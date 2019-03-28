Новая высота: на «Розе Хутор» прогремел AFP Snow Edition

20 марта в головном офисе Росбанка состоялась пресс-конференция, на которой его топ-менеджеры рассказали о развитии бизнеса, а также представили новый сайт.

«Лучше гор могут быть только… горы с установленными на них динамиками» — эта фраза как нельзя лучше характеризует фестиваль, прошедший 22—24 марта в Сочи при поддержке Альфа-Банка.

«Лучше гор могут быть только… горы с установленными на них динамиками» — эта фраза как нельзя лучше характеризует фестиваль, прошедший 22—24 марта в Сочи при поддержке Альфа-Банка.

Если летний Alfa Future People уже стал культовым, то праздник на «Розе Хутор» — новый формат от создателей крупнейшего фестиваля современной музыки и технологий в России. И он органично вписался в ландшафт горного курорта. В общей сложности за три дня на высотах отыграли более 60 диджеев, а увидеть масштабное шоу собралось 15 000 человек.



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Фестиваль проходил в формате «апре-ски» — развлекательной программы после и во время занятий спортом. Вы взрыхляете снег на сноуборде и одновременно слушаете динамичные сеты популярных исполнителей. Чтобы адреналин у гостей фестиваля зашкаливал, было установлено две сцены на высоте 1100 метров (в Горной олимпийской деревне) и 1600 метров. Под музыку звезд российской электронной сцены, таких как Samir Kuliev, Kate, Fonarev, Alexander Popov и Feel, трассы покорялись легко и с особым азартом.

Традиционная формула успеха Alfa Future People «музыка, спорт и технологии» не осталась в стороне и на этом фестивале. Для заядлых катальщиков работали 13 трасс общей протяженностью 102 км, а семь подъемников бесперебойно доставляли посетителей от сцены к сцене.

Надо отметить, что погода преподнесла участникам фестиваля испытания. Если в Сочи уже чувствуется весеннее пробуждение, то здесь продолжалась зима. В первый день неприятно моросило, а во второй — пошел сильный снег и заметно похолодало. После хорошего снегопада можно было провалиться в сухие и пушистые сугробы.

Впрочем, официальное открытие фестиваля в Горной олимпийской деревне оказалось по-настоящему жарким. AFP Snow Edition — это прежде всего череда шумных вечеринок, поэтому все самое интересное происходило по ночам.

Старт зажигательному действу дали диджеи Andrey Topchy и Giorgi Poliaskas. Под их сеты путешественники и любители гор, пропустив пару коктейлей в местном баре «Берлога», оторвались на полную катушку. На танцполе прямо под звездным небом мы встретили людей из разных городов: Новосибирска и Питера, Ярославля и Екатеринбурга.

Мурманчанин Алексей Игумнов ежегодно посещает летний фестиваль под Нижним Новгородом, а теперь вот опробовал его зимнюю версию. «Ощущения — невероятные! Снежные хлопья бьют по лицу, но внутри тебя огонь. Бросив все дела, специально приехал сюда — организаторы сумели привить любовь к современной музыке, я стал фанатом мероприятия», — прокричал нам Леша под сопровождение оглушительных «туц-туц».

Не сдерживала эмоций компания, состоящая из двух девушек и дамы элегантного возраста. Активная женская группа оказалась семьей — мама Елена Кондакова и ее дочки Катя и Тоня любят веселиться, и посещение фестиваля стало их бодрыми проводами зимы.

«Мы далеки от профессионального музыкального мира. Я шеф-повар, дочери — врач и художник, но движуху обожаем, — объяснила Елена. — Так что зрелище никак пропустить не могли. Мы здесь всего на один день, поэтому пытаемся набрать позитива по максимуму, чтобы его хватило на неделю вперед».

Andrey Topchy и Giorgi Poliaskas играли вместо одного часа целых два. Им удалось растопить не только лед площадки, но и сердца нескольких девушек. Девичья симпатия к героям вечера оказалась настолько сильной, что танцевали они на морозном воздухе в футболках. Веселье закончилось ближе к утру, и самым выносливым выпал шанс встретить, возможно, лучший закат в своей жизни с видом на горы.

В этот же вечер каток «Пингвиния» ждал спортсменов-тусовщиков на Wine Party. Пока гости рассекали на коньках, диджеи сменяли друг друга за пультом. В перерывах между катанием в поп-арт-барах можно было пропустить по стаканчику вина.

В субботу днем участники фестиваля нарезали последние километры по склонам, а вечером вновь погрузились в ритмы бейс-хауса и дабстепа. Началось музыкальное приключение с диджей-парада, который развернулся вдоль набережной реки Мзымта. В лучших традициях карнавалов автомобиль провез большую платформу с диджеями российской промогруппы Grusha Music, увлекая за собой толпу гуляющих.

Кульминация фестиваля состоялась на закрытой площадке «Роза Холл», где хедлайнерами выступили музыкант Apashe из Бельгии и британский дуэт Chase & Status. Первому сейчас 24 года, а композиции он начал выпускать в возрасте 17 лет. Свои песни Apashe сочиняет в нескольких музыкальных стилях, таких как нейрофанк и дабстеп. Парень довольно быстро обзавелся армией поклонников, в том числе в России: его сингл No Twerk стал популярным в отечественном iTunes-чарте. В последнее время жизнь исполнителя — сплошные гастроли по миру, но он умудряется находить время и для записи новых треков.

Энергетика от диджея шла бешеная: звучавшее иначе как танцевальным боевиком не назовешь — мощно, жестко и талантливо. Вот она — музыка будущего, концентрированная и невероятно драйвовая. В какой-то момент пол на втором и третьем ярусах завибрировал от сплоченной танцующей толпы зрителей — ремиксы Apashe завели каждого в зале.

В «Розе Холл» мы разговорились с парой — Машей и Андреем. Молодой человек проживает в Лондоне, который считается одной из мировых столиц клубной жизни. «Но вечеринки AFP не уступают европейским аналогам. Здесь все технологично и модно — как нам нравится», — отметил Андрей.

Фестиваль получился ярким и насыщенным, что уверенно говорит об одном: продолжению — обязательно быть.