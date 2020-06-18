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Подразделение по работе с состоятельными клиентами Московского Кредитного Банка даже в пандемию не теряет с ними связь и готово не только вместе обсуждать дела, но и отмечать праздники. 4 июня по случаю первого дня рождения MKB Private Bank прошла онлайн-вечеринка.

Екатерина Блинова Редактор



Все статьи автора Первый день рождения: онлайн-ужин для клиентов MKB Private Bank

Подразделение по работе с состоятельными клиентами Московского Кредитного Банка даже в пандемию не теряет с ними связь и готово не только вместе обсуждать дела, но и отмечать праздники. По случаю первого дня рождения MKB Private Bank прошла онлайн-вечеринка.

Роман Авдеев с супругой и команда MKB Private Bank

С самого начала в MKB Private Bank сделали ставку на возможность прямого диалога своих топ-менеджеров с клиентами. И за последний год провели немало мероприятий, на которых можно было совместить решение деловых вопросов со светскими беседами. Отдельного упоминания заслуживает, например, бизнес-завтрак, состоявшийся в феврале. Более 50 гостей приехали на него в отель Ararat Park Hyatt, чтобы в неформальной обстановке послушать доклады аналитиков о тенденциях на финансовом рынке и узнать об инвестиционных идеях 2020 года.

«По сравнению с другими участниками индустрии private banking мы установили сравнительно невысокий порог входа в 20 миллионов рублей, — рассказал FP руководитель MKB Private Bank Андрей Юматов. — Но почти все клиенты увеличивают свои вложения после тесного взаимодействия с нами».

Андрей Юматов на бизнес-завтраке с клиентами

Состоятельных клиентов банка можно условно разделить на несколько сегментов. Это владельцы и топ-менеджеры компаний, профессиональные инвесторы, а также категория, которую МКБ стал выделять первым на рынке, — известные спортсмены. Дело в том, что работа с ними требует особого подхода. Профессиональный век спортсменов обычно короток, но за это время они формируют сбережения на всю жизнь. В силу возраста и загруженности на тренировках многие не обладают опытом управления деньгами, и банк помогает им в этом. Менеджер, который ведет данную категорию клиентов, — Илья Чебану — в прошлом профессиональный футболист, поэтому хорошо понимает их образ жизни и нужды.

В условиях пандемии свой первый день рождения MKB Private Bank решил отметить в дистанционном формате. И пригласил гостей на онлайн-ужин, организованный совместно с рестораном White Rabbit.

«Конечно, мы хотели встретиться с клиентами лично, но по понятным причинам планы пришлось изменить, — поделился Юматов. — Тогда мы решили провести онлайн-ужин, чтобы всех удивить и порадовать. White Rabbit выбрали по нескольким причинам. Во-первых, это известный ресторан, и у нас не было сомнений, что все будет организовано на должном уровне — от подготовки приглашений до подачи блюд. Во-вторых, он одним из первых запустил гастрономический онлайн-проект. А также для нас было важно, что в мероприятии сможет принять участие шеф-повар Владимир Мухин, который известен своей харизмой и энергетикой, а многие из наших клиентов знакомы с ним лично».

Владимир Мухин (White Rabbit)

Из нескольких вариантов меню, предоставленных рестораном, организаторы выбрали Party Like a Russian. Уже само его название, отсылающее к известной песне Робби Уильямса, должно было помочь создать правильное настроение. К тому же оно подходит для нынешней ситуации, когда мы все остаемся в России без возможности выездов за рубеж. Собственно, party назначили на один из будних вечеров, когда рабочий день на удаленке у клиентов подошел к концу и появилось время расслабиться в хорошей компании.

За пару часов до вечеринки каждому ее участнику курьеры бесконтактно доставили готовый сет из шести блюд. В него входили «сало» из мякоти кокоса и бородинский хлеб, фермерские овощи, окрошка и белые грузди, печеный картофель со сметаной, зеленью и черной икрой, голубец из свекольного листа и жареные сморчки, топленые в пиве ребра со спаржей, ромовая баба и ряженка. Вина подобрали от российских производителей — от игристого до авторского красного. К напиткам прилагались сделанные по заказу MKB Private Bank бокалы.



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На праздничный ужин собралось около 20 человек. Одни гости уже знали друг друга, другие общались впервые (спойлер: позже все перезнакомились и решили встретиться лично). Заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов и Андрей Юматов поблагодарили присутствующих за то, что те нашли время отметить день рождения подразделения. К их словам присоединились частные банкиры Илья Чебану и Юлия Ерохина.

Олег Борунов коротко подвел итоги первого года работы MKB Private Bank. «Несмотря на полностью поделенный рынок private banking, нам удалось заявить о себе как о молодом, но достойном игроке, — отметил он. — Количество наших клиентов выросло на треть, их портфель — более чем на 40%. Мы удостоились премии Spear's в номинации «Прорыв года», а теперь перед нами стоит не менее амбициозная задача — держать высокую планку и удивлять вас новыми инвестиционными идеями».

Команда МKB Private Bank во главе с Андреем Юматовым

И все же главной темой вечера стали не инвестиции и бизнес, как это бывает даже на праздничных мероприятиях, а непосредственно ужин. Владимир Мухин как настоящий шоумен взял на себя роль модератора процесса. Под его руководством гости собирали, разогревали или, наоборот, охлаждали блюда. Задавали шефу множество вопросов и хвастались перед экранами своими результатами. Много смеялись, поднимали виртуальные тосты за «именинника» и делились гастрономическими впечатлениями. Обсуждали историю и особенности русской кухни. Узнав, сколько блюд было придумано на Руси, один из гостей пошутил, что, наверное, в то время весь народ только ел и больше ничего не делал.

Владимир Мухин рассказывал о своих путешествиях в поисках интересных вкусовых сочетаний. Например, за рецептом того самого бородинского хлеба он отправился в монастырь в Бородине, где в тесто из ржаной муки впервые стали добавлять кориандр. Заветную формулу получить не удалось и пришлось продолжить поиски. В конце концов рецепт хлебной закваски Мухин привез из вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря.

Помимо продуктов гости обсудили, например, актуальную тему ресайклинга. К слову, часть посуды, в которой доставили ужин, оказалась биоразлагаемой. А в памятке, которую получил каждый, содержались рекомендации, куда сдать пластик на переработку.

Вечер получился по-дружески теплым — в конце мероприятия веселые и сытые участники от души благодарили и шефа, и банк. Некоторые остались настолько довольны, что не захотели расходиться и продолжили банкет, собравшись уже в отдельной zoom-комнате.