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23 августа не без помощи парка игрового обучения «Кидзания» офис холдинга «Банки.ру» на несколько часов превратился в город профессий, полный детского смеха, танцев и песен. Рассказываем, как это было.

«Такая работа мне по зубам!» Как прошел детский день в «Банки.ру»

Екатерина Блинова Редактор



Все статьи автора «Такая работа мне по зубам!» Как прошел детский день в «Банки.ру»

23 августа не без помощи парка игрового обучения «Кидзания» офис холдинга «Банки.ру» на несколько часов превратился в город профессий, полный детского смеха, танцев и песен. Рассказываем, как это было.

Старт праздника для детей сотрудников был назначен на 11 часов. Но еще раньше в обычно строгом пресс-центре холдинга на столах появились раскраски и фломастеры. А на настенном экране вместо графиков и другой серьезной информации можно было увидеть последние серии мультфильма про антропоморфных существ с шестеренками на головах.

Собиравшиеся здесь гости развлекались как могли. Весьма востребованным оказался один из талантов дочери IT-разработчика Вячеслава Чернышова — Вероники. Девочка так ловко складывала бумажные лодки и самолеты, что к ней выстроилась очередь из желающих заиметь собственное крафтовое плавсредство или воздушное судно. Пресс-центр быстро превратился в верфь и аэропорт одновременно. Корабли и самолеты раскрашивали фломастерами, загружали важной ерундой и отправляли в рейсы.

Вероника Чернышова с папой Вячеславом

Дима Станчак

Непростая задача выступить перед детьми легла на плечи генерального директора «Банки.ру» Динары Юнусовой. Она рассказала про компанию, где работают их мамы и папы, выяснила уровень финансовой грамотности гостей и вообще обсудила с ними серьезное. «Что такое сайт?» — обратилась она к сыну руководителя по продажам страховых продуктов Георгия Рабинера. Пятилетний Платон на секунду призадумался и, не найдя в голове ответа на вопрос, объявил, что любит насекомых.

Затем юный энтомолог схватил зеленый фломастер и принялся рисовать. Вообще маркер именно этого цвета пользовался в течение дня огромной популярностью. В какой-то момент по количеству изумрудных губ стало понятно, что юные художники от раскрашивания картинок перешли к боди-арту.



Платон Рабинер

Собеседники гендиректора компании оказались подкованы в финансовых вопросах. Например, дети сообщили, что в «Банки.ру» работают люди важных профессий, что они много пишут о банках и получают миллионы. А еще — что на сайте можно заказать себе карточку и застраховать любое имущество. Позже HR-директор Евгений Сугробов клялся нам, что собственными ушами слышал, как семилетняя Аня, дочь руководителя отдела поддержки бизнеса Владимира Пластинкина, со знанием дела рассуждала про торренты и опасность вирусного ПО.

Аня и Костя Пластинкины с папой Владимиром

Амаль и Ахмад Хасановы

Официальная часть праздника завершилась торжественным награждением. Детям вручили дипломы с благодарностями за их родителей.

Динара Юнусова, Вероника и Марина Нижегородовы

Вероника Чернышова, Динара Юнусова

Саша и Алина Кадочкины, Динара Юнусова Динара Юнусова, Вероника и Марина Нижегородовы 1 /3

Антонина Самсонова

Дима Геласимов

Соня Шилова

Данила и Эмилия Марченко

Аня и Костя Пластинкины Дима Геласимов 1 /4

«А сейчас вы будете работать. Совсем как взрослые, по-настоящему», — объявила Динара Юнусова. «А деньги дадут?» — уточнил семилетний Дима, сын эксперта по анализу банковских услуг Ольги Станчак. Нам кажется — вот он, готовый коммерческий директор.

Дима Станчак с Анжеликой Жуковой

Прежде чем приступить к освоению профессий финансового контролера, блогера и спортивного врача, все прошлись с небольшой экскурсией по офису «Банки.ру». Руководитель каждого отдела кратко рассказал гостям, чем занимается его команда. «Знаете, как называется мое подразделение?» — спросила у детей директор департамента аналитики и контента Сабина Хасанова. «Конечно, нет!» — тонко затроллил маму восьмилетний Амаль.

Ахмад и Амаль Хасановы с мамой Сабиной

В департаменте цифровых продуктов и сервисов есть доска с разноцветными стикерами. Выполненные задачи отмечены одним цветом, находящиеся в работе — другим. Экскурсоводы попытались было привлечь детское внимание к этим листочкам, но тут выяснилось, что ровно под доской находится воздушный шар в виде R2D2. И все, какие там бумажки с задачами! Экскурсанты толпой накинулись на шар. Потому что в мире нет ничего интереснее — это все знают.

