Музыкально-цветочная феерия, или 8 Марта в офисах

Более 900 автомобилей и 150 мировых и европейских премьер — в Женеве 89-й раз проходит международный автосалон. Специально для Finparty российская гонщица Наталья Фрейдина составила подборку наиболее примечательных его экспонатов.

Иногда нам очень сложно бывает принять какое-то решение, особенно если есть несколько альтернативных вариантов и каждый имеет свои плюсы и минусы. Наталья Пронина рассказывает, как cделать правильный выбор.

Сам себе ресурс: три способа принять верное решение

Кабинеты утопают в цветах, с этажей доносятся музыка и комплименты... В офисы банков и финансовых компаний пришел Международный женский день. О том, как мужчины поздравили прекрасную часть коллективов, — в нашей подборке.

Кабинеты утопают в цветах, с этажей доносятся музыка и комплименты... В офисы банков и финансовых компаний пришел Международный женский день. О том, как мужчины поздравили прекрасную часть коллективов, — в нашей подборке.

НПФ «Согласие»

В офисе фонда виновниц торжества встречали забавные мимы. Они дарили девушкам прекрасные розы, поднимали настроение пантомимой и предлагали вместе сфотографироваться, чтобы запечатлеть в кадре радостный момент.



1 /2

Позже женской половине коллектива преподнесли в подарок необычные наборы под названием «Прекрасное — прекрасным». Помимо конфет и поздравительной открытки дамы нашли в нарядных коробках театральный бинокль и афишу фестиваля «Золотая маска», который отмечает в этом году 25-летие.

Банк «Русский Стандарт»

В «Русском Стандарте» мужчины с самого утра украсили офис и организовали для представительниц прекрасного пола веселые тематические фотосессии.



1 /2

Для этого на одном из этажей женщин ждали бравые парни в сомбреро с гитарами и маракасами, на другом — космонавты в полной амуниции. Без букета и сладких угощений не осталась в праздничный день ни одна из дам.

«Велес Капитал»

В этом офисе благодаря легкой французской музыке царила атмосфера весеннего Парижа. Уже на входе виновниц торжества встречали с подарками.







1 /4

Неповторимость момента помогало запечатлеть волшебное интерактивное зеркало. Оно делало не только моментальные фотографии, но и комплименты всем решившим узнать, кто же на свете всех милее.

«Открытие Брокер»

У входа в офис компании для девушек было приготовлено угощение — экзотическое тайское мороженое. Заодно желающие могли взять урок по его изготовлению.

Также в течение дня дамы побывали на мастер-классе по выращиванию суккулентов — растений в небольших горшках, не требующих частого полива.

А изюминкой праздника стала фотосессия на раритетный фотоаппарат. От желающих понаблюдать за съемочным процессом и проявлением собственных фото не было отбоя. Помимо этого, в каждом подразделении мужчины порадовали своих прекрасных коллег отдельными сюрпризами: подарками, цветами, мастер-классами и даже массажем.



1 /2

«Банки.ру»

Главный подарок сотрудницам холдинга вручили с самого утра — массажное кресло. Устройство с виду напоминает космический ложемент и массирует примерно все и во все стороны. А еще у него есть режим, погружающий пользователя практически в невесомость.

Протестировав аппарат, барышни перешли к шампанскому и легким закускам. Отдельного внимания заслужил салат в тайском стиле, который приготовил один из сотрудников холдинга.

Фуршет плавно перетек в мастер-класс по рисованию сухой пастелью, на котором, не без помощи шампанского, девушками были созданы шедевры изобразительного искусства.







1 /4



1 /2

Официальная часть праздника завершилась еще одним сюрпризом: на десерт подали два вкусных торта, приготовленных одним из сотрудников (жена помогала, но все же!).





«Фридом Финанс»

В инвесткомпании праздник отметили с французским шармом. Утром дам встречали живая музыка и мим, который угощал всех круассанами и соком.

Большой популярностью пользовалась организованная в лобби фотозона, переносившая сотрудниц в романтичный весенний Париж. И настоящий фурор произвел художник, который в течение дня писал портреты представительниц прекрасного пола. Праздник завершился поздравлениями от коллег-мужчин и десертами.



1 /2





QIWI



Сотрудники проекта «Совесть» группы QIWI накануне 8 Марта превратили офис в центр развлечений. Праздничную атмосферу с утра создавали музыканты-саксофонисты, а на рабочих столах девушек ждали букет тюльпанов и путеводитель, позволяющий составить план отдыха на день.

Дамы могли посетить импровизированный кинозал с попкорном и напитками и посмотреть романтические фильмы, а для тех, кто хотел более активного времяпрепровождения, работали зоны караоке и данс-холла. Также девушки делали памятные снимки, а ближе к концу дня в офисе открылся небольшой бар, где профессионалы смешивали смелые коктейли.

ЮниКредит Банк

Мужчины розничного блока ЮниКредит Банка весело встречали прекрасную половину коллектива мексиканскими мотивами. Настроение в это морозное, но солнечное утро поднимали яркие пончо и сомбреро, разноцветные пиньяты (мексиканские игрушки из папье-маше) и экзотические кактусы.

Связь-Банк

По-весеннему яркое солнце и голубое небо стали эффектным фоном, на котором нежные розы в руках мужчин банка выглядели особенно выразительно. Дамы с раннего утра принимали поздравления от любимых коллег и украшали свои рабочие места букетами.

Глава банка Денис Ноздрачев поздравил сотрудниц в специальном обращении, пожелав им весеннего настроения, жизнерадостности и вдохновения.

«ДельтаКредит»

В офисах банка «ДельтаКредит» прошли зажигательные вечеринки в стиле «Оскара». Девушки смогли почувствовать себя на месте кинодив: в программе значились дефиле по красной ковровой дорожке, фотосессия с голливудскими звездами, демонстрация шедевров мирового кинематографа и, конечно, торжественное награждение.

