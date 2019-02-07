Крыши, планеты, квест, еда: идеи для свиданий на 14 февраля

В преддверии дней обмена поздравлениями по гендерному принципу мы составили подборку презентов, которые подходят для друзей и любимых на 23 Февраля. В фокус нашего внимания попали коробочные наборы — много сюрпризов ведь лучше, чем один.

В честь Дня святого Валентина мы составили подборку самых красивых и счастливых пар предпринимателей и их жен. Любуйтесь вместе с нами. Всем любви!

Где отметить День всех влюбленных, куда пойти и чем заняться? Мы составили подборку нескучных вариантов — пользуйтесь на здоровье. И необязательно по праздникам.

Где отметить День всех влюбленных, куда пойти и чем заняться? Мы составили подборку нескучных вариантов — пользуйтесь на здоровье. И необязательно по праздникам.





Прогуляться по крыше

Несмотря на суровую февральскую погоду, незабываемый романтический вечер можно провести на одной из московских крыш . Особенно если там установлен теплый отапливаемый шатер, в котором никто не замерзнет даже зимой. Внутри — шампанское, фрукты, горячий чай, свечи, лепестки и все, что вы сами придумаете, а снаружи — пледы, гирлянды и отличный вид на исторический центр города, сталинские высотки. После такого свидания кроме впечатлений у вас останутся еще три десятка фотографий, которые потом можно выкладывать в соцсетях, — в пакет услуг входит профессиональная фотосессия.

Цена — от 5800 рублей.









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Тем, кому идея с крышей кажется слишком экстремальной, компании по организации свиданий предлагают взять другую высоту и побывать на последних этажах башен «Москва-Сити». Чтобы сделать вечер в апартаментах с панорамным видом на город еще более запоминающимся, можно выбрать один из трех пакетов, которые различаются по наполнению: Light, Romantic и Lux. Выступление живых музыкантов, официант, фотосессия и ужин добавят романтическому сеансу не только шарма и времени, но и нулей к его стоимости.

Цена — от 9900 рублей.





Стать ближе к звездам в планетарии

После того как Московский планетарий закрывается для обычных посещений, он открывается для романтических встреч и целый час — с 21:00 до 22:00 — работает только для влюбленных. Есть два вида рандеву. «Свидание в музее Урании» — это рассказы о Вселенной лучшего экскурсовода, прогулка по астрономической площадке «Парк неба» и наблюдения за звездами и планетами в огромный мощный телескоп. В «Свидание под куполом планетария» такая экскурсия тоже входит, а после начинается шоу для двоих в Большом звездном зале. Программу можно выбрать стандартную, а можно как пазл собрать свою и в северное сияние, рассвет, закат, звездный дождь и что там еще бывает внедрить слайд-шоу из фотографий вашей пары под любимую музыку.

«Свидание в музее Урании» — 7000 рублей.

«Свидание под куполом планетария» — 80 000 рублей.





Расслабиться в спа

В сети салонов Azia Beauty Spa существует целых четыре программы для двоих. Пожалуй, самая романтическая называется «Святой Валентин» и длится больше трех часов. Начнется она с хаммама, а продолжится пилингом, который надо будет выбрать из девяти вариантов. Затем наступит время уходовой процедуры — здесь предусмотрено пять опций. Завершится все тонизирующим массажем «Императорский уход»: специалисты из Китая тщательно проработают каждую мышцу вашего тела и сделают массаж лица. Еще один важный пункт для трудоголиков — спа заканчивает работу еще позже, чем вы. Точнее, салоны сети открыты круглосуточно.

Цена — от 12 500 рублей за двоих.

В спа Sante de la Russie, который авторитетные бьюти-блогеры то и дело поминают добрым словом, программ для влюбленных две: «Спа-свидание» и «Восточная сказка» . Обе длятся пару часов. Набор ритуалов немного отличается: на «свидании» вам предложат распаривание в хаммаме и солевой пилинг с аромамассажем, в «сказке» же тело разогреют в расуле (египетской бане), массаж сделают пенный, пилинг рукавичный и увлажнят кожу молочком. Финал у программ одинаковый — чай с вареньем и медом.

Цена — от 16 000 рублей за двоих.

В спа Clarins есть подарочные сертификаты на женские и мужские процедуры. Синхронно в одной кабине, как в предыдущих салонах, их сделать не получится — не позволяет пространство. Но — ура! — кабин две, поэтому пара может проходить процедуры параллельно. Главное и самое сложное — это их выбрать. Для себя можно, например, взять часовую моделирующую программу ухода «Стройная фигура», а для партнера — расслабляющий или бодрящий ритуал с растительными маслами. А потом, если позволит время, добавить к ним другие составляющие.

Цена — от 4900 рублей.





Посетить кулинарную студию

Мы не имеем ничего против традиционной рекомендации приготовить ужин вдвоем на Валентинов день, но предлагаем процесс разнообразить и отправиться осваивать экзотичные для вас блюда на один из мастер-классов. Например, в новый зал кулинарной студии Deli, где на 14 февраля запланирована гастрономическая феерия «Романтичная кухня: влюбленные со всего света» . Участники этого события будут учиться готовить мексиканские, итальянские и французские блюда. Если придете на мастер-класс со своей второй половиной — получите приятную скидку.

Цена — от 3250 рублей.

В известной студии Culinarion в День влюбленных предпримут «Романтическое путешествие в Италию» с приготовлением трех блюд. Хороший повод попасть в гастрономический мир паст и канноли.

Цена — 5500 рублей.



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А в Novikov School в попытке угодить и гурманам, и людям не особо привередливым выбрали на День святого Валентина универсальное меню .

Цена — 6000 рублей.





Сходить в необычный ресторан

А сейчас внимание: выступает Капитан Очевидность. Если готовить лень, а в обычный ресторан идти скучно, отправляйтесь в нестандартный. Один из вариантов — «В темноте?!» . Как ясно из названия, идея состоит в том, что все посетители едят на ощупь в кромешной тьме. Блюда, правда, заказывают заранее при свете. Вариантов меню пять, и они разделены по цветам: красное — для мясоедов, синее — для пескетарианцев, зеленое — для вегетарианцев, белое — сюрприз (может быть и рыба, и мясо), желтое — японское.

Перед ужином в ресторане просят сдать все вещи с подсветкой и, соединив вас паровозиком с другими гостями, провожают в зал. Глаза к темноте не привыкают, и самое интересное — брать еду руками (трудно каждый раз нащупывать приборы, и вообще к чему условности?), пробовать ее, а потом угадывать, что же ты съел. Изучение длится полтора-два часа, затем сеанс заканчивается, и вас, полных новых впечатлений, аккуратно выводят на свет. На 14 февраля предусмотрены скидки на все меню до 20%.

Цена — от 1600 рублей.





Пройти приключенческий квест









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Вот еще один способ незабываемо провести вечер, узнать друг друга лучше и попробовать что-то новенькое. Существуют разные рейтинги квестов, в которых они разбиты по категориям: новые и популярные, страшные и нестрашные, для двоих и большой компании, с актерами и без. Можете посмотреть, например, вот этот , чтобы сориентироваться. От себя искренне рекомендуем квесты «Алиса в Стране кошмаров», «Переполох в Спрингфилде» и «Сага о вампире» в «Клаустрофобии» . Главное — пользуйтесь подсказками.

Цена — от 1000 рублей за команду.