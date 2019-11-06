Очередная встреча в формате Officeparty была максимально продуктивной и живой. А все потому, что предметом обсуждения стали популярная карта «Халва» и связанные с ней новости, о которых рассказало руководство Совкомбанка.

29 октября эксперт в области стратегических коммуникаций, бывший член правления «ВТБ Капитал» и старший вице-президент ВТБ Ольга Подойницына выступила в МГИМО перед участниками студенческого GR-клуба. Модерировала встречу исполнительный директор «Банки.ру» Елена Ищеева.

Море крови (томатного сока), вампиры и оборотни (из соседних отделов), даже Воланд вместе с Бегемотом и Коровьевым... Рассказываем, что в этом году приурочили ко Дню Всех Святых финансовые компании и операторы связи.

Редакция Finparty



Все статьи автора Ужасно весело! Как в офисах и соцсетях отметили Хеллоуин

Море крови (томатного сока), вампиры и оборотни (из соседних отделов), даже Воланд вместе с Бегемотом и Коровьевым... Рассказываем, что в этом году приурочили ко Дню Всех Святых финансовые компании и операторы связи.

«Хоум Кредит»

К празднованию Хеллоуина в банке подготовились основательно. Холл центрального офиса украсили черно-оранжевыми шарами, паутиной и другой бутафорией. А на внутреннем портале сотрудники могли поделиться своими любимыми страшилками.









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Совкомбанк

Московский офис Совкомбанка на один день стал местом слета нечистой силы — в нем бродили ведьмы, вампиры, зомби, колдуньи, эльфы.

Во время праздничного завтрака сотрудники могли полакомиться особенными угощениями «Кофенштейн» и «граф Маффин», а также распробовать печенье «Ад...амм». Затем они сыграли в «Крокодила» в стиле Хеллоуина, причем самым сложным загаданным словосочетанием оказалась «13-я зарплата».







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«Банки.ру»

Хеллоуин в «Банки.ру» начался страшно полезно — со страхового спецпроекта «Соберись с духами» . Кстати, еще не поздно воспользоваться спецпредложениями, они действуют до 7 ноября!

Продолжился праздник ужасно познавательно: утром 1 ноября можно было попробовать свои силы в викторине по мотивам романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. «Какие сигареты предпочитал поэт Бездомный?», «Какое прозвище было у Аннушки?», «Что находилось в кармане Азазелло при первой встрече с Маргаритой?». На все вопросы участники отвечали быстро и точно.





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И конечно, в этот день было жутко красиво. Всюду встречались отсылки к эпохе 30-х годов XX века в Москве: старинные книги, шляпа-котелок и даже примус, чтобы коту Бегемоту было что починять. На стенах можно было увидеть цитаты из бессмертного романа: «Рукописи не горят», «Никогда не разговаривайте с неизвестными» и, конечно, знаменитое предупреждение «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила».



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К созданию образов сотрудники также подошли очень ответственно. В офисе можно было встретить Воланда, кота Бегемота, врача-психиатра и даже Аннушку с бидоном и маслом. Самыми популярными персонажами оказались Коровьев, Гелла и Маргарита.

Завершился праздник легким фуршетом с тематическим названием «Бал у Сатаны» и просмотром фильмов в пресс-центре.











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«Универ»



В инвестиционной группе «Универ» жуткий праздник отмечали впервые, поэтому подошли к вопросу серьезно. За несколько дней все в офисе успело покрыться паутиной, кругом были пауки, летучие мыши и светильники из тыквы. Тревожная музыка на фоне погружала в мистическую атмосферу.

С самого утра сотрудники перевоплощались в разные образы, фотографировались. А в конце дня состоялся сбор нечистой силы, на котором награждали обладателей лучших костюмов.











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«Финам»

Помещения этого холдинга тоже украсили всевозможными атрибутами Дня Всех Святых. Не забыли и про главный — фонари Джека.







