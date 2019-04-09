Officeparty: новый стиль и другие новости «Ренессанс Кредита»

Встреча главы банка «Открытие» и мэра Москвы состоится 18 апреля в рамках форума для молодых предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса». На нем эксперты и бизнесмены поделятся своими знаниями в области цифровизации.

Личные финансы — тема деликатная, если не сказать интимная. И при этом она заслуживает самого пристального внимания. Как вести диалог с другими людьми, когда речь заходит о деньгах, рассказывает психолог Станислав Ефремов.

4 апреля в офисе холдинга «Банки.ру» состоялось очередное мероприятие формата Officeparty. На встречу с представителями банка «Ренессанс Кредит» пришли не только форумчане и его клиенты, но и блогеры. А прямую трансляцию увидели 9000 пользователей соцсети «ВКонтакте».

4 апреля в офисе холдинга «Банки.ру» состоялось очередное мероприятие формата Officeparty. На встречу с представителями банка «Ренессанс Кредит» пришли не только форумчане и его клиенты, но и блогеры. А прямую трансляцию увидели 9000 пользователей соцсети «ВКонтакте».

Сабина Хасанова, Наталья Ищенко, Динара Юнусова, Алексей Грибков

Ближе к вечеру привычный для офиса стук по клавишам заглушили голоса, доносящееся с ресепшена. Там царило оживление: клиенты «Ренессанс Кредита» и участники форума на портале Банки.ру пришли на встречу, чтобы из первых уст получить актуальную информацию, а также решить назревшие проблемы. К примеру, замдекана одного из факультетов МГУ Александр Хохлов рассказал нам, что во время последнего визита в банк у него сложилось не очень хорошее впечатление об обслуживании: «Я ждал сотрудника примерно 20 минут при отсутствии какой-либо очереди. И сегодня хотелось бы поближе познакомиться с руководителями финансового института — вполне вероятно, что их отношение к клиенту совсем другое, нежели у рядового персонала».

Александр Хохлов

Примечательно, что у формата Officeparty уже имеются преданные поклонники — некоторые из присутствующих не пропустили ни одной встречи с менеджментом кредитных организаций в стенах «Банки.ру». К ним относится и Владимир Мышкин. «Мне очень понравилось предыдущее общение с главами «Хоум Кредита» и «Уралсиба», таким неформальным и продуктивным одновременно оно вышло, — поделился он с FP. — Хочу узнать как можно больше о «Ренессанс Кредите», в котором один раз открывал счет. Вдруг сегодня я превращусь из случайного потребителя в искреннего приверженца этого банка».

Владимир Мышкин

Деловой части мероприятия дала старт генеральный директор «Банки.ру» Динара Юнусова. Она поприветствовала гостей и кратко рассказала о стратегии крупнейшего финансового супермаркета Рунета.

Нынешняя Officeparty запомнится появлением нескольких новшеств. Теперь все, у кого нет возможности посещать такие встречи, могут заранее оставлять свои вопросы на форуме. Клиенты «Ренессанс Кредита» проявили активность — за несколько дней до мероприятия соответствующий раздел быстро заполнился. Темы, которые больше всего волновали форумчан, директор департамента аналитики и контента «Банки.ру» Сабина Хасанова поднимала в ходе дискуссии с представителями «Ренессанс Кредита».

Другим новшеством стало то, что мероприятие транслировалось в соцсети «ВКонтакте». В общей сложности прямой эфир посмотрели 9000 человек.

У каждой Officeparty есть повод. Так и здесь: «Ренессанс Кредит» решил объявить об изменениях в своей деятельности. Старший вице-президент, директор департамента управления банковскими продуктами Наталья Ищенко рассказала о трансформации продуктовой линейки, в которой впервые появилась, например, услуга агентской ипотеки. Теперь клиентам доступны предложения сразу нескольких ведущих компаний, работающих в этом сегменте рынка.

Исполнительный директор «Ренессанс Кредита» Алексей Грибков представил новый фирменный стиль, охарактеризовав его как более свежий, лаконичный и цифровой. Знак дерева в логотипе преобразовался в заглавную букву «Р». Хорошо знакомые цвета бренда — рубиновый и зеленый — приобрели новые оттенки в соответствии с современными трендами в дизайне.

Примерно час спикеры посвятили диалогу с аудиторией. Вопросы от нее были самые разные: люди интересовались участием банка в создании единой биометрической системы, его отчетностью и финансовыми показателями. В предложениях, поступивших на форум, многие просили повысить скорость обслуживания в отделениях и установить больше круглосуточных банкоматов в торговых и бизнес-центрах.

«Мы один из самых эффективных и рентабельных российских банков, у нас надежный акционер. И мы чувствуем себя уверенно. Можно нести в наш банк деньги», — оптимистично закончил разговор Грибков.

Делясь с нами своими впечатлениями от встречи, он отметил, что публика пришла подготовленной — вопросы оказались детально проработаны, на них было интересно отвечать. «Любая обратная связь — ценный ресурс для нашего роста. Мы стремимся создавать отношения, достойные лояльности», — уточнил топ-менеджер.

По словам Сабины Хасановой, для банков формат Officeparty — шанс без посредников получить срез мнений клиентов. Собранная информация оперативно сводится и учитывается в дальнейшей работе кредитной организации. Это помогает укрепить отношения с действующими клиентами и обрести новых.

Кстати, в этот раз в офисе в числе приглашенных были персоны, ведущие активную деятельность в Интернете, — создатель инстаграм-блога bankirsha_kat Екатерина Миронова и ведущий собственного Youtube-канала «Агрессивный банкир» Иван Салов.

Как заметила Екатерина, блогеры — своего рода ретрансляторы: они обязательно делятся увиденным и услышанным со своими подписчиками. «То, что происходило сегодня, я также выложу на свою страничку, — пообещала наша собеседница. — За два часа потребитель узнал столько нового о банке, как если бы прочитал о нем статей пятнадцать. Причем на публику было вынесено несколько инсайтов, каких в открытом доступе не найдешь».

А Иван Салов ответил на просьбу о комментарии кратко, тем самым подведя итоги вечера: «Мне понравилось, есть что рассказать онлайн-зрителям».

Екатерина Миронова

Иван Салов, Александр Волков