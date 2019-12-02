Газпромбанк продемонстрировал волю! К переменам

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Что получается, когда очень большой и чрезвычайно серьезный банк решается на неформальную встречу со своими клиентами и читателями крупнейшего финансового портала? Получается интересно, весело и очень эксклюзивно.
Такого шага от Газпромбанка рынок не ожидал. Наверное, поэтому количество гостей, пришедших на Officeparty 26 ноября, было рекордным.
Начался вечер с сюрприза: на входе в офис Банки.ру всех встречала звезда рекламной кампании «Умной карты» Газпромбанка — милый французский бульдог по имени Плюша. В ролике она играет роль собаки главного героя. Плюша оказалась девушкой скромной, но доброжелательной: охотно фотографировалась со всеми, благосклонно реагировала на многочисленные комплименты.
Оставив Плюшу исполнять обязанности приглашенной звезды, мы переключились на гостей вечера. Читатель Банки.ру Анна, пришедшая на Officeparty с 15-летним сыном Николаем, рассказала: «Коля решил узнать про продукты Газпромбанка. У него сейчас есть молодежная карта другой кредитной организации, но он всерьез задумывается ее поменять». «Для меня идеальная карта, если кешбэк по ней начисляется деньгами, а не баллами, — добавил Николай. — Я читал, что Газпромбанк по «Умной карте» дает именно денежное вознаграждение. Надеюсь, он сможет предложить похожий продукт для молодежи».
Тем временем исполнительный директор холдинга «Банки.ру» Елена Ищеева объявила 15-минутную готовность и пригласила всех в пресс-центр. Тут и стало понятно, что ажиотаж вокруг мероприятия значительно превзошел вместимость площадки. Пришлось убрать фуршетные столы и собрать по офису свободные стулья и мягкие пуфики, чтобы все желающие могли разместиться с комфортом.
«Сегодня у нас замечательный день, — открыла официальную часть встречи Елена Ищеева. — Совсем скоро исполнится 15 лет, как мы работаем на рынке. И впервые в гостях у народного портала такой мощный банк. Сегодня он расскажет о новой розничной стратегии и о том, как происходит разворот лицом к клиенту».
«Основной повод, почему мы здесь, — это ваш день рождения, Елена!» — начал свое выступление заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс и вручил имениннице заранее приготовленный букет. Ищеева поблагодарила гостя и отметила, что хотя ее день рождения был накануне, поздравления поступают до сих пор, что очень приятно.
Тем временем Дмитрий Зауэрс снял пиджак и повесил его на спинку кресла. «У нас старая добрая традиция: банкиры в этом месте раздеваются всегда! Предправления «Уралсиба» у нас в гостях неожиданно снял галстук, а топ-менеджер другого банка пришел в белых кедах», — рассказала Елена Ищеева. Зауэрс отметил, что и он вначале хотел надеть на встречу кроссовки. «Так приходите в них в следующий раз!» — посоветовала Ищеева.
«Я хочу ответить на один простой вопрос, который нам задают практически ежедневно: почему мы решили меняться, — вернулся к теме встречи зампред правления. — Мы сегодня собрались здесь достаточно серьезной командой, чтобы заявить: банк становится более открытым, розничным и готов к переменам».
Дмитрий Зауэрс рассказал, что Газпромбанк находится в процессе трансформации около двух лет. Реализуется 18 крупных программ, в которых содержится больше 100 проектов. Газпромбанк стремится не просто к технологическим или продуктовым изменениям, но и формированию нового имиджа у клиентов. «Несмотря на то что мы всегда были одним из крупнейших розничных игроков, нас всегда считали закрытыми для розничных клиентов, — посетовал зампред правления. — Но теперь мы хотим, чтобы нас воспринимали как банк, который открыт для розницы и предлагает очень хороший и технологичный сервис».
По словам Зауэрса, инициативы банка, связанные с маркетингом и улучшением цифровых сервисов, привели к «сверхрыночному росту» по целому ряду направлений. Топ-менеджер связывает это с высокой надежностью банка и очень сильным брендом, помноженными на серьезный прогресс в части технологической трансформации. Газпромбанк долго работал на свою репутацию, выстоял и всегда вовремя исполнял обязательства во время кризисов. И теперь это бренд, который ассоциируется с уверенностью в будущем. «Нам советовали: «Уходите от бренда «Газпром». Но мы не собираемся этого делать, ведь на практике сочетание слов «Газпром» и «банк» действует магически», — подчеркнул Зауэрс. «Совершенно с вами согласна, — подхватила Ищеева. — У нас так же с
Дмитрий Зауэрс не ограничился словами, но и поделился реальными цифрами, говорящими об успехах финансовой организации. Например, с начала года вклады выросли в четыре раза, а комиссионные доходы, которые банк получает в основном от комбинированных продуктов и пакетов услуг, — сразу в 10 раз.
