина коллектива делала их для мужчин собственноручно. Кроме того, от руководства «Банки.ру» сотрудники получили особый подарок — беговую дорожку. «Но спорт — это с понедельника, а сейчас нужно праздновать!» — предупредила генеральный директор холдинга Динара Юнусова.

Закончился вечер веселым танцевальным конкурсом, в котором мужчины не отставали от девушек.









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Русфинанс Банк

Сотрудницы московского офиса банка накрыли традиционный праздничный стол, а также предусмотрели сюрпризы в виде интерактивных игр. Например, в робосумо нужно было попытаться вытолкнуть робот своего противника за пределы круглого полигона. В интерактивном боулинге компьютерная система отслеживала движение руки, а видеопроектор менял рисунок на дорожке — зрелище получилось необычным и эффектным.







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Офис банка в Самаре был украшен веселыми фигурами из шаров в стиле милитари, создававшими праздничное настроение.



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Связь-Банк

Утром 22 февраля мужскую половину Связь-Банка встречал женский десант. Девушки в нарядных платьях и пилотках не только дарили улыбки и радовали глаз, но и вручали подарки — шоколадные календари.



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Ближе к обеду поздравления были слышны во всех департаментах: одни накрывали полевую кухню, другие устраивали квест, а третьи прямо в офисе проводили состязания в традиционно мужских занятиях — рыбной ловле, стрельбе, чистке картошки на скорость, а также в моделировании боевых устройств из пластилина.

«Фридом Финанс»

В этой компании многочисленные представители сильного пола тоже не скучали с самого утра: красотки в костюмах женщин-кошек приглашали коллег на конкурсы, дарили им подарки и давали почувствовать себя супергероями благодаря волшебной фотобудке, преображавшей своих посетителей в персонажей культовых фильмов.





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В программе развлечений и конкурсов значились перетягивание каната, футбол, видеопоздравления, а в качестве угощения было предусмотрено много пиццы!





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QIWI



Сотрудницы проекта «Совесть» группы QIWI пригласили всех своих склонных к риску мужчин сыграть по-крупному — прокачать удачу в импровизированном казино. Переговорные комнаты в офисе на время превратились в зоны с покером, рулеткой и блек-джеком.

Придя на работу, парни нашли на столах интригующее послание, в котором сообщалось о локациях игр, а также о доступном кеше для ставок. Сорванный куш предлагалось обналичить в «псевдомагазине», купив брендированные толстовки, шуточные сувениры для дома или своего рабочего стола.





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Особый ажиотаж вызвали оригинальные сертификаты от девушек «Совести», например на курс экстремального вождения, урок креативного письма или на прохождение индивидуальных фитнес-тренировок.



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«Открытие Брокер»

В честь Дня защитника Отечества прекрасная часть коллектива компании «Открытие Брокер» подготовила для мужчин несколько сюрпризов. В разных корпусах офиса были открыты кинотеатры, в которых весь день показывали фильмы про мир финансов и инвестиций. Во время сеансов зрители могли заказать колу и попкорн, а в перерывах между ними — поделиться эмоциями от фильмов и насладиться закусками из разных стран, которые их ждали на кухнях офиса.

Также защитники Отечества с удовольствием приняли участие в костюмированной фотосессии. Можно было сделать фото в военных костюмах различных исторических эпох. Фотозона стала настолько популярной, что поток желающих сфотографироваться не утихал даже после завершения рабочего дня.











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БКС

В московском офисе БКС праздник посвятили супергеройской тематике. На входе мужчин приветствовал Человек-паук, а прекрасные девушки приглашали их на фотосессию и угощали фирменными коктейлями, дарующими сверхспособности.





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Затем сотрудников ждали различные испытания, на которых они могли продемонстрировать снайперскую меткость, помериться силами с коллегами с помощью специального устройства, сразиться в компьютерные игры или погрузиться в виртуальную реальность. Завершилось все вручением призов лучшим стрелкам.









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Ситибанк

В рязанском офисе Ситибанка своим мужчинам посвятили сразу несколько дней. Так, еще 21 февраля сотрудницы организовали для них турнир по боулингу.





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Защитники Отечества окунулись в атмосферу поединка, дух соперничества помог каждому почувствовать себя настоящим бойцом. Победители, конечно же, были награждены призами.

А 22 февраля дамы вручили мужской половине коллектива полезные для офиса и не только подарки — кружки. Также специально для ребят они записали в студии песню, которую придумали сами, и сняли видеоклип.

Совкомбанк

В разных городах России поздравили сотрудников Совкомбанка. Женская часть коллективов постаралась от души: девушки офисы украсили, сами нарядились и, конечно, накрыли праздничные столы. Без внимания и угощения не остался ни один боец!