Газпромбанк продемонстрировал волю! К переменам

26 ноября в кредитную организацию приехали участники молодежного финансового клуба «Афина». На несколько часов они погрузились в банковскую атмосферу и получили массу полезной информации.

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Что получается, когда очень большой и чрезвычайно серьезный банк решается на неформальную встречу со своими клиентами и читателями крупнейшего финансового портала? Получается интересно, весело и очень эксклюзивно.

Что получается, когда очень большой и чрезвычайно серьезный банк решается на неформальную встречу со своими клиентами и читателями крупнейшего финансового портала? Получается интересно, весело и очень эксклюзивно.

Сергей Меднов, Дмитрий Зауэрс, Елена Ищеева, Алексей Попович, Павел Кравец

Такого шага от Газпромбанка рынок не ожидал. Наверное, поэтому количество гостей, пришедших на Officeparty 26 ноября, было рекордным.

Начался вечер с сюрприза: на входе в офис Банки.ру всех встречала звезда рекламной кампании «Умной карты» Газпромбанка — милый французский бульдог по имени Плюша. В ролике она играет роль собаки главного героя. Плюша оказалась девушкой скромной, но доброжелательной: охотно фотографировалась со всеми, благосклонно реагировала на многочисленные комплименты.



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Оставив Плюшу исполнять обязанности приглашенной звезды, мы переключились на гостей вечера. Читатель Банки.ру Анна, пришедшая на Officeparty с 15-летним сыном Николаем, рассказала: «Коля решил узнать про продукты Газпромбанка. У него сейчас есть молодежная карта другой кредитной организации, но он всерьез задумывается ее поменять». «Для меня идеальная карта, если кешбэк по ней начисляется деньгами, а не баллами, — добавил Николай. — Я читал, что Газпромбанк по «Умной карте» дает именно денежное вознаграждение. Надеюсь, он сможет предложить похожий продукт для молодежи».

Анна с сыном Николаем

Тем временем исполнительный директор холдинга «Банки.ру» Елена Ищеева объявила 15-минутную готовность и пригласила всех в пресс-центр. Тут и стало понятно, что ажиотаж вокруг мероприятия значительно превзошел вместимость площадки. Пришлось убрать фуршетные столы и собрать по офису свободные стулья и мягкие пуфики, чтобы все желающие могли разместиться с комфортом.

«Сегодня у нас замечательный день, — открыла официальную часть встречи Елена Ищеева. — Совсем скоро исполнится 15 лет, как мы работаем на рынке. И впервые в гостях у народного портала такой мощный банк. Сегодня он расскажет о новой розничной стратегии и о том, как происходит разворот лицом к клиенту».

«Основной повод, почему мы здесь, — это ваш день рождения, Елена!» — начал свое выступление заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс и вручил имениннице заранее приготовленный букет. Ищеева поблагодарила гостя и отметила, что хотя ее день рождения был накануне, поздравления поступают до сих пор, что очень приятно.

Елена Ищеева, Ольга Чагина

Тем временем Дмитрий Зауэрс снял пиджак и повесил его на спинку кресла. «У нас старая добрая традиция: банкиры в этом месте раздеваются всегда! Предправления «Уралсиба» у нас в гостях неожиданно снял галстук, а топ-менеджер другого банка пришел в белых кедах», — рассказала Елена Ищеева. Зауэрс отметил, что и он вначале хотел надеть на встречу кроссовки. «Так приходите в них в следующий раз!» — посоветовала Ищеева.

«Я хочу ответить на один простой вопрос, который нам задают практически ежедневно: почему мы решили меняться, — вернулся к теме встречи зампред правления. — Мы сегодня собрались здесь достаточно серьезной командой, чтобы заявить: банк становится более открытым, розничным и готов к переменам».

Дмитрий Зауэрс рассказал, что Газпромбанк находится в процессе трансформации около двух лет. Реализуется 18 крупных программ, в которых содержится больше 100 проектов. Газпромбанк стремится не просто к технологическим или продуктовым изменениям, но и формированию нового имиджа у клиентов. «Несмотря на то что мы всегда были одним из крупнейших розничных игроков, нас всегда считали закрытыми для розничных клиентов, — посетовал зампред правления. — Но теперь мы хотим, чтобы нас воспринимали как банк, который открыт для розницы и предлагает очень хороший и технологичный сервис».

По словам Зауэрса, инициативы банка, связанные с маркетингом и улучшением цифровых сервисов, привели к «сверхрыночному росту» по целому ряду направлений. Топ-менеджер связывает это с высокой надежностью банка и очень сильным брендом, помноженными на серьезный прогресс в части технологической трансформации. Газпромбанк долго работал на свою репутацию, выстоял и всегда вовремя исполнял обязательства во время кризисов. И теперь это бренд, который ассоциируется с уверенностью в будущем. «Нам советовали: «Уходите от бренда «Газпром». Но мы не собираемся этого делать, ведь на практике сочетание слов «Газпром» и «банк» действует магически», — подчеркнул Зауэрс. «Совершенно с вами согласна, — подхватила Ищеева. — У нас так же с «Народным рейтингом» : я не собираюсь отказываться от него, это наш бренд».

