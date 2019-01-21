Подзарядились! Как финансисты провели зимние праздники

В преддверии дней обмена поздравлениями по гендерному принципу мы составили подборку презентов, которые подходят для друзей и любимых на 23 Февраля. В фокус нашего внимания попали коробочные наборы — много сюрпризов ведь лучше, чем один.

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Мексика, Чили, Маврикий... Наши герои любят экзотику и теплый прибой. По традиции рассказываем, где финансисты отдохнули на зимних каникулах.

Мексика, Чили, Маврикий... Наши герои любят экзотику и теплый прибой. По традиции рассказываем, где финансисты отдохнули на зимних каникулах.





Татьяна Ушкова,

председатель правления Абсолют Банка

Все праздничные дни Татьяна делилась с подписчиками в соцсетях красочными снимками из Мексики, в которую она отправилась вместе с сыном. Сперва они посетили древний город Теотиуакан, где расположены пирамиды Солнца и Луны. Затем побывали в местечке Сима-де-лас-Которрас — у гигантской дыры в земле, из которой каждое утро на рассвете сотни попугаев вылетают стаями в лес, а на закате возвращаются обратно.

В город Яшчилан путешественники отправились на лодке по реке Усумасинте. «Когда ты пробираешься по джунглям и вдруг перед тобой вырастают древние пирамиды, поросшие мхом, чувствуешь себя Индианой Джонсом», — поделилась глава Абсолют Банка.

В каньоне Сумидеро туристы увидели стаю черных грифов, обезьян на деревьях и бесчисленное количество цапель. А затем посетили колоритный городок Сан-Кристобаль, где много хиппи, а коренные народы и иностранцы гармонично уживаются. Для погружения в местную культуру Татьяна Ушкова советует также отправиться в Сан-Хуан-Чамула: «Жители говорят на языке цоциль, их верования — смесь баптизма, католицизма, шаманизма, доиспанских традиций и собственных изобретений: они почитают кока-колу!»





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В местечке Паленке туристы увидели пирамиду Храма Креста. Затем они направились на полуостров Юкатан, где смогли полюбоваться двумя сенотами и искупаться в их кристально чистой воде. Там же они побывали в городе майя Чичен-Ица.







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Рассказывая о блюдах местной кухни, Татьяна Ушкова особо отметила пасту из авокадо — гуакамоле. Второе и третье места в гастрономическом рейтинге банкира заняли стейк арачерро и тортилья такос с различными начинками.



Николай Цехомский,

первый заместитель председателя «ВЭБ.РФ»

Николай отправился в Центральную Америку, а точнее — в Коста-Рику. Первые снимки, выложенные из поездки, были сделаны им в столице государства — городе Сан-Хосе.













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Банкир поделился со своими подписчиками видами отеля и пляжа, а также фотографиями представителей местной флоры и фауны.







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Одним из развлечений в путешествии стала рыбалка. Судя по фото и комментариям, с нее Николай Цехомский вернулся с хорошим уловом.

Особое внимание банкира привлекла забота местных жителей об окружающей среде: «Коста-Рика продолжает удивлять. Трудно назвать эту страну чрезмерно зажиточной, но отношение к природе и экологии заставляет снять шляпу! В горах на тропе и вокруг — ни единого окурка, бумажки или бутылки, везде раздельный сбор мусора. Активно используется ветровая, геотермальная (вулканическая) и солнечная энергия».

Одним из пунктов программы было посещение национального парка, расположенного у действующего вулкана Ареналь. «Нашли побитую птичку и множество ее активных сородичей, рассматривали спящих летучих мышей, прошли по шести скрипящим и болтающимся подвесным мостам, поразились богатству флоры и фауны и довольные поели свежих фруктов с видом на вулкан», — рассказал первый зампред «ВЭБ.РФ».













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Мария Поденко,

руководитель премиальной сети «Сбербанк Первый»

Мария с сыном отправилась на Маврикий, чтобы встретить первые дни 2019 года расслабленно и спокойно: насладиться размеренным отдыхом, теплым морем и красивейшими закатами.







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Но под конец отпуска стремление к активному времяпровождению взяло верх, и путешественники посетили резиденцию французских и английских аристократов-плантаторов, построенную в 1830 году. «Детали, цвета, атмосфера — все идеально. Даже «беззубое» пианино, вызвавшее ассоциации с уже почти забытым, но когда-то любимым фильмом. Благородное обветшание этому дому только к лицу», — отметила глава «Сбербанка Первого».















