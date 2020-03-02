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18 февраля инвестиционный банк BCS Global Markets пригласил клиентов и партнеров на закрытый показ выставки Сальвадора Дали. Гости в приватной обстановке познакомились с творчеством знаменитого сюрреалиста и отдали должное каталонской кухне.

Редакция Finparty



Все статьи автора BCS Global Markets и магическое искусство Сальвадора Дали

18 февраля инвестиционный банк BCS Global Markets пригласил клиентов и партнеров на закрытый показ выставки Сальвадора Дали. Гости в приватной обстановке познакомились с творчеством знаменитого сюрреалиста и отдали должное каталонской кухне.

Олег Михасенко (ФГ «БКС»)

Экспозиция, проходящая сейчас в центральном выставочном зале «Манеж», — одна из самых популярных в столице, билеты раскупаются мгновенно. Поэтому возможность спокойно походить по залам в компании экскурсовода — действительно хороший подарок, который сделал гостям вечера BCS Global Markets совместно с партнерами. Организаторы выставки — культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.

«Мы продолжаем расти и развиваться как один из ведущих независимых инвестиционных банков России, — сказал главный исполнительный директор BCS Global Markets Роман Лохов. — Но для нас важен не только успех бизнеса, но и вклад в социальную сферу, частью которой является культура. Мы начали сотрудничество с фондом «Связь времен» и Музеем Фаберже еще в 2016 году. Очень рады возможности продолжить его и познакомить наших гостей с самой масштабной выставкой Сальвадора Дали, когда-либо привозившейся в Россию. Надеемся на новые совместные проекты в скором будущем».

Роман Лохов

Максим Сафонов (BCS Global Markets), Анна Кузяева, Анастасия Петрова («ЭР-Телеком»), Андрей Воложев, Юлия Васютина, Денис Анисимов (ГК «Автобан»)

Наталья Сидоренко (BCS Global Markets), Артем Тараканов («Софтлайн»), Анна Савенкова (BCS Global Markets)

Организаторы выставки, стремясь подчеркнуть новаторский взгляд испанского гения и его бунтарство, использовали несколько ярких дизайн-решений. Например, вход на экспозицию имитирует стены театра-музея Сальвадора Дали в его родном каталонском Фигересе.

Катерина Захарчук (BCS Global Markets)

Интересна и работа со светом — в залах царит полумрак, что усиливает впечатление от работ. Перемещаясь от полотна к полотну, зритель словно становится частью мира, придуманного и созданного Дали. Впрочем, прославившие его сюрреалистические работы составляют лишь треть всех произведений экспозиции. Художник прожил долгую жизнь, полную творческих экспериментов, и в Манеже отражены разные грани его таланта.

Сергей Лялин (Cbonds), Анатолий Иванов (Россельхозбанк)

Дали представлен как иллюстратор (на выставке есть серия его рисунков к «Божественной комедии), кинодеятель (один из больших экранов показывает ленту «Андалузский пес», снятую по его сценарию), создатель театральных декораций и мебели.

Культурная часть программы завершилась фуршетом с испанскими закусками и каталонской паэльей. За правильное музыкальное сопровождение отвечала группа Orange Band. Под зажигательные мелодии в ее исполнении гости еще долго общались, обсуждая увиденное.

Роман Наумов (BCS Global Markets), Анастасия Глумова

Виктор Черкасский (BCS Global Markets), Иван Романов («Группа ЛСР»)

Алексей Куприянов, Рустем Кафиатуллин (BCS Global Markets), Алексей Горенкин («Полипласт»)

Дмитрий Труб (BCS Global Markets)

Жак Дер Мегредичян

Катерина Захарчук (BCS Global Markets), Дмитрий Коровкин (АФК «Система»)