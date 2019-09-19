 
 
 
 
 
  
 
Редакция Finparty



Все статьи автора

ОТП Банк настроился на одну волну с жителями Твери

Открыв в Твери крупный операционный центр, за год ОТП Банк стал не только значимым работодателем для региона, но и постоянным участником городских мероприятий. Лето и начало осени выдались для команды особенно жаркими.

В самый пик летнего сезона, 14 июля, Тверь отметила 884-й день рождения. На центральных улицах города всех ждало множество приятных сюрпризов, одним из которых оказалась яркая площадка ОТП Банка. На ней гости могли узнать о карьерных возможностях в компании, а также принять участие в увлекательной праздничной программе. Множество конкурсов, мастер-класс по сборке кубика Рубика, освежающие фреши и угощения, бармен-шоу и фотозона Bullet Time — скучать не давали никому! Неудивительно, что площадку посетили более 3000 человек.

 
 
 
 
1/3

И какой же день рождения без подарка? Банк «вручил» городу огромный арт-объект из букв слова «Тверь». Он быстро всем полюбился и теперь часто попадает на фото в соцсетях.

Другим масштабным событием, на котором горожане ближе познакомились с операционным центром банка, стал фестиваль «Чего хочет Тверь». Его посетители увидели изнутри работу различных организаций и узнали, как устроен тот или иной бизнес. Изюминкой фестиваля, проходившего 31 августа и 1 сентября, стал необычный квест. На входе каждый желающий получал «паспорт горожанина», затем выполнял различные задания, а в финале мог попытать удачу в лотерее.

Здесь площадка ОТП Банка называлась «Центр карьеры». Гостям предлагалось взглянуть на офисную жизнь под другим углом — ощутить, какой она бывает в кругу друзей. Для начала можно было запечатлеть себя в интерьере стильной зоны отдыха. А все горожане с «паспортами» крутили педали на энерджи-транажере, продвигаясь шаг за шагом по импровизированной карьерной лестнице. Компанию взрослым составляли дети, и некоторые из них дошли до позиции руководителя направления ОТП Банка! Впрочем, юные посетители больше радовались воздушным шарам, чем своим результатам на тренажере.

Ну а самым запоминающимся событием на площадке ОТП Банка оказались офисные гонки на стульях, организованные во второй фестивальный день. Борьба за первенство развернулась нешуточная! Ведь когда еще будет возможность принять участие в таком необычном соревновании? Даже если вы рискнете устроить его в своем офисе, трудно будет повторить царившую на площадке атмосферу. И еще: не забывайте о специальной защите для участников — шлемах, налокотниках, наколенниках.

Череду осенних городских мероприятий традиционно открыл марафон «Бегу и радуюсь», проходивший в первый день сентября. В нем, как и год назад, участвовала команда ОТП Банка. Спорт — это часть корпоративной жизни компании, а подобные соревнования дают сотрудникам еще и возможность сплотиться, узнать друг друга ближе.

 
 
 
 
1/2

Участники команды готовились к забегу очень серьезно. Главным было даже не стремление победить, а душевное единение десяти смельчаков, решившихся проверить свои силы и защитить честь банка в состязании. Медали от организаторов марафона команде вручили ее болельщики.

ОТП Банк планирует и дальше участвовать в городских мероприятиях, поскольку они помогают рассказывать жителям Твери о преимуществах работы в новом операционном центре. Здесь с комфортом могут разместиться более 700 сотрудников. По словам представителей банка, подразделение занимает уникальное офисное здание, сравнимое со столичными центрами класса А.

Убедиться в этом просто, поскольку в офисе регулярно проходят карьерные мероприятия и дни открытых дверей. Информация о них публикуется на страницах банка в социальных сетях. А здесь можно больше узнать о вакансиях в тверском операционном центре и оставить свои контакты, если вы ищете работу.

Читайте также
Новости партнеров
Новости о персонах
и компаниях финансового сектора
Персоны/Компании
    Всего 2251 персон/ 359 компаний
Мы на facebook
Читайте нас в Яндекс Дзен
zen
Топ 5 За месяц За неделю

2019 © Finparty
Использование материалов Finparty.ru разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
ООО «Информационное агентство Банки.ру».
Карта сайта
Карта тегов
Дизайн — «Липка и друзья», 2015