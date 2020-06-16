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Красивые цифры: 20 фактов к юбилею «Таможенной карты»

16 июня платежной системе «Таможенная карта» исполняется 20 лет. Компания подошла к юбилею в хорошей форме и с уверенностью смотрит в будущее. Ведь у нее такой возраст, когда все самое интересное только начинается! А пока — 20 интересных фактов о виновнице торжества.

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О компании

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О результатах

* по итогам 2019 года; ** за 20 лет

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О команде


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