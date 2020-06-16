Красивые цифры: 20 фактов к юбилею «Таможенной карты»

16 июня платежной системе «Таможенная карта» исполняется 20 лет. Компания подошла к юбилею в хорошей форме и с уверенностью смотрит в будущее. Ведь у нее такой возраст, когда все самое интересное только начинается! А пока — 20 интересных фактов о виновнице торжества.
О компании
О результатах
* по итогам 2019 года; ** за 20 лет
О команде
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18.06.2020 09:00:00
02.03.2020 15:00:00
02.12.2019 15:00:00
06.11.2019 15:00:00
30.10.2019 15:00:00
19.09.2019 15:00:00
02.09.2019 13:00:00
31.07.2019 13:00:00
17.07.2019 09:00:00
09.04.2019 09:00:00
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