Дмитрий Зауэрс не ограничился словами, но и поделился реальными цифрами, говорящими об успехах финансовой организации. Например, с начала года вклады выросли в четыре раза, а комиссионные доходы, которые банк получает в основном от комбинированных продуктов и пакетов услуг, — сразу в 10 раз.

Один из слайдов презентации Зауэрса был посвящен работе с отзывами на Банки.ру. Оказалось, что на еженедельной планерке топ-менеджеры Газпромбанка разбирают отрицательные мнения и вырабатывают меры по улучшению сервисов. «Чем хуже вы про нас пишете, тем лучше мы становимся, — обратился зампред правления к посетителям портала. — Для чего мы собираем отзывы? Не для того, чтобы читать и смеяться над ними! Все самые острые, критичные замечания отрабатываются, а мы делаем выводы на их основе. В такой крупной организации лучший способ узнать, что происходит на местах, — это прислушаться к клиентам».

«Кстати, Дмитрий, расскажите о себе. Как вы пришли работать в банк?» — обратилась к Зауэрсу Елена Ищеева. «Я в Газпромбанке всю свою профессиональную жизнь с 2001 года. Начинал с Томского филиала», — ответил он. «И все эти годы вы банку не изменяли?» — поинтересовалась Ищеева. «Я все эти годы его изменял», — с улыбкой парировал Зауэрс.

После этого из зала посыпались вопросы: спрашивали о продуктах организации, о планах и даже о том, где зампред хранит свои сбережения. Выяснилось, что все патриотично — на депозитах в Газпромбанке.

Эстафетная палочка перешла к первому вице-президенту — члену правления, возглавляющему розничный бизнес Газпромбанка, Алексею Поповичу. Он рассказал про «Умную карту». Максимальный кешбэк по ней дается клиенту в той категории, в которой он больше тратит. По словам Поповича, в карту заложено три принципа: удобство, простота и легкий выбор между деньгами и милями в качестве бонусов. При этом ограничений по размеру кешбэка нет, что на рынке редкость.

Также топ-менеджер упомянул о запуске 8 декабря ипотечного кредитного конвейера, который позволит клиентам получать одобрение сделки всего за полдня. И об уникальном вкладе «Чемпионский» — проценты по нему выплачиваются не в конце срока, как происходит обычно, а уже на следующий день после открытия депозита.

Снова начались вопросы. Читатель Банки.ру Наталья Захарова уточнила, есть ли у финансовой организации программы для самозанятых. Алексей Попович заверил, что команда работает над этим вопросом. Позже, во время фуршета, Наталья объяснила FP, что она печет торты и хотела бы найти банк, который поможет ей с финансовым и юридическим сопровождением.

Уже знакомый нам молодой человек Николай поинтересовался, появится ли у банка молодежная карта. Ему рассказали, что такой продукт будет запущен совсем скоро, в начале декабря.

Затем слово взял первый вице-президент Сергей Меднов. «Здравствуйте, товарищи! — неожиданно начал он. — Я расскажу про мобильный банк и новые технологии». Меднов поделился успехами: например, в мобильном приложении организации уже 1,3 млн клиентов (рост в 2,5 раза за год), портфель вкладов, открытых через него, вырос в шесть раз, кредитов — в 30 раз, а доходность с одного пользователя — в пять раз.

Также первый вице-президент банка пригласил на сцену миллионного пользователя мобильного приложения для вручения памятного подарка. «Это Виктория Знаменская, она работает в «Спортмастере», — представил он гостью. — У нас прекрасный CRM, я про Викторию знаю все, но ничего не скажу, потому что не хочу нарушать закон 115-ФЗ». Счастливице вручили iPhone 11 и беспроводные наушники. За лучшие вопросы из зала, прозвучавшие этим вечером, гости также были вознаграждены — модными портативными колонками.

Виктория Знаменская, Сергей Меднов



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После традиционной экскурсии по офису Банки.ру собравшихся ждал дружеский фуршет. За бокалом шампанского мы спросили одного из гостей, финансового аналитика Антона, с какими ожиданиями он пришел на мероприятие. Антон задавал вопрос о продуктах для индивидуальных предпринимателей. Оказалось, что он уже три года клиент Газпромбанка и хочет открыть в нем счет как ИП. «Я вижу, как активно развивается финансовая организация, и верю, что в ближайшее время она сделает для предпринимателей интересную программу», — отметил он.

Антон

Похоже (этим вечером) многие нашли то, что искали. Гости Officeparty узнали массу полезной информации, а сам Газпромбанк получил новых клиентов и свежие идеи. Очевидно, повернуться лицом к рознице — очень правильная стратегия!



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