«Зенит»

В головном офисе банка в Москве развесили воздушные шары и пригласили саксофониста, который встречал виновниц торжества праздничными мелодиями.

В центре «Приволжский» «Зенита», что в Казани, дам встречали заводные мексиканцы и медведь. С ними представительницы прекрасной половины коллектива фотографировались на память, получив в подарок цветы.

INPAS

Здесь женский праздник отметили... блинами. Ведь 8 Марта — это не только букеты, комплименты, цветы и улыбки, но и начало весны, на которое в этом году приходится Масленица.

«Финам»

Накануне Международного женского дня офис холдинга преобразился: на стенах благоухали большие яркие цветы, повсюду были праздничные воздушные шары и бумажные бабочки. При входе всех девушек ждали весенние тюльпаны.

«Хоум Кредит»

В холле центрального офиса банка сотрудниц встречали цветами и живой музыкой. Затем поздравления с наступающим праздником продолжались в подразделениях.



1 /2

Мужчины дарили дамам букеты, накрывали для них столы с угощениями, украшали помещения воздушными шарами.

«Сбербанк Управление активами»

Здесь сотрудники встречали девушек с букетами и под живую музыку, которую играл приглашенный скрипач. В конце дня для виновниц торжества был накрыт праздничный стол.

Русфинанс Банк

В московском офисе банка торжества проходили в формате «кофе по-французски». Для сотрудниц было приготовлено сладкое угощение и организована праздничная фотосессия с инновационным селфи-зеркалом.

С помощью этого устройства желающие могли отправиться в виртуальный вояж, чтобы сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни, Елисейских Полей и лавандового заката в Провансе.

Офис банка в Самаре тоже выглядел нарядно — по традиции его украсили цветами и праздничными композициями из шаров.

Ситибанк

В отделении банка в Рязани праздничные мероприятия длились всю неделю. Начались они с мастер-класса, участницы которого попробовали технику рисования пальцами. В итоге у них получились настоящие шедевры, украшающие теперь стены офиса.





1 /3

Затем дамы побывали на дегустации бургеров с мраморной говядиной, смогли попробовать чудесный морс, необыкновенные роллы и таящую во рту пиццу.



1 /2

Далее последовали мероприятия, связанные с бьюти-индустрией. Первым был тренинг «Фейсфитнес, или гимнастика для лица», а чуть позже основатели проекта «Тюнинг тела» поделились простыми секретами быстрого похудения.

Следующим стал девичник в студии красоты. Сотрудницы банка узнали об особенностях ухода за волосами, заодно продегустировали напитки, фрукты и сладости, а также приняли участие в конкурсах и розыгрышах.

Ну а 7 марта розовая пантера и очаровательный лис вручали дамам в офисе конфеты и предлагали сделать фото на память. Кроме того, к празднику мужская половина коллектива записала в студии песню «Для наших женщин!» и сняла клип.

«Регион»

Ну какая девушка не мечтала хотя бы раз получить букет из рук настоящего гусара? Или чтобы улыбка Джеймса Бонда оказалась предназначена только ей. Накануне праздника для прекрасной половины «Региона» эти мечты сбылись. Сотрудниц компании встречали цветами и сладостями настоящие герои, задавая прекрасное и слегка романтичное настроение, которое затем поддерживалось несмолкающими комплиментами коллег.



1 /2

БКС

При входе в офис сотрудниц компании ждали веселые фьеки — белые мимы, похожие на большие пушинки. Под музыку они дарили каждой девушке букет роз.

В течение дня большой популярностью у всех пользовалась фотозона, в которой был воссоздан загадочный лес из сказок.

На парфюмерном мастер-классе желающие могли создать уникальный аромат, а на занятии по изготовлению украшений из живых цветов — добавить изюминку к своему образу. Проявить талант предлагалось также на мастер-классах по декорированию капкейков и росписи футболок.













1 /7



1 /2

ОТП Банк

Учитывая Масленую неделю, в московских офисах банка девушкам предложили на денек забыть о диетах и позволить себе на завтрак блины, приготовленные по традиционным рецептам. Также в праздничном меню значились венские вафли.

Ну и какая Масленица без веселья? В головной офис банка пригласили художника, который рисовал забавные шаржи для всех, кто готов посмеяться над собой.

Национальный Расчетный Депозитарий

В НРД прекрасную половину коллектива ждала целая россыпь сюрпризов — от встречающего на входе концерта поп-группы до народных плясок казачьего ансамбля.

Вишенкой на торте стал профессиональный макияж у визажистов. С самого утра к феям, колдующим с тенями и блестками, выстроилась очередь, которая затем перемещалась к прессволлу, украшенному цветами. Там для преобразившихся дам проходила фотосессия.

«Универ»

В «Универе» праздник прошел по мотивам одноименного телесериала. Съемки нового сезона под названием «Дружная общага» начинались на входе в офис, где можно было встретить всех героев ситкома: Сашу, Кузю, Майкла, Антона, Машу. Они веселили девушек, фотографировались с ними и угощали их сладостями.





1 /3

Однако в этот весенний день милым дамам предстояло и непростое испытание — им пришлось сдавать зачет самому Сильвестру Андреевичу.



1 /2

На зачете необходимо было тянуть билет и отвечать на вопросы по дисциплине «Мода и стиль в гардеробе». После чего в зачетке ставили оценку, дарили цветы и подарки.

«Международный Финансовый Клуб»

Мужчины этого банка пригласили в офис стилистов, визажистов и парикмахеров, чтобы сотрудницы могли воспользоваться их услугами и навести красоту в преддверии праздника. Ну и традиционно виновницам торжества дарили много цветов.