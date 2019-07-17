Строит мосты, а не стены: East-West United Bank отметил 45-летие

Они делают то же самое, что и мы, — смеются, работают, общаются, слушают музыку. Но в отличие от нас существуют лишь в виртуальном мире. Знакомим вас с цифровыми инфлюенсерами — героями «Инстаграма».

Этой весной у Алины Назаровой случилась настоящая перезагрузка: она второй раз стала мамой, а в середине мая возглавила «Альфа Private», подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом.

В июне серьезную годовщину отметил люксембургский East-West United Bank, входящий в АФК «Система». Когда-то став своеобразным мостом между СССР и Западом, финансовый институт и сегодня играет важную роль в поддержании связей между российским и европейским бизнесом.

В июне серьезную годовщину отметил люксембургский East-West United Bank, входящий в АФК «Система». Когда-то став своеобразным мостом между СССР и Западом, финансовый институт и сегодня играет важную роль в поддержании связей между российским и европейским бизнесом.

История East-West United Bank неразрывно связана с историей Люксембурга. В 70-х годах прошлого века герцогство сменило приоритеты с добычи металла на финансовую деятельность. Одно за другим здесь стали открываться подразделения ведущих банков мира, в число которых вошел и EWUB.

Расположился он в жемчужине архитектурного наследия XIX века — вилле Foch, одном из самых изящных строений в герцогстве. Когда ее прежний владелец — сталелитейный гигант ARBED — находился на грани краха, он решил избавиться от своей недвижимости. Банк фактически спас здание от полного уничтожения, выкупив его в 1976 году вместе с окружающим ландшафтным парком.

Финансовый сектор Люксембурга стремительно развивался. В 1988 году на уровне национального законодательства была закреплена европейская директива UCITS, что помогло привлечь в страну крупнейшие инвестиционные фонды мира. А вступление в еврозону и формирование законодательства для развития банковской, страховой сферы и инноваций позволило Люксембургу по некоторым параметрам стать финансовой столицей объединенной Европы.



За эти почти полвека EWUB прошел длинный путь — от закрытого советского учреждения до коммерческого банка с широким спектром услуг для частных и корпоративных клиентов. С 2007 года он принадлежит АФК «Система» — компании, вклад которой в российскую экономику составляет порядка 1% ВВП.

В 2015 году у банка началась следующая глава в истории — к нему присоединилась новая команда топ-менеджеров, а совет директоров возглавил Жанно Креке, бывший министр экономики Люксембурга. Была утверждена стратегия с фокусом на направление private banking. В течение следующих лет банк планомерно развивал новые технологии, внедрял высокие стандарты в области корпоративного управления и снижения рисков, привлекал профессионалов.

Жанно Креке

Сегодня в команде трудятся 85 сотрудников из 22 стран (скоро к ним присоединятся еще 22 человека). Обслуживают они более 500 клиентов, среди которых — частные лица с активами от 1 млн евро, корпорации с международным бизнесом, инвестиционные компании. Особое внимание в банке уделяется клиентам с российскими корнями или связями.

«Мы всегда стремились к диалогу и будем продолжать реализовывать проекты, руководствуясь установкой «строить мосты, а не стены, создавать возможности для развития», — говорит генеральный директор East-West United Bank Сергей Пчелинцев. — Мы верим, что состоятельные россияне, законно заработавшие свои деньги, и успешные компании с российскими акционерами имеют право на первоклассное банковское обслуживание в Европе. В силу исторических причин мы глубоко понимаем бизнес-среду и регуляторные особенности Европы и России, поэтому можем предоставлять русскоязычным клиентам качественный сервис. В этом наше уникальное конкурентное преимущество».

Сергей Пчелинцев

С первых дней создания банк активно участвует не только в деловой, но и в общественной жизни герцогства. Среди инициатив финансового учреждения — спонсирование стратегических предприятий страны, реставрация архитектурных памятников и организация культурных событий, связывающих Россию и Люксембург. Также East-West United Bank поддерживает русскую школу «Калинка». А 15 сентября при его содействии в столице герцогства пройдет концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Со знаменательной датой банк поздравили его партнеры и дипломатические лица. Приводим пожелания некоторых из них.





Жан-Клод Кнебелер,

посол Люксембурга в России

— East-West United Bank всегда был важным звеном в отношениях между Люксембургом и сначала Советским Союзом, а потом Российской Федерацией. Я поздравляю банк, его акционеров, менеджмент, сотрудников с 45-летней годовщиной и желаю дальнейших успехов.





Карло Телен,

генеральный директор Торговой палаты Люксембурга

— Поздравляю команду банка-долгожителя с днем рождения. Эта годовщина — время оглянуться назад и отпраздновать успехи выдающейся истории EWUB.





Ги Хоффманн,

глава люксембургской банковской ассоциации ABBL

— От имени нашей ассоциации я поздравляю EWUB с юбилеем. Желаю команде банка яркого и успешного будущего.





Ги Харлес,

председатель совета директоров Arendt & Medernach

Слева — Ги Харлес

— Желаю East-West United Bank выдающихся успехов и в следующие 45 лет.





Марк Фейдер,

партнер-основатель Allen & Overy

— Это совместная работа, проверенная долгими 45 годами. И действительно достижение — предоставлять индивидуальные банковские решения для требовательных клиентов на протяжении полутора поколений.





Екатерина Волотовская,

партнер Deloitte в Люксембурге

— Поздравляю банк с 45-летием. Это важная веха в истории вашего присутствия в Люксембурге.







Российско-люксембургская торговая палата

— Примите наши искренние поздравления! Желаем вам дальнейших деловых успехов в Люксембурге.