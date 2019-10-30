Со всей страстью: «Возрождение» пригласило партнеров на «Кармен»

В этом году издание признало российский банк мировым лидером в области маркетинга и социальных медиа для корпоративных клиентов, а также обладателем лучших технологий для платежей частных лиц.

24 октября банк «Возрождение» собрал друзей и партнеров на традиционный клиентский вечер в концертном зале «Зарядье». Центральным событием встречи стал показ спектакля «Кармен. Полиформа».

Наталья Шабунина, Игорь Петренко с женой Кристиной

Если на сцене должна была развернуться бессмертная история любви, то в холле «Зарядья» собрались люди, которых долгие годы связывает история о доверии и крепкой дружбе. Это более 300 гостей — предпринимателей и руководителей компаний, представителей местных муниципальных органов власти, правительства Московской области — клиенты и партнеры банка. Гостей банка среди прочих можно было узнать по наличию красного элемента в образе: броши, шарфа, галстука, ленты в волосах. Этот цвет был выбран не случайно, ведь он больше всего подходит «хозяйке вечера» — страстной цыганке Кармен.

Среди присутствующих мы заметили известного актера театра и кино Игоря Петренко, который с некоторых пор является «лицом» «Возрождения». На мероприятие он пришел с очаровательной женой Кристиной. Нам удалось отвлечь его на пару минут и расспросить о том, что его связывает с банком.

«С «Возрождением» меня связывает… жизнь! — поделился Петренко. — Мы успешно сотрудничаем с начала 2000-х. Это не просто банк, за прошедшие годы он стал моим добрым другом. Мне импонирует, что «Возрождение» поддерживает семейные ценности».

Заместитель председателя правления «Возрождения» Наталья Шабунина объяснила, почему банк регулярно проводит мероприятия для друзей: «Мы банк особенных, партнерских отношений. И такие встречи важны как возможность пообщаться вне кабинетов и офисов, посмотреть друг другу в глаза, поблагодарить за доверие и поддержку. И конечно же, вместе окунуться в мир искусства — мы всегда выбираем для наших гостей уникальную культурную программу».

Дмитрий Олюнин, Марина Боровская (Министерство науки и высшего образования РФ), Наталья Шабунина

Многие из гостей давно поддерживают с банком плодотворные отношения. Для правительства Московской области «Возрождение» — тоже хороший партнер, рассказала FP заместитель министра инвестиций и инноваций региона Надежда Карисалова. По ее словам, банк помогает по таким направлениям, как финансирование малого бизнеса и объектов инфраструктуры, сделки под поручительство гарантийного фонда. Именно в «Возрождении» кредитуется и Корпорация развития Московской области, которая строит множество объектов, в том числе индустриальный парк «Есипово». «Нам важно иметь такого надежного партнера. Ведь хорошие партнеры со временем становятся настоящими друзьями», — отметила наша собеседница.

Надежда Карисалова

Наконец прозвенел третий звонок и спектакль начался. Трагическая история Кармен в нем показана сразу в трех измерениях: словесном, танцевальном и оперном. Повествование со сцены ведет постаревший Хозе, роль которого исполнил Александр Балуев. Он сквозь годы смотрит на произошедшее и делится со зрителями воспоминаниями о своей любви.

Дуэт артиста балета Эдуарда Ахметшина и примы Большого театра Екатерины Шипулиной передает отношения Хозе и Кармен языком танца. Вокальную интерпретацию взяли на себя солист «Новой оперы» тенор Хачатур Бадалян и Карина Хэрунц с ее потрясающим меццо-сопрано.

Отдельного упоминания заслуживает струнный оркестр, который в представлении играет особую роль. Именно выходом музыкантов открывается этот необычный спектакль. Они же подводят итог действа в конце.

Перед зрителями предстают страстная цыганка Кармен, влюбленный в нее Хозе и разлучник Эскамильо, ставший причиной трагического финала этой истории. Актеры максимально полно раскрывают образы своих персонажей. И всякий раз мы видим Хозе и Кармен под новым углом. Такое прочтение классического произведения Жоржа Бизе позволяет зрителям погрузиться в переживания героев, взглянуть на них иначе.

Спектакль закончился бурными овациями, актерам дарили цветы и слова восхищения. Необычная постановка Павла Каплевича никого не оставила равнодушным.







1 /4

После спектакля мы расспросили зрителей о впечатлениях. Многие отмечали потрясающий голос Карины Хэрунц, кому-то больше по душе пришелся танцевальный дуэт. Надежду Карисалову сильнее всего поразил тореадор Эскамильо с его знаменитой арией и поистине блестящим образом.

Одним из гостей вечера оказался заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис. «Я люблю такое смешение жанров, — признался он. — В этом спектакле можно увидеть сразу и оперу, и балет, и поэзию, и живой струнный оркестр. Меня потряс голос Кармен — его тембр, мягкость и страсть. Балетная пара была удивительной. И оркестр как будто оттуда, из веков, из старой Испании. Кстати, спектакль поставил мой друг — Павел Каплевич. Я хочу познакомить его с банком «Возрождение», а банк — с ним».

Эвклид Кюрдзидис

Кюрдзидис рассказал, что с «Возрождением» его связывает давняя дружба. «Самое ценное — когда ты приобретаешь друга в очень непростых для себя условиях, а ситуация, в которой я находился, была именно такой, — поделился он. — Друг в лице «Возрождения» меня спас, за что я ему очень благодарен. Я слышал про этот банк и раньше, гордился им, ведь я чистокровный грек. Господин Орлов (основатель «Возрождения» Дмитрий Орлов, грек по матери — FP) был для меня эталоном. И хотя я пришел в банк всего три года назад, подружился с ним навсегда и искренне рекомендую его своим знакомым».

Спектакль понравился и первому заместителю главы администрации Истры Игорю Прудникову. В беседе с FP он заметил, что синергия балета, оперы и драмы в исполнении ведущих артистов — это необычно, но очень захватывающе. «Возрождение» — наш надежный партнер, — сообщил Прудников. — Даже здание администрации городского округа Истра и отделения банка находятся практически в одном дворе, стена к стене. «Возрождение» очень активно работает у нас в округе и, по отзывам наших предпринимателей, всегда максимально быстро реагирует на любые запросы».

Дмитрий Катков («Возрождение»), Игорь Прудников

С приветственным словом к гостям обратился заместитель президента — председателя правления ВТБ, председатель совета директоров «Возрождения» Дмитрий Олюнин, который поблагодарил клиентов за поддержку. В этот вечер прозвучало еще много слов благодарности, тостов, восторженных отзывов. А значит, есть повод встретиться вновь: в других декорациях, но в такой же дружеской обстановке.