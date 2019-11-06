Ужасно весело! Как в офисах и соцсетях отметили Хеллоуин

Море крови (томатного сока), вампиры и оборотни (из соседних отделов), даже Воланд вместе с Бегемотом и Коровьевым... Рассказываем, что в этом году приурочили ко Дню Всех Святых финансовые компании и операторы связи.
«Хоум Кредит»
К празднованию Хеллоуина в банке подготовились основательно. Холл центрального офиса украсили черно-оранжевыми шарами, паутиной и другой бутафорией. А на внутреннем портале сотрудники могли поделиться своими любимыми страшилками.
Совкомбанк
Московский офис Совкомбанка на один день стал местом слета нечистой силы — в нем бродили ведьмы, вампиры, зомби, колдуньи, эльфы.
Во время праздничного завтрака сотрудники могли полакомиться особенными угощениями «Кофенштейн» и «граф Маффин», а также распробовать печенье «Ад...амм». Затем они сыграли в «Крокодила» в стиле Хеллоуина, причем самым сложным загаданным словосочетанием оказалась «13-я зарплата».
«Банки.ру»
Хеллоуин в «Банки.ру» начался страшно полезно — со страхового спецпроекта
Продолжился праздник ужасно познавательно: утром 1 ноября можно было попробовать свои силы в викторине по мотивам романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. «Какие сигареты предпочитал поэт Бездомный?», «Какое прозвище было у Аннушки?», «Что находилось в кармане Азазелло при первой встрече с Маргаритой?». На все вопросы участники отвечали быстро и точно.
И конечно, в этот день было жутко красиво. Всюду встречались отсылки к эпохе 30-х годов XX века в Москве: старинные книги, шляпа-котелок и даже примус, чтобы коту Бегемоту было что починять. На стенах можно было увидеть цитаты из бессмертного романа: «Рукописи не горят», «Никогда не разговаривайте с неизвестными» и, конечно, знаменитое предупреждение «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила».
К созданию образов сотрудники также подошли очень ответственно. В офисе можно было встретить Воланда, кота Бегемота, врача-психиатра и даже Аннушку с бидоном и маслом. Самыми популярными персонажами оказались Коровьев, Гелла и Маргарита.
Завершился праздник легким фуршетом с тематическим названием «Бал у Сатаны» и просмотром фильмов в пресс-центре.
«Универ»
В инвестиционной группе «Универ» жуткий праздник отмечали впервые, поэтому подошли к вопросу серьезно. За несколько дней все в офисе успело покрыться паутиной, кругом были пауки, летучие мыши и светильники из тыквы. Тревожная музыка на фоне погружала в мистическую атмосферу.
С самого утра сотрудники перевоплощались в разные образы, фотографировались. А в конце дня состоялся сбор нечистой силы, на котором награждали обладателей лучших костюмов.
«Финам»
Помещения этого холдинга тоже украсили всевозможными атрибутами Дня Всех Святых. Не забыли и про главный — фонари Джека.
Сами сотрудники выбрали себе костюмы по душе: по офису ходили Харли Квинн, мертвая невеста, кровожадный врач, ведьма, смерть (правда, не с косой, а с пилой) и другие леденящие кровь персонажи.
QIWI
Компания провела для сотрудников всех своих проектов (в том числе карты рассрочки «Совесть») масштабную вечеринку в стиле бала вампиров. На целый вечер парковка под офисом QIWI в Чертаново превратилась в атмосферный лофт с мрачными готическими декорациями и соответствующей музыкой.
Посетителей развлекали «тихим» кинотеатром, где можно было залипнуть на сериале, байками из склепа и мастер-классами. Сотрудники могли создать собственный амулет от смертных, закатать в банку портрет вампира, сделать гравировку на серебряной пуле и составить оберег из чеснока на дверь.
Хедлайнером музыкальной программы стала рок-группа «Слот», которая вернула собравшихся в атмосферу начала 2000-х и позволила вдоволь послэмиться на танцполе.
«Росбанк Дом»
Команда уфимского офиса провела необычную вечеринку для партнеров — риелторов, застройщиков, экспертов по недвижимости. Представители банка развеяли страшные мифы об ипотеке, а презентацию своих кредитных программ провели в формате триллера, включавшего в себя ужасные и невероятные сюжеты под названиями «Оформи ипотеку на друга», «Заложи квартиру соседа», «Купи дом с привидениями», «Откажись от страховки».
Кроме деловой части программы гостей ждали развлечения: соревнования по «переливанию крови» (ушло много томатного сока), по созданию мумий, конкурс на лучший костюм и шоу иллюзиониста.
Ланта-Банк
Ко Дню Всех Святых офис Ланта-Банка тоже стал выглядеть весьма необычно: повсюду можно было видеть летучих мышей, пауков, плетущих коварную паутину, и фонари Джека.
«Русский Стандарт»
На своих страницах в соцсетях банк рассказал о пяти страхах клиентов, которые не так уж страшны, и о том, как их побороть.
«Тинькофф»
Праздничный пост опубликовал и Тинькофф Банк, сопроводив его таким описанием: «Вашу ленту посетила редкая тыква финансового благополучия».
Московский Кредитный Банк
МКБ напомнил своим подписчикам, что в Хеллоуин с ним не страшно. Вот как!
Экспобанк
Экспобанк накануне Хеллоуина
Mastercard
Не знаем, что задумали в этой платежной системе, но накануне Дня Всех Святых читателей в соцсетях предупредили: нужно готовиться к неожиданным поворотам. И подкрепили слова картинкой.
Уральский Банк Реконструкции и Развития
31 октября банк предупредил подписчиков: «Скоро наступит темное время, когда грань между мирами исчезает и на землю устремляется нечто: ведьмы и колдуны, привидения, лешие и домовые... Кто знает, что может случиться в этот день…» И предложил во спасение вместе с ним перейти на сторону силы.
СКБ-Банк
Этот банк в своих аккаунтах вспомнил самые распространенные банковские страхи и рассказал, как защищает от опасностей своих клиентов.
Tele2
В канун Хеллоуина оператор связи рассказал в соцсетях о способах дать отпор всякой нечисти: привидениям, вампирам, зомби или… спамерам!
МТС
К празднику компания выложила короткий ролик, показывающий, как выглядит утро после хеллоуинских вечеринок. И предложила альтернативу: «А ведь можно просто остаться дома и устроить с друзьями ночной марафон ужасов. Хорошая компания и подборка ужастиков — идеально!»
«Билайн»
Этот оператор связи тоже приготовил сюрприз — сначала разместил в соцсетях интригующее видео, а на следующий день раскрыл и саму интригу,
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