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Сами сотрудники выбрали себе костюмы по душе: по офису ходили Харли Квинн, мертвая невеста, кровожадный врач, ведьма, смерть (правда, не с косой, а с пилой) и другие леденящие кровь персонажи.





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QIWI

Компания провела для сотрудников всех своих проектов (в том числе карты рассрочки «Совесть») масштабную вечеринку в стиле бала вампиров. На целый вечер парковка под офисом QIWI в Чертаново превратилась в атмосферный лофт с мрачными готическими декорациями и соответствующей музыкой.



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Посетителей развлекали «тихим» кинотеатром, где можно было залипнуть на сериале, байками из склепа и мастер-классами. Сотрудники могли создать собственный амулет от смертных, закатать в банку портрет вампира, сделать гравировку на серебряной пуле и составить оберег из чеснока на дверь.







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Хедлайнером музыкальной программы стала рок-группа «Слот», которая вернула собравшихся в атмосферу начала 2000-х и позволила вдоволь послэмиться на танцполе.



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«Росбанк Дом»

Команда уфимского офиса провела необычную вечеринку для партнеров — риелторов, застройщиков, экспертов по недвижимости. Представители банка развеяли страшные мифы об ипотеке, а презентацию своих кредитных программ провели в формате триллера, включавшего в себя ужасные и невероятные сюжеты под названиями «Оформи ипотеку на друга», «Заложи квартиру соседа», «Купи дом с привидениями», «Откажись от страховки».

Кроме деловой части программы гостей ждали развлечения: соревнования по «переливанию крови» (ушло много томатного сока), по созданию мумий, конкурс на лучший костюм и шоу иллюзиониста.





Ланта-Банк

Ко Дню Всех Святых офис Ланта-Банка тоже стал выглядеть весьма необычно: повсюду можно было видеть летучих мышей, пауков, плетущих коварную паутину, и фонари Джека.





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«Русский Стандарт»

На своих страницах в соцсетях банк рассказал о пяти страхах клиентов, которые не так уж страшны, и о том, как их побороть.





«Тинькофф»

Праздничный пост опубликовал и Тинькофф Банк, сопроводив его таким описанием: «Вашу ленту посетила редкая тыква финансового благополучия».





Московский Кредитный Банк

МКБ напомнил своим подписчикам, что в Хеллоуин с ним не страшно. Вот как!





Экспобанк

Экспобанк накануне Хеллоуина поделился жуткими историям о банках с привидениями. «Поездка в банк может быть настоящим испытанием для тех, кто собирается взять свой первый кредит или отправляется оспаривать предоставление технического овердрафта. Но есть банки, в которые страшно зайти совсем по другой причине — в них живут призраки».





Mastercard

Не знаем, что задумали в этой платежной системе, но накануне Дня Всех Святых читателей в соцсетях предупредили: нужно готовиться к неожиданным поворотам. И подкрепили слова картинкой.

Уральский Банк Реконструкции и Развития

31 октября банк предупредил подписчиков: «Скоро наступит темное время, когда грань между мирами исчезает и на землю устремляется нечто: ведьмы и колдуны, привидения, лешие и домовые... Кто знает, что может случиться в этот день…» И предложил во спасение вместе с ним перейти на сторону силы.

СКБ-Банк

Этот банк в своих аккаунтах вспомнил самые распространенные банковские страхи и рассказал, как защищает от опасностей своих клиентов.

Tele2

В канун Хеллоуина оператор связи рассказал в соцсетях о способах дать отпор всякой нечисти: привидениям, вампирам, зомби или… спамерам!

МТС

К празднику компания выложила короткий ролик, показывающий, как выглядит утро после хеллоуинских вечеринок. И предложила альтернативу: «А ведь можно просто остаться дома и устроить с друзьями ночной марафон ужасов. Хорошая компания и подборка ужастиков — идеально!»





«Билайн»