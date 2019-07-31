«Банки.ру» поздравили шефа по-семейному

Управляющий партнер фонда прямых инвестиций Expo Capital Никита Ряузов рассказал Finparty о том, как его команда ищет перспективные стартапы и помогает им менять мир к лучшему.

Участники «Ралли 30», приуроченного к юбилею банка, преодолели почти 7000 километров на пути от российской столицы до штаб-квартиры группы UniCredit в Италии.

Солнечным утром 26 июля в офисе холдинга «Банки.ру» царила праздничная суета. Тепло поздравить основателя компании Филиппа Ильина-Адаева с днем рождения готовилась вся команда.

Департамент маркетинга размещал поздравительные баннеры на сайтах Банки.ру и Finparty. Руководители подразделений переодевались в белые футболки с яркой надписью «За работу, хипстеры!» — это одна из любимых шуточных фраз именинника. А секретари украшали ресепшен воздушными шарами.

Около 11 утра коллектив приготовился встречать босса. Пространство перед ресепшеном не смогло вместить всех, поэтому пришлось задействовать ближайшие коридоры и переговорные. Пара фальстартов, когда вместо ожидаемого виновника торжества из лифта выходили припоздавшие сотрудники и курьеры с документами, — и вот, наконец, двери открылись. На пороге офиса появился Филипп Ильин-Адаев, да не один, а с семьей — женой Еленой Ищеевой, исполнительным директором «Банки.ру», и детьми Данилой и Агатой.

«С днем рождения!» — грянул хор встречающих. И после некоторой заминки добавил: «Ура!»

«Я сегодня пришел не один, а с родными, — начал свою речь именинник. — Знакомьтесь: мой сын Данила, дочь Агата. И жена Елена, если кто еще не знает (здесь со всех сторон раздался дружный смех — FP). Этой моей семье 23 года. Но «Банки.ру» — тоже для меня семья уже почти 15 лет, и я всех вас очень люблю!»

Под аплодисменты менеджер по связям с общественностью холдинга Татьяна Аргеткина вручила Ильину-Адаеву первый (но не единственный) подарок от коллектива: альбом с фотографиями разных лет и поздравлениями.









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«У нас есть вкусный сюрприз, — сообщила Елена Ищеева. — Ждем вас на кухне через полчаса!» «У нас тоже есть вкусный сюрприз», — добавила Аргеткина. «Значит, через 30 минут на кухне мы их объединим. Приходите все!» — резюмировала Ищеева.

В офисном кафе именинник тоже принимал поздравления. Департамент маркетинга в лице директора Юлии Ананьевой пожелал боссу вдохновения, ярких эмоций и большой EBITDA. Ананьева рассказала, что в качестве сюрприза сотрудники хотели поставить на сайте огромный баннер с поздравлениями. Но ограничились обычным, чтобы сильно не пугать шефа. «И прекрасно! Я от этого еще никак отойти не могу», — вздохнул основатель «Банки.ру».

HR-директор холдинга Евгений Сугробов пожелал виновнику торжества «не взрослеть, играть, мечтать и покорять океан», руководитель департамента по развитию бизнеса Роман Халанский — «смотреть в будущее с оптимизмом и заряжать всех вокруг своей харизмой». А Татьяна Аргеткина вручила подарок с секретом. Дело в том, что Филипп Ильин-Адаев и его сын Данила очень любят футбол и болеют за «Динамо». С «Евро-2012» в семье хранится мяч, которым команда играла на поле. Это настоящая реликвия. Так вот за неделю до праздника Данила посетил автограф-сессию игроков «Динамо» того периода Леандро Фернандеса и Люка Уилкшира, которые расписались на мяче. Получился трогательный сюрприз ко дню рождения отца.



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Административный директор «Банки.ру» Михаил Гогилашвили преподнес в подарок от коллектива множество приятных мелочей для сауны. «Это чтобы ты парился только там, а не в жизни или на работе», — пояснил он.

А гвоздем программы стал огромный двойной торт, приготовленный, кстати, руководителем отдела IT-поддержки бизнеса Владимиром Пластинкиным (вот такие у айтишников бывают необычные таланты). Вкусный сюрприз состоял из двух частей: на одной была изображена главная страница сайта Банки.ру в момент запуска портала, на другой — ее современная версия. «Этот дизайн я помню, так сайт выглядел в первый день, когда мы открылись», — подтвердил Филипп. «А что, крутая была страница!» — заметила Елена.

«Вы сделали мое утро, мой день и мой год, — поделился впечатлениями именинник. — Ведь как год начнешь, так его и проведешь. Очень рад работать с вами и сегодня чувствую себя абсолютно счастливым человеком. Все благодаря вам — спасибо, ребята!»

Настало время угощений и неформального общения. Все отдали должное торту и вкуснейшим бургерам, каждый мог подойти и поздравить босса лично. А дети именинника увидели своими глазами, где работает папа и как к нему относятся сотрудники.