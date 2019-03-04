Различные исследования показывают, что оптимисты чаще пессимистов принимают мудрые финансовые решения. Поэтому многим из нас, чтобы стать богаче, требуется изменить взгляд на мир. И сделать это не так уж трудно, пишет MarketWatch.

Профессор нейробиологии Нью-Йоркского университета Венди Сузуки уверена: с помощью специальных спортивных тренировок мы можем воздействовать на наш мозг и становиться счастливее. В том, что это работает, она убедилась на своем примере.

Редакция Finparty



Все статьи автора Венди Сузуки о том, как прокачать мозг тренировками с аффирмациями

Профессор нейробиологии Нью-Йоркского университета Венди Сузуки уверена: с помощью специальных спортивных тренировок мы можем воздействовать на наш мозг и становиться счастливее. В том, что это работает, она убедилась на своем примере.

Долгие годы Венди Сузуки изучала память и продвинулась в исследованиях довольно далеко. Она получила степень профессора, стала известна в кругах ученых-нейробиологов по всему миру. Казалось бы, что еще нужно? Но, находясь на пике научной карьеры, Сузуки обнаружила, что за стенами лаборатории у нее практически нет круга общения — ни друзей, ни приятелей. Почувствовав себя слабой и одинокой, она набрала лишние десять килограмм...

Настало время что-то менять, решила профессор, и начала с простого: записалась в спортзал. Посетив всевозможные групповые занятия — йогу, степ и другие, — она нашла наиболее подходящую ей тренировку с аффирмациями (положительными утверждениями). Методика называется интенсати (IntenSati), что расшифровывается как «осознанные намерения». Теперь во время своих выступлений Сузуки рассказывает об этой фитнес-программе, главное правило которой следующее: совершая то или иное движение, нужно громко произносить «Я теперь умнее», «Я теперь сильнее» и другие подобные фразы.

Сузуки вспоминает, что на первом занятии очень стеснялась, было трудно переступить через себя. Но уже по окончании тренировки почувствовала прилив бодрости и захотела прийти в зал снова. Со временем она заметила улучшение памяти и поняла, что стала меньше отвлекаться на посторонние вещи. В голове у нее начали проскакивать мысли, которых не бывало раньше, например: «А ты сегодня отлично поработала над грантом!» Впервые поймав себя на этом, профессор удивилась, а потом ситуация повторилась еще раз и еще. Осознав, что приятные изменения произошли с началом тренировок, она решила провести исследования о связи между физическими упражнениями и работой мозга.

«Лучший способ исследовать что-то — начать учить этому других», — говорит Сузуки. Ей пришла в голову идея внедрить физические упражнения в свой лекционный курс и понаблюдать за изменениями у студентов. Университет не выделил средств на отдельного тренера, поэтому профессор стала им сама. На протяжении полугода она оттачивала необходимые навыки, устраивая бесплатные занятия для знакомых. Когда же наконец подготовилась, руководство вуза дало добро на эксперимент.

«Впервые я так нервничала перед лекцией! — вспоминает Сузуки. — Очень хотела произвести на учеников такое же яркое впечатление, как на меня — тренер по интенсати. Но студенты с недоумением смотрели на мой спортивный костюм и поначалу энтузиазма не разделяли».

Однако все пошло удачно. Профессор вела занятия и совместно с другими учеными наблюдала за двумя группами студентов: одни в течение полугода упражнялись вместе с ней, вторые нет. Итог: у первых улучшились концентрация внимания, кратковременная, долговременная память и реакция, хотя тренировки проходили всего раз в неделю.

Сузуки пришла к выводу, что физические нагрузки — лучшая форма позитивного воздействия на мозг в режиме здесь и сейчас. Даже одно занятие оказывает заметное положительное влияние на человека. Это проявляется в следующем:

увеличивается уровень нейромедиаторов, таких как дофамин, серотонин и норадреналин, что сразу поднимает настроение;

улучшается концентрация внимания, причем эффект длится минимум два часа;

возрастает скорость реакций: например, вы с большей вероятностью, чем до тренировки, успеете подхватить падающий со стола стаканчик.

Тем не менее эффект от единичного занятия не слишком продолжителен. Чтобы его увеличить, необходимы регулярные физические нагрузки с подбором оптимального режима упражнений. Именно постоянные тренировки приводят к полезным физиологическим и даже анатомическим изменениям в мозге. Например, в гиппокампе создаются новые клетки, таким образом увеличивается его объем и улучшается наша долговременная память.

Но самый важный эффект от упражнений — защитный. Чем усерднее мы тренируемся, тем лучше работают гиппокамп и префронтальная кора — две зоны мозга, наиболее восприимчивые к нейродегенеративным заболеваниям, возникающим в том числе при старении. Полностью защититься от деменции, болезней Альцгеймера, Паркинсона или Хантингтона мы не можем, но можем отсрочить их, помешать их негативному влиянию.

«Тут мне обычно говорят: «Окей, Венди, это все интересно, но сколько же нужно заниматься, чтобы добиться эффекта?» Хорошая новость в том, что необязательно становиться триатлетами.

Достаточно выполнять упражнения три-четыре раза в неделю минимум по полчаса. Причем обязательным пунктом программы должна быть аэробика, поднимающая сердечный ритм. Необязательно и покупать абонемент в спортзал, чтобы наматывать там километры на беговой дорожке. Вместо этого можно добавить к своему привычному пути дополнительный крюк и чаще подниматься по лестнице.