BCS Global Markets и магическое искусство Сальвадора Дали

18 февраля инвестиционный банк BCS Global Markets пригласил клиентов и партнеров на закрытый показ выставки Сальвадора Дали. Гости в приватной обстановке познакомились с творчеством знаменитого сюрреалиста и отдали должное каталонской кухне.
Экспозиция, проходящая сейчас в центральном выставочном зале «Манеж», — одна из самых популярных в столице, билеты раскупаются мгновенно. Поэтому возможность спокойно походить по залам в компании экскурсовода — действительно хороший подарок, который сделал гостям вечера BCS Global Markets совместно с партнерами. Организаторы выставки — культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
«Мы продолжаем расти и развиваться как один из ведущих независимых инвестиционных банков России, — сказал главный исполнительный директор BCS Global Markets Роман Лохов. — Но для нас важен не только успех бизнеса, но и вклад в социальную сферу, частью которой является культура. Мы начали сотрудничество с фондом «Связь времен» и Музеем Фаберже еще в 2016 году. Очень рады возможности продолжить его и познакомить наших гостей с самой масштабной выставкой Сальвадора Дали, когда-либо привозившейся в Россию. Надеемся на новые совместные проекты в скором будущем».
Организаторы выставки, стремясь подчеркнуть новаторский взгляд испанского гения и его бунтарство, использовали несколько ярких дизайн-решений. Например, вход на экспозицию имитирует стены театра-музея Сальвадора Дали в его родном каталонском Фигересе.
Интересна и работа со светом — в залах царит полумрак, что усиливает впечатление от работ. Перемещаясь от полотна к полотну, зритель словно становится частью мира, придуманного и созданного Дали. Впрочем, прославившие его сюрреалистические работы составляют лишь треть всех произведений экспозиции. Художник прожил долгую жизнь, полную творческих экспериментов, и в Манеже отражены разные грани его таланта.
Дали представлен как иллюстратор (на выставке есть серия его рисунков к «Божественной комедии), кинодеятель (один из больших экранов показывает ленту «Андалузский пес», снятую по его сценарию), создатель театральных декораций и мебели.
Культурная часть программы завершилась фуршетом с испанскими закусками и каталонской паэльей. За правильное музыкальное сопровождение отвечала группа Orange Band. Под зажигательные мелодии в ее исполнении гости еще долго общались, обсуждая увиденное.
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27 Фев 2020 Рынок