Один из слайдов презентации Зауэрса был посвящен работе с отзывами на Банки.ру. Оказалось, что на еженедельной планерке топ-менеджеры Газпромбанка разбирают отрицательные мнения и вырабатывают меры по улучшению сервисов. «Чем хуже вы про нас пишете, тем лучше мы становимся, — обратился зампред правления к посетителям портала. — Для чего мы собираем отзывы? Не для того, чтобы читать и смеяться над ними! Все самые острые, критичные замечания отрабатываются, а мы делаем выводы на их основе. В такой крупной организации лучший способ узнать, что происходит на местах, — это прислушаться к клиентам».
«Кстати, Дмитрий, расскажите о себе. Как вы пришли работать в банк?» — обратилась к Зауэрсу Елена Ищеева. «Я в Газпромбанке всю свою профессиональную жизнь с 2001 года. Начинал с Томского филиала», — ответил он. «И все эти годы вы банку не изменяли?» — поинтересовалась Ищеева. «Я все эти годы его изменял», — с улыбкой парировал Зауэрс.
После этого из зала посыпались вопросы: спрашивали о продуктах организации, о планах и даже о том, где зампред хранит свои сбережения. Выяснилось, что все патриотично — на депозитах в Газпромбанке.
Эстафетная палочка перешла к первому вице-президенту — члену правления, возглавляющему розничный бизнес Газпромбанка, Алексею Поповичу. Он рассказал про «Умную карту». Максимальный кешбэк по ней дается клиенту в той категории, в которой он больше тратит. По словам Поповича, в карту заложено три принципа: удобство, простота и легкий выбор между деньгами и милями в качестве бонусов. При этом ограничений по размеру кешбэка нет, что на рынке редкость.
Также топ-менеджер упомянул о запуске 8 декабря ипотечного кредитного конвейера, который позволит клиентам получать одобрение сделки всего за полдня. И об уникальном вкладе «Чемпионский» — проценты по нему выплачиваются не в конце срока, как происходит обычно, а уже на следующий день после открытия депозита.
Снова начались вопросы. Читатель Банки.ру Наталья Захарова уточнила, есть ли у финансовой организации программы для самозанятых. Алексей Попович заверил, что команда работает над этим вопросом. Позже, во время фуршета, Наталья объяснила FP, что она печет торты и хотела бы найти банк, который поможет ей с финансовым и юридическим сопровождением.
Уже знакомый нам молодой человек Николай поинтересовался, появится ли у банка молодежная карта. Ему рассказали, что такой продукт будет запущен совсем скоро, в начале декабря.
Затем слово взял первый вице-президент Сергей Меднов. «Здравствуйте, товарищи! — неожиданно начал он. — Я расскажу про мобильный банк и новые технологии». Меднов поделился успехами: например, в мобильном приложении организации уже 1,3 млн клиентов (рост в 2,5 раза за год), портфель вкладов, открытых через него, вырос в шесть раз, кредитов — в 30 раз, а доходность с одного пользователя — в пять раз.
Также первый вице-президент банка пригласил на сцену миллионного пользователя мобильного приложения для вручения памятного подарка. «Это Виктория Знаменская, она работает в «Спортмастере», — представил он гостью. — У нас прекрасный CRM, я про Викторию знаю все, но ничего не скажу, потому что не хочу нарушать закон 115-ФЗ». Счастливице вручили iPhone 11 и беспроводные наушники. За лучшие вопросы из зала, прозвучавшие этим вечером, гости также были вознаграждены — модными портативными колонками.
После традиционной экскурсии по офису Банки.ру собравшихся ждал дружеский фуршет. За бокалом шампанского мы спросили одного из гостей, финансового аналитика Антона, с какими ожиданиями он пришел на мероприятие. Антон задавал вопрос о продуктах для индивидуальных предпринимателей. Оказалось, что он уже три года клиент Газпромбанка и хочет открыть в нем счет как ИП. «Я вижу, как активно развивается финансовая организация, и верю, что в ближайшее время она сделает для предпринимателей интересную программу», — отметил он.
Похоже (этим вечером) многие нашли то, что искали. Гости Officeparty узнали массу полезной информации, а сам Газпромбанк получил новых клиентов и свежие идеи. Очевидно, повернуться лицом к рознице — очень правильная стратегия!
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