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Борис Ким,

председатель совета директоров QIWI

В этот раз Борис отправился на остров Пасхи. Компанию ему составил в том числе небезызвестный на финансовом рынке Алексей Саватюгин, вместе с которым они путешествовали уже не в первый раз. На острове финансисты осмотрели одни из главных местных достопримечательностей — церемониальные платформы аху со статуями моаи.





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После посещения аху под названием Акиви Борис Ким рассказал о легенде его происхождения: якобы семь моаи символизируют посланцев, прибывших найти надежное место для переселения жителей тонущего острова. «Более надежные источники полагают, что статуи были воздвигнуты в XII веке в большей степени в астрономических, нежели религиозных целях. В любом случае смотрятся они очень гармонично. Кстати, совет директоров QIWI состоит как раз из семи человек», — заметил финансист.

На окраине города Анга-Роа путешественники увидели карьер, где добывали красный камень для изготовления пукау — цилиндрической «прически» моаи. Также они побывали на потухшем вулкане Рано-Рараку, из пород которого были высечены сами изваяния.

«Этот моаи совсем непохож на своих собратьев, расположившихся вокруг. У него другие черты лица, поза; есть борода, ноги, полноценные руки. Полагают, что это ранний образчик искусства пасхальцев, изображающий мудреца или священника, охраняющего место производства», — написал Борис Ким об одной из фигур, чья фотография ниже.



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Из гастрономических заведений острова финансист выделил гриль-бар Parrilla Los Ganaderos, где готовят знатного барашка. Здесь же можно попробовать, например, классический южноамериканский коктейль писко сауэр с ингредиентами на любой вкус.





Наталья Капинос,

заместитель председателя правления Абсолют Банка

Вместе с мужем и сыном эта героиня провела зимние праздники на Маврикии. В частности, семья побывала на мысе Ле-Морн — одном из лучших мест в мире для кайтсерфинга и виндсерфинга.



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«Вот они — герои моего сегодняшнего дня! — прокомментировала Наталья Капинос фотографии с мыса. — Ну во-первых, это, конечно же, Сева Капинос, самый юный ученик школы Pryde Club Le Morne. Во-вторых, это лучшие учителя, вселившие в сына уверенность и желание двигаться дальше в своих успехах. Ну и в-третьих, муж, который после травмы за два дня встал на ноги, как только почуял ветер — умчал в океан! Хороший сегодня день! Люблю Рождество».





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Тимур Турлов,

генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

Тимур встретил 2019-й на Мальдивах вместе со своей большой и дружной семьей. Именно оттуда, с красивого пляжа островов, он запостил семейный снимок и поздравил друзей и подписчиков с Новым годом.



Андрей Никитюк,

основатель и владелец компании NABIX

Андрей не написал, куда отправился на зимние каникулы, однако 2 января вместе с поздравлением он опубликовал фото — очевидно, что отдохнуть он решил в теплых краях.



Сергей Лукьянов,

вице-президент банка «Открытие»

Новый год Сергей отметил в Таиланде, судя по метке на фотографиях, остановился он на Пхукете.

В своем посте он указал, что через неделю — на Рождество — он отправится в Гонконг.



Денис Ноздрачев,

председатель правления Связь-Банка

Пляжный отдых на теплом песке выбрал и предправления Связь-Банка Денис Ноздрачев. Где именно он отдыхал, банкир не указал, зато поздравил подписчиков со старым Новым годом.

Активные занятия спортом на зимних каникулах он продолжил, даже напоследок выложил семейное фото «в планке».



Валерий Овсянников,

экс-предправления банка «Глобэкс»

Экс-глава банка «Глобэкс» тоже выбрал экзотический маршрут и вместе с женой отправился в Танзанию. Там, судя по фотографиям, ну очень красивые закаты.

Не упустили супруги возможность понаблюдать за дикими животными и запечатлеть их на фото.



Карина Кучерук,

начальник управления продаж Альфа-Банка

Карина с дочерью отдыхала на побережье Ривьера Майя в Мексике — в курортном городе Канкуне.





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31 декабря она написала у себя в «Фейсбуке»: «Сочная и страстная Мексика нас очаровала. Мозг отключен, организм отдыхает. Полный релакс... Урановый свой стержень на подзарядке оставила на десять дней».