Сандип Шарма, доска со стикерами и воздушный шар R2D2

Когда детей, наконец, удалось оторвать от неожиданной находки, пришло время обеда. После него все разделились по переговорным, чтобы играть (то есть работать) и получать за это зарплату в виде почти настоящих банкнот. Их можно будет потратить потом в «Кидзании». А мы стали ходить от одной группы к другой, стараясь понять, где интереснее.

В переговорной «Маск» дети знакомились с работой видеоблогера. Они становились героями интервью и рассказывали на камеру, чем любят заниматься и кем хотят стать. Например, десятилетняя Марина, дочь руководителя направления системного анализа Александра Нижегородова, — будущий программист. «Я люблю играть в компьютерные игры, — сказала девочка. — А на свой youtube-канал выкладываю видеоуроки по рисованию на ПК». Что тут добавить? Марина — наш кумир, вот что.

«А я фато умею играть в принцефу», — сообщила ее сестра Вероника, которой четыре года. У нее белоснежные кудри, зефирное платье и рюши даже на носках. Как есть принцефа.



Марина и Вероника Нижегородовы с папой Александром и мамой Инной

Вероника Нижегородова

Дима Станчак поведал о мечте стать танкистом и работать в «Банки.ру». «Буду тут играть в приставку», — пообещал он. «Я люблю лепить. Особенно кабаську и кужочек», — призналась пятилетняя Соня, дочь руководителя отдела лидогенерации и специальных проектов Натальи Шиловой. «А я занимаюсь спортом. Очень важным!» — кричал Платон Рабинер. Правильно. Кому интересен конкретный вид спортивных состязаний? Главное — обозначить статус.

Соня Шилова с мамой Натальей





Переговорную «Цукерберг» заняли спортивные врачи. Облачившись в белые халаты, они надували шарики, проверяя объем легких, и приседали, чтобы потом измерить силу и пульс. Последний обнаруживался не у всех. Данные (даже те, что не прощупывались) будущие медики аккуратно записывали.

Лев Бондаренко

Эмилия Марченко и Вика Шеина

Саша Кадочкина Эмилия Марченко и Вика Шеина 1 /2

Периодически серьезный консилиум срывался в цыганский табор — его участники пытались договориться, что делать дальше, а заодно похвастаться. «Я самый сильный!» — утверждал сын главного бухгалтера Юрия Никонорова Максим, считывая последние показатели динамометра. Его голос тонул в общем хоре, а надутые и незавязанные шарики, летающие по непредсказуемой траектории, добавляли зрелищу звукового фона.

Максим Никоноров

Дима Геласимов

«Вот такая работа мне по зубам», — радовался в конце семилетний Артем Рева, пересчитывая гонорар из кидзо-купюр. Выходя из переговорной, мы услышали его вопрос к одному из «врачей», который тоже получил зарплату: «Коллега, у тебя есть принтер?».

Артем Рева

Тише всего оказалось в переговорной «Бренсон», где заседали финансовые консультанты. Они занимались важным делом: сортировали банкноты. Нужно было отделить поддельные купюры от настоящих, поврежденные от целых и прочие зерна от плевел. «А на моей черные полосочки!» — говорила финконсультант Аня Пластинкина. «А на моей розовые!» — отмечала Настя Шеина семи лет. «А я что-то забыл, как отличать фальшивые», — сомневался Амаль Хасанов. Все закончилось хорошо: банкноты перебрали, ненужные отложили, остальные сохранили. И зарплату по итогам работы получили.

Аня Пластинкина

В конце тяжелого трудового дня все гости выполнили общее творческое задание — под руководством аниматоров разучили песню с танцем, выступили перед родителями. И сорвали бурные аплодисменты!

Василиса Фролова с мамой Татьяной

Платон Рабинер с папой Георгием

Дима Геласимов с папой Степаном

Лев Бондаренко с папой Алексеем и мамой Тамарой

Вика и Настя Шеины с папой Владимиром Василиса Фролова с мамой Татьяной 1 /5

Инна Абдрахманова

Алина Кадочкина с папой Андреем

Иван Соков с мамой Анной

Данила и Эмилия Марченко с папой Максимом

Артем Рева

Максим и Рома Никоноровы с